Maďarská dálniční známka se vydává v pěti variantách. Zakoupíte ji v elektronické podobě

Kdy je potřeba maďarská dálniční známka

Dálniční známky Maďarsko vydává v několika variantách v závislosti na tom, pro jaký druh vozidel jsou určeny. Na rozdíl od některých jiných evropských států, kde jsou vystavovány pouze dva typy známek, a to pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny a motocykly, jich v Maďarsku mají hned pět. Jedná se přitom o následující typy kuponů:

D1M – dálniční známka pro motocykl, D1 – dálniční známka pro osobní vozidla do 3,5 tuny do sedmi míst (včetně přívěsů), D2 – dálniční známka pro osobní vozidla do 3,5 tuny nad sedm míst a nákladní vozidla do 3,5 tuny, U – dálniční známka pro přívěsy k vozidlům kategorie D2 a B2, B2 – dálniční známka pro autobusy.

Co se týká nákladních vozidel nad 3,5 tuny, tak ty v Maďarsku namísto dálniční známky platí mýtné prostřednictvím elektronické palubní jednotky Hu-Go. Tato jednotka je vždy přiřazena ke konkrétnímu vozu, takže není přenosná. Ke snímání jednotky pak dochází automaticky na placených úsecích rychlostních silnic a dálnic.

Zpoplatněné úseky v Maďarsku

V Maďarsku podléhá až na některé výjimky většina rychlostních silnic a dálnic poplatku za dálniční známku. Tu je potřeba stejně jako v Česku zakoupit ještě před vjezdem na zpoplatněný úsek. Nicméně je zde zavedena 60minutová odkladná lhůta pro případ, že řidič najede na placenou silnici omylem. Kontrola oprávnění pak probíhá prostřednictvím nainstalovaných kamer a mobilních řídicích nebo zastavovacích jednotek. Mezi úseky v Maďarsku, kde je potřeba disponovat dálniční známkou, patří:

M0: Budapešťský okruh,

M1: Budapešť – Tatabánya – Györ – Rakousko A4,

M2: Budapešť – Vác,

M3: Budapešť – Nyíregyháza – Vásárosnamény,

M5: Budapešť – Kecskemét – Szeged – Srbsko A1,

M6: Budapešť – Szsekszárd – Bóly,

M7: Budapešť – Székesfehérvár – Chorvatsko A4,

M8: Dunavecse – Dunaújváros,

M9: Dusnok – Szekszárd,

M15: Mosonmagyaróvár – Slovensko D2,

M19: Györ – Györ (město),

M30: Emöd – Miskolc,

M31: Nagytarcsa – Gödöllö,

M35: Görbeháza – Debrecen,

M43: Szeged – Rumunsko A1,

M51: Budapešť – Dunaharaszti,

M60: Bóly – Pécs,

M70: Letenye – Slovinsko A5,

M85: Györ – Csorna,

M86: Csorna – Szombathely.

Kde koupit maďarskou dálniční známku

V současné době už neexistuje tištěný kupon maďarské dálniční známky, ale pouze její virtuální forma. Zakoupit se dá tedy pouze online, a to na webových stránkách Ematrica.nemzetiutdij.hu nebo Virpay.hu. Abyste mohli provést nákup, je potřeba si nejprve vytvořit účet, poté se přihlásit, vybrat si variantu známky, kterou potřebujete, zadat údaje o vozidle a vše zaplatit. Platba přitom probíhá prostřednictvím platební karty.

Maďarská dálniční známka se dá zakoupit i v prodejnách označených e-Vignette nebo Matrica, jež se nacházejí na hraničních přechodech, nebo případně na benzinových pumpách v Maďarsku. V České republice ji pak seženete buď přes ÚAMK, nebo na některé z poboček Tourist Centrum.

Platnost dálniční známky v Maďarsku

Maďarskou dálniční známku je možné zakoupit ve třech variantách podle délky její platnosti. Ta může činit 10 dní, jeden měsíc nebo jeden rok. Začátek platnosti desetidenního kuponu je možné zvolit podle svých potřeb, takže se dá koupit s předstihem. Měsíční známka pak platí ode dne nákupu do stejného data následujícího měsíce. To znamená, že koupíte-li kupon 10. července, jeho platnost vyprší 10. srpna.

