Covid mu srazil byznys na nulu, a tak obratem založil Choice. Dnes spojuje restaurace s jejich strávníky, a jde mu to zatraceně dobře

Dnes Ilyashova platforma pomáhá desítkám tisíc restauratérů lépe komunikovat, prodávat a využívat data. Z původního digitálního menu postupně vzniklo komplexní řešení pro celý gastro segment. Choice nabízí podnikům objednávkové systémy, rezervace, platby od stolu, věrnostní programy nebo marketingové nástroje. Pracuje také s daty, díky nimž lépe rozumět zákazníkům.
Postupně se z pražského startupu stal jeden z nejrychleji rostoucích gastro-tech hráčů v Evropě. Firma expanduje z Česka na zahraniční trhy, zaměstnává přes 150 lidí v několika zemích a její platformu využívají desítky tisíc podniků. Nedávno navíc Choice získal investici asi 150 milionů korun, přičemž celkově do něj fondy z Česka, Polska a Portugalska vložily už takřka čtvrt miliardy. Peníze chce podnikatel kromě dalšího růstu využít na rozvoj umělé inteligence. Právě propojení dat, automatizace a AI vidí Ilyash jako cestu, která může zásadně změnit způsob, jakým restaurace fungují, jak popisuje v našem exkluzivním rozhovoru.
Zažil jste rychlý úspěch i situaci, kdy vám byznys během covidu prakticky zmizel před očima. Kterou z těchto zkušeností jste nejvíc využil pro další fázi podnikání?
S DaVinci jsme raketově rostli a chystali expanzi do Asie. Pak ale, jak říkáte, přišel covid a ze startupu s obrovským potenciálem se stala téměř neaktivní společnost. I když šlo o velmi bolestivou zkušenost, naučila mě, že člověk by v byznysu neměl doufat v lepší časy a čekat na spásu. Musí jednat.
S klíčovými lidmi z týmu jsme proto během měsíce postavili úplně nový produkt digitálního menu pro hotely, restaurace a kavárny, které covid drasticky zasáhl. Konzervativnímu trhu jsme nabídli rychlé, levné a jednoduché řešení, které potřeboval a sám nebyl schopný ho vyvinout.
Že šlo o dobrou cestu, ukázal i následný růst, kdy jsme po půl roce fungování meziměsíčně přidávali 30 procent. Odnesl jsme si z toho, že člověk nemůže být nikdy spokojený s produktem, který má, ale musí ho rozvíjet a neustále vylepšovat. Rychlost iterace a vývoje je pro úspěch naprosto zásadní. I dnes vedu týmy tak, abychom mohli změny implementovat okamžitě.
Krize jako příležitost
Kdybyste se mohl vrátit do období těsně před covidem a dát sám sobě jednu radu, jaká by byla?
Jednoduchá: nebát se problémů. Všechno se vyřeší – jen je třeba si sednout, rozepsat krok za krokem, co je nutné udělat, a jít dál. Nakonec to vždycky dopadne líp než předtím. Možná to zní banálně, ale ve chvíli, kdy vám ze dne na den zmizí celý byznys, je to přesně to, co vám pomůže.
Od té doby si v hlavě vždy připravuji plán B a přemýšlím nad tím, jak budeme reagovat, kdyby se trh nečekaně zhroutil. Paradoxně právě tenhle způsob myšlení mi pomáhá, abych byl klidnější.
Jak jste tyto zkušenosti využil pro založení Choice?
Samozřejmě se to do nové firmy přeneslo. Od začátku jsme chtěli přijít s produktem, který stavíme na vlastních zkušenostech. Znali jsme segment HoReCa a pandemie v něm urychlila potřebu bezkontaktních služeb. Nechtěli jsme vyvíjet robustní řešení a složitě shánět investory, ale hlavně co nejrychleji začít fungovat. Za měsíc jsme postavili jednoduché řešení: digitální menu místo papírového. Nic přehnaně sofistikovaného, ale fungovalo to a rostlo rychleji, než jsme čekali.
Od začátku bylo klíčové, že jsme věděli, že každá restaurace, která náš produkt použije, nám dává data. Data o tom, co hosté objednávají, kdy přicházejí a co funguje. A že z těch dat jednou postavíme něco mnohem většího. Od samého začátku jsme budovali Choice jako datovou platformu – s vědomím, že AI přijde a že budeme připraveni, protože budeme mít základ, který ostatním chybí.
Sázka na umělou inteligenci
Před několika měsíci jste získali novou investici. Do čeho už peníze zamířily a co se díky nim podařilo urychlit?
Poslední kolo investic bylo v jednom ohledu jiné než ty ostatní. Peníze samozřejmě využijeme k další expanzi, konkrétně na jih Evropy do Španělska, Itálie nebo Portugalska, ale od našich investorů jsme slyšeli jasnou výzvu: velkou část z nich musíte investovat do rozvoje AI. Mělo by to dělat až 50 procent z celkové sumy 7,1 milionu dolarů (asi 150 milionů korun).
