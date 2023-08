Dálniční známka v Německu zatím zavedena nebyla. V budoucnu by měla být dostupná v elektronické podobě

Kdy je potřeba německá dálniční známka

Německo se pyšní jednou z nejdelších dálničních sítí v Evropě, jejíž délka činí více než 12 900 kilometrů. Na rozdíl od České republiky a mnoha dalších evropských zemí však tato země pro průjezd dálnicí nevyžaduje, aby automobil disponoval dálniční známkou. O jejím zavedení se zatím stále jedná a jediným poplatkem, který musí řidiči v Německu uhradit, je mýtné. To se však v současné době týká pouze vozidel nad 7,5 tuny hmotnosti.

Předpokládaná platnost dálniční známky v Německu

Pokud bude zavedení dálniční známky v následujících letech schváleno, předpokládá se, že bude mít elektronickou podobu, stejně jako je tomu v ČR. Nákup dálniční známky v Německu by pak nejspíše měl probíhat prostřednictvím speciální aplikace nebo na pohraničních či německých benzínových čerpacích stanicích.

Platnost německé dálniční známky je také zatím v řešení, nicméně momentálně to vypadá, že by měly být dostupné tři varianty. Dálniční známka pro Německo s nejkratší dobou platnosti bude pravděpodobně trvat 10 dní, prostřední varianta by pak mohla být na dva měsíce a nakonec se zvažuje ještě celoroční německá dálniční známka.

Cena německé dálniční známky

Pokud vás zajímá, jaká by měla být cena německé dálniční známky, pak se předpokládají opět tři sazby podle zvolené varianty délky platnosti. Zároveň je také možné, že si za kupón více připlatí majitelé naftových vozidel. Co se týká elektromobilů a motocyklů na CNG nebo LPG, tak ty by měly mít teoreticky průjezd německými dálnicemi i po zavedení dálniční známky zdarma. Sazby jednotlivých variant plánovaných dálničních známek jsou prozatím stanoveny následovně:

desetidenní dálniční známka: 6,0 až 25,0 eura, dvouměsíční dálniční známka: 11,0 až 50,0 eura, roční dálniční známka: až 130,0 eura.

Silniční úseky zpoplatněné speciálním mýtem

Ačkoliv se dálniční známka do Německa prozatím nikde neprodává, neboť není vyžadována, některé německé silniční úseky podléhají zvláštním mýtným poplatkům. Jedná se však pouze o dvě oblasti, kterými jsou Herren Tunnel a Warnow Tunnel. V prvním případě je poplatek stanoven pevnou cenou, která činí 2,10 eura za průjezd.

Sazba mýtného v případě Warnow Tunnel se pak liší v závislosti na období, kdy je průjezd uskutečněn. V době od 1. května do 31. října je poplatek stanoven na 4,70 eura. Od začátku listopadu do konce dubna je sazba o něco nižší, a to 3,80 eura. Kromě těchto poplatků je navíc vyžadována při vjezdu do některých větších německých měst takzvaná ekologická známka (EKO známka), jejíž cena se odvíjí od typu vozidla.

Celkový počet zón v Německu, kde je potřeba disponovat ekologickou známkou, je aktuálně více než padesát a zvažuje se zahrnutí dalších měst. Emisní známku musí mít při vjezdu do těchto zón jak nákladní vozidla a autobusy, tak i osobní automobily. Cena ekologické zelené známky, jež nese německy název Umweltplakette, se pohybuje v rozmezí od 13 do 20 eur. Za průjezd emisními zónami bez této známky může řidiči hrozit pokuta až ve výši 100 eur.

Mýtné poplatky na německých dálnicích

Zvláštní mýtné za průjezd úseků Herren Tunnel a Warnow Tunnel se týká všech řidičů, kteří danou cestu využívají, a to bez ohledu na typ jejich vozidla. V případě německých dálnic je pak podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích mýtný poplatek vyžadován pouze u vozidel s hmotností nad 7,5 tuny a jeho výše se vypočítává na základě emisní a hmotnostní třídy. Zmíněné hmotnostní třídy jsou přitom stanoveny následovně:

méně než 7,5 tuny (tato vozidla nepodléhají povinnosti platit mýto), od 7,5 (včetně) do 12 tun, od 12 (včetně) do 18 tun, více než 18 tun.

Celková přípustná hmotnost, kterou majitel vozidla uvedl při jeho registraci, je uložena v jeho palubním přístroji. Pakliže by se z důvodu připojení nebo odpojení přívěsu tato hmotnost změnila, je potřeba její novou hodnotu upravit v palubním přístroji ještě před zahájením jízdy. Mimo emisní a hmotností třídy se u motorových vozidel nebo dopravních souprav s váhou nad 18 tun odráží na ceně mýtného také počet náprav. Navíc se k tomuto poplatku připočítávají rovněž náklady na způsobenou hlukovou zátěž.

