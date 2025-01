Čtvrt hodiny denně a dost. Zájem o microlearning roste, největší výzvou je aktuálnost obsahu, říká zakladatel EDU Effective Makovský

Najít si čas na učení není v dnešní uspěchané době vůbec jednoduché. Naštěstí existují možnosti, jak lidem studium nejen zjednodušit, ale hlavně zpřístupnit. Jednou z nich jsou i online kurzy inovativní vzdělávací organizace EDU Effective, které fungují na principu takzvaného microlearningu, kdy stačí jen několik minut učení denně.

Pravda, to rozhodně není mnoho, ovšem jak se zdá, když k tomu člověk přistupuje poctivě, výsledky se dostaví. Například titul MBA je takto možné vystudovat už za 10 měsíců, a to i při práci na dalších aktivitách, protože základní denní kurz trvá jen čtvrt hodiny. Za zhruba čtyři roky fungování prošlo vzdělávací instituci Pavla Makovského tímto způsobem více než 10 tisíc absolventů z celkem 120 různých zemí světa. A další neustále přibývají.

Nejlepší z nejlepších

Myšlenka na vytvoření EDU Effective u Makovského vznikla už zhruba osm let nazpět. „Tehdy ale ještě neexistovaly tak vyspělé technologie z pohledu learning managementu (systému řízení výuky), přičemž dost času nám zabralo i testování platformy,“ vzpomíná pro Euro.cz s tím, že vždy chtěl ve svém projektu spojit kvalitní obsah s dostupnou cenou.

Outstream Placeholder

Zatímco nástroje pro microlearning se za poslední roky výrazně zlepšily, čím dál větší problém může pro jednotlivce představovat výběr přínosných témat a kvalitních zdrojů. I s tím tedy EDU Effective pomáhá a snaží se v záplavě informací hledat pro své studenty vždy to nejrelevantnější. Činí tak prostřednictvím rozsáhlých rešerší, které provádí expertní tým s nástroji na bázi umělé inteligence (AI). Pátrají v databázích e-knih, webinářích, videoknihovnách, ale třeba i na sociálních sítích, jako jsou LinkedIn nebo YouTube.





„Cílem je najít ty nejlepší materiály od předních odborníků, a to z oblasti školství a praxe. Ve vytvořených patnáctiminutových blocích tedy spojujeme teoretické znalosti s praktickými tipy a dovednostmi a pro zájemce nabízíme i možnost rozšíření výuky,“ popisuje Makovský. A dodává, že potom nastupuje fáze získávání zpětné vazby a její podrobná analýza, která zjišťuje, jestli studenti videa zhlédli až do konce, nebo si je pouštěli opakovaně. Případně ukazuje, jak jsou úspěšní v testech a podobně. Největší výzvu ale vidí Makovský v aktuálnosti, která hraje obrovskou roli napříč nabídkou studijních specializací.

Hlavní je návyk a přenos do praxe

Jak už vyplývá z názvu, EDU Effective si zakládá na maximální efektivitě, tedy na předání co největšího množství informací v minimálním čase. Kromě toho ale reflektuje i další požadavky studentů a trhu obecně. Znovu a znovu tedy specifikuje cíle i zaměření kurzů, mění jejich obsah i strukturu – přestože právě to je podle Makovského vůbec nejnáročnější částí práce jeho týmu. A to i dnes, tedy v době AI, která s danou problematikou hodně pomáhá.

„Nemyslím si, že umělá inteligence nahradí lidi, ale ti, kdo ji aktivně využívají, budou mít dle mého názoru větší uplatnění na trhu práce,“ říká šéf EDU Effective, jehož platforma se zmíněnou technologií pracuje na denní bázi. Používá ji při vytváření jednotlivých výukových programů, průběžných a závěrečných testů nebo v rámci gamifikace, tedy sestavování různých žebříčků či vytváření odznaků při splnění jednotlivých bloků.

Stejně tak může být AI užitečná při expanzi do zahraničí, na kterou se EDU Effective také soustředí. Ostatně, kromě České republiky má studenty i ve Spojených státech, Německu, Španělsku nebo například v Jižní Americe. I proto plánuje kromě výukových programů v angličtině zařadit rovněž německé nebo španělské verze.

Dostupné studium, které pomáhá

Čím dál častěji platí studium svým zaměstnancům firmy. Makovský přesto zůstává u cenově dostupného modelu, který si může dovolit téměř každý. Sám totiž věří, že nedostatek financí by neměl být ve studiu překážkou. Instituce proto aktuálně nabízí různé cenové balíčky, z nichž nejlevnější stojí okolo 15 tisíc a nejpopulárnější zhruba 22 tisíc korun.

„Nižší ceny můžeme nabídnout díky tomu, že jsme nezisková organizace, a tak platíme méně za licence k danému obsahu a celkově máme menší poplatky,“ říká Makovský a zároveň zmiňuje charitativní rozměr EDU Effective. Za každého studenta totiž putuje malý příspěvek na dobročinné účely – ať už je to přes české, nebo zahraniční neziskové organizace, mezi které patří například UNICEF, Lékaři bez hranic nebo Chance 4 Children.

„Sami studenti si mohou vybrat, na jakou charitu část školného věnují. A za celou dobu fungování EDU Effective to bylo již více než 75 tisíc eur, tedy téměř 1,9 milionu korun,“ uzavírá Makovský.