Roční dálniční známka pro Maďarsko začíná platit od 1. ledna aktuálního roku a končí 31. prosince téhož kalendářního roku. Tento kupon lze zakoupit s platností na celém území státu, ale stejně tak se dají koupit známky platné pouze pro určité regiony. Jejich cena je pak pochopitelně nižší než dálniční známka určená pro celou zemi.

Cena maďarské dálniční známky

Cena maďarské dálniční známky se odvíjí jednak od délky doby platnosti kuponu, jednak od druhu dopravního prostředku, pro který je určena. Aktuální ceny pro jednotlivé maďarské dálniční známky jsou uvedeny na webových stránkách Virpay.hu. Pro rok 2023 jsou pak stanoveny následující cenové sazby:

Ceny maďarských dálničních známek Typ vozidla Dálniční známka na 10 dní Dálniční známka na dva měsíce Dálniční známka na jeden rok Motocykl 2 750 HUF 4 450 HUF 49 190 HUF Osobní vozidla do 3,5 tuny do 7 míst (včetně přívěsů) 5 500 HUF 8 900 HUF 49 190 HUF Osobní vozidla do 3,5 tuny nad 7 míst a nákladní vozidla do 3,5 tuny 8 000 HUF 12 600 HUF 69 830 HUF Přívěsy k vozidlům kategorie D2 a B2 5 500 HUF 8 900 HUF 49 190 HUF Autobusy 17 730 HUF 25 150 HUF 228 850 HUF

Zdroj: Virpay.hu

Základní dopravní předpisy v Maďarsku

Než se vydáte na cestu do Maďarska, měli byste být nejen vybaveni dálniční známkou pro případ, že budete užívat zpoplatněné úseky, ale také je třeba seznámit se s tamními dopravními předpisy. Co se týká nejvyšší povolené rychlosti pro osobní vozidla, tak v obci platí limit 50 kilometrů v hodině, mimo obec je to pak 90 kilometrů v hodině, na rychlostních silnicích 110 kilometrů v hodině a na dálnicích 130 kilometrů v hodině.

Pokud jde o bezpečnostní pásy, ty musí mít ve městě připnuté osoby na předních sedadlech vozidla a mimo město je pak musí používat celá jeho posádka. Při jízdě mimo obec je také nezbytné mít zapnuté osvětlení v jakoukoliv denní hodinu. Děti, kterým ještě nebylo 12 let nebo měří méně než 150 centimetrů, nemohou sedět na předním sedadle a musí používat dětskou autosedačku.

Každé vozidlo, které se pohybuje po maďarských silnicích a dálnicích, by mělo také obsahovat standardní povinnou výbavu. Do té patří lékárnička, výstražný trojúhelník a vesta s reflexními prvky pro celou posádku. Řidiči motocyklů musí používat ochranné přilby a vozy nad 3,5 tuny mají povinnost vozit hasicí přístroj.

Na která vozidla se vztahuje dálniční maďarská známka?

Dálniční známka do Maďarska má pět variant na základě druhu vozidla, pro které ji budete pořizovat. Povinnost zakoupit tento kupon se váže na motocykly, osobní vozidla do 3,5 tuny do sedmi míst (včetně přívěsů), osobní vozidla do 3,5 tuny nad sedm míst a nákladní vozidla do 3,5 tuny, přívěsy k vozidlům kategorie D2 a B2 a autobusy.

Jak koupit maďarskou dálniční známku?

Maďarská dálniční známka je k zakoupení pouze v elektronické podobě. Pořídit ji můžete buď na k tomu určených e-shopech, nebo na hraničních přechodech v prodejnách označených e-Vignette a Matrica. Dále ji seženete také na maďarských benzinových pumpách. V České republice je pak k dostání přes ÚAMK nebo na pobočkách Tourist Centrum.

Jaká je cena maďarské dálniční známky?

Ceny maďarských dálničních známek se odvíjí od typu vozidla a doby platnosti. Desetidenní dálniční maďarská známka pro osobní vozidla do 3,5 tuny do sedmi míst (včetně přívěsů) vychází na 5 500 forintů (HUF), na dva měsíce je to pak 8 900 HUF a celoroční kupon stojí 49 190 HUF. U motocyklů jsou ceny o něco nižší. Desetidenní známku na motorku tak pořídíte za 2 750 HUF, dvouměsíční za 4 450 HUF a cena celoroční známky je stejná jako v předchozím případě, tedy 49 190 HUF.