Nejjednodušším způsobem, jak odvádět mýtné, je zaúčtování trasy prostřednictvím palubní jednotky. Abyste jednotku získali a mohli ji užívat, je nejprve potřeba zaregistrovat vozidlo u společnosti Toll Collect. Po obdržení registrace dostanete přístroj, který si necháte namontovat na palubní desku specializovaným servisem. Dalšími možnostmi, jak hradit mýtné v Německu, je platba ve speciální aplikaci nebo úhrada přes internet.

Rychlostní limity v Německu

Před odjezdem do Německa je mimo jiné potřeba seznámit se s tamními dopravními předpisy. Je dobré znát především maximální povolenou rychlost v obci, mimo obec, na rychlostní silnici i dálnici. V případě překročení povolených limitů o 10 kilometrů v hodině hrozí řidiči pokuta ve výši 30 eur. Za každých dalších pět kilometrů v hodině navíc se sazba pokuty zvyšuje zhruba o jednu třetinu.

Pokud byste překročili maximální rychlost o 26 kilometrů v hodině a více, může vám být navíc udělen zákaz řízení na jeden měsíc a k tomu obdržíte jeden trestný bod. V případě obzvláště velkého překročení limitů o 41 kilometrů v hodině a více zaplatíte pokutu ve výši 400 eur. Povolené rychlostní limity v Německu znázorňuje následující tabulka.

Rychlostní limity na německých silnicích a dálnicích Typ vozidla Obec Mimo obec Rychlostní silnice Dálnice Motocykly, osobní automobily a nákladní vozy do 3,5 t 50 km/h 100 km/h 130 km/h 130 km/h Osobní automobil a přívěs do 3,5 t 50 km/h 80 km/h 80 km/h 100 km/h Obytný automobil do 3,5 t 50 km/h 100 km/h 100 km/h 130 km/h Nákladní vozidla od 3,5 t do 7,5 t 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h Nákladní vozidla od 3,5 t do 7,5 t s přívěsem 50 km/h 60 km/h 80 km/h 80 km/h Nákladní vozidla nad 7,5 t a nákladní vozidla nad 7,5 t s přívěsem 50 km/h 60 km/h 80 km/h 80 km/h Autobusy 50 km/h 80 km/h 80 km/h 100 km/h Autobusy s prostorem pro stání cestujících 50 km/h 60 km/h 60 km/h 100 km/h

Zdroj: europa.eu

Povinná výbava vozidla

Před návštěvou Německa nezapomeňte také zkontrolovat povinnou výbavu vozidla, kterou stanovuje německá legislativa. V případě vozidel registrovaných v Německu je nezbytné disponovat lékárničkou, reflexní vestou a výstražným trojúhelníkem. První dva zmíněné prvky výbavy jsou pro vozidla registrovaná v jiné zemi pouze doporučené. Reflexní vesty musí však vždy obsahovat výbava firemních zahraničních vozů.

Pokud jedete do Německa se svými ratolestmi, je také potřeba seznámit se s povinností použití dětské autosedačky. Děti do 12 let a do výšky 150 centimetrů musí být vždy přepravovány buď v autosedačce, nebo případně na podsedáku. Zároveň platí, že děti od tří do dvanácti let věku a do výšky 150 centimetrů nesmí během jízdy sedět na sedadle spolujezdce.

Pro která vozidla je potřeba dálniční známka v Německu?

Jelikož dálniční známka v Německu nebyla prozatím zavedena, nemusí jí disponovat žádné vozidlo. Na německých dálnicích se však musí hradit mýtné poplatky v případě vozidel s hmotností nad 7,5 tuny. Fakturace mýtného probíhá buď prostřednictvím palubní jednotky, nebo je možné jej uhradit pomocí mobilní aplikace či přes internet.

Kde se v Německu platí zvláštní mýtné?

Ačkoliv v Německu není vyžadována dálniční známka, nachází se zde dva silniční úseky, které podléhají speciálnímu mýtnému poplatku, jenž se vztahuje na všechna vozidla, která tudy projíždějí. Jedná se o úseky Herren Tunnel a Warnow Tunnel. V prvním případě činí mýtné za průjezd 2,10 eura, u Warnow Tunnel je sazba poplatku stanovena na 4,70 eura v období od 1. května do 31. října a 3,80 eura v době od 1. listopadu do konce dubna.

Kolik stojí německá dálniční známka?

Předpokládaná cena dálniční známky v Německu se bude lišit v závislosti na době její platnosti. Prozatím je v jednání desetidenní, dvouměsíční a roční dálniční známka. Desetidenní dálniční známka by měla v budoucnu vyjít na 6,0 až 25,0 eura, dvouměsíční dálniční známka na 11,0 až 50,0 eura a roční dálniční známka může stát až 130,0 eura.