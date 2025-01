Čtyři nové farmy, přes tři tisíce hektarů půdy a tři bioplynové stanice. Verdi fond farem expanduje ve východních Čechách

Český Verdi fond farem, který lidem nabízí možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby, oznámil další významnou expanzi. Jeho portfolio se nyní výrazně rozroste, a to díky dokončení akvizice čtyř zemědělských farem ve východních Čechách. Nově získaná skupina dohromady hospodaří na ploše více než 3100 hektarů půdy a specializuje se na rostlinnou i živočišnou výrobu.

„Akvizice pro nás byla skutečně strategická, jelikož rozšiřujeme portfolio o další farmy, které svým zaměřením zapadají do naší koncepce. Plánujeme využít znalosti a zkušenosti získané z našich ostatních farem a novou skupinu dále rozvíjet,“ okomentoval obchod Václav Štekr, výkonný ředitel zmíněného fondu.

Outstream Placeholder

Součástí transakce, jejíž cena nebyla zveřejněna, jsou rovněž tři bioplynové stanice s celkovým výkonem téměř čtyři megawatthodiny. Vedení fondu si od nich slibuje, že významně přispějí k jeho energetické soběstačnosti a diverzifikaci tržeb celé skupiny.





„Jako klíčovou vnímáme synergii mezi farmami a sousedícími bioplynovými stanicemi v podobě stability dodávek materiálu, především siláže a senáže. Větší podíl produkce elektrické energie povede také k další diverzifikaci příjmů, což se v posledních letech ukázalo jako klíčové pro stabilitu portfolia v dobách volatility na trzích se zemědělskými komoditami,“ dodal Štekr.

Cena půdy rychle roste

Díky nové akvizici Verdi fond nyní spravuje celkem sedm zemědělských farem ve východních a západních Čechách a na Vysočině a k tomu čtyři bioplynové stanice. Významnou část jeho produkce tvoří především mléko, jelikož na jím spravovaných farmách se aktuálně nachází přibližně 550 dojných krav. V rostlinné výrobě se pak skupina soustředí především na pěstování pšenice, kukuřice, ječmene a řepky.

Celkové tržby všech společností v portfoliu fondu po současné akvizici dosahují téměř půl miliardy korun, zatímco zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se pohybuje okolo hranice 85 milionů. I díky tomu zakončil fond druhý hospodářský rok s čistým výnosem 13,76 procenta.

Úspěšná expanze Verdi fondu farem je jedním z řady příkladů dokazujících, že investice do zemědělství v posledních době získávají značně na oblibě. Což jde pochopitelně i ruku v ruce s rostoucí tržní cenou půdy. Podle severu Farmy.cz stál ještě v roce 2006 v Česku jeden hektar průměrně 74 tisíc korun, zatímco předloni už to bylo téměř 344 tisíc. To představuje nárůst o přibližně 465 procent.