Důležitým úkolem je pro nás nejen vývoj a rozvoj našich produktů, ale i využití potenciálu při transformaci z SaaS na AI firmu. Spousta zajímavých AI startupů dnes doplácí na to, že má nápad, ale chybí jim data, na nichž mohou modely vytrénovat. Oproti tomu SaaS firmy data drží, ale jejich technické řešení je často bez přidané hodnoty. My kombinujeme oba směry a na našich datových základech stavíme produkt, který nabízí širokou škálu řešení a který je funkční, jednoduchý a dostupný.
Výrazně větší zapojení AI považujete tedy za prioritu. Jak se to projeví navenek pro restaurace?
Propojení AI a gastra přináší podnikům odpověď na zásadní dlouhodobý problém, jakým je nedostatek lidí. Až 90 procent podniků marketingovou pozici buď nemá a jedná se o agendu provozního, které se tu a tam věnuje, nebo na ni najmou freelancera na pár hodin měsíčně. Protože se nemá kdo starat o reklamu, marketing, rezervace, akce či komunikaci se zákazníky, podniky zbytečně ztrácejí příležitosti.
Pokud za vás AI může postavit a udržovat web, spravovat rezervační systémy, bavit se s klientskou databází, zařizovat sociální sítě nebo e-mailing, řídit věrnostní programy, je to pro většinu lidí v gastru obrovská úleva. Nemluvě o správě systémů pro „take away“ nebo rozvoz, které hlavně ve velkých městech tvoří stále rostoucí část obratů.
AI v gastru umožní podnikům implementovat za násobně nižší náklady řešení, která se stávají provozní nutností. Velkým restauracím a řetězcům pak dává možnost ušetřit a urychlit procesy. Zjednoduší se tak obsluha a zvětší množství práce, které AI zastane. Správu těchto nástrojů bude zvládat zcela autonomně, jen s minimální časovou dotací od člověka.
A co mění AI uvnitř vaší firmy? Které procesy přebírá a jak do budoucna změní vaše podnikání?
V Choice dnes AI využíváme napříč celou firmou ve všech odděleních. Největší přínos vidíme ve vývoji nových funkcí, integrací a celkovém zlepšování produktu. Na podpoře nám pomáhá rychleji identifikovat problémy a navrhovat jejich řešení. V zákaznické péči ji využíváme pro lepší přehled o klientech a jejich preferencích. Dokážeme pak rychleji reagovat a poskytovat kvalitnější péči.
Naším cílem přitom není nahrazovat lidi umělou inteligencí, ale udělat z nich „superhrdiny“. Věříme, že je mnohem lepší mít 150 lidí, kteří umí efektivně využívat AI na vysoké úrovni, než se snažit stejnou práci zvládnout v pětičlenném týmu jen díky automatizaci.
Z Prahy do celé Evropy
Choice dnes působí v několika evropských státech. Jaké jsou vaše aktuální výsledky a kam se chcete v příštích letech posunout?
Dnes je na Choice registrovaných přes 30 tisíc restaurací ve 20 evropských zemích a přes devět tisíc využívá některou z placených verzí. Měsíčně přes platformu projde přes milion a půl objednávek za zhruba 35 milionů dolarů (více než 740 milionů korun).
V minulém roce jsme se dostali do černých čísel a meziročně rosteme dvojnásobně. Krátkodobě chceme být jednička ve střední a východní Evropě, dlouhodobě v celé Evropě. Nechceme ale růst všude za každou cenu, ale jít postupným rozvojem trh po trhu.
Připravujete vstup do Rumunska i další expanzi na jih Evropy. Kde nejčastěji narážíte na překážky a jak se jednotlivé trhy liší? A kde se vám daří nejvíce?
V Rumunsku a Maďarsku už máme silné lokální týmy a Choice tam plnohodnotně rozjíždíme. Jsou to pro nás klíčové trhy a daří se nám tam. Obecně přistupujeme k expanzi velmi pragmaticky: vybíráme trhy, kde je podobná unit ekonomika jako v Česku, abychom měli náklady pod kontrolou a mohli růst zdravě.
To nám umožňuje expandovat, aniž bychom pálili zbytečně peníze na trzích, kde by nám to nevycházelo. Dobrým příkladem je Polsko. Dost lidí nás od vstupu odrazovalo – trh je velký, ale velmi specifický, někdy až nepřátelský vůči zahraniční konkurenci. Dnes jsme tam jednička, máme lokální tým 30 lidí a přes tisíc zapojených podniků.
Teď jsme výrazně sebevědomější, a proto se vydáváme na jih Evropy. V Portugalsku se opřeme o know-how našeho nového investora Alea Capital, který tamní trh dobře zná. Následovat budou Španělsko, Itálie a výhledově možná i Francie.
AI jako nový kolega restauratérů
Spojení AI a gastronomie může znít na první pohled nečekaně. V čem to může oboru pomoci?
AI v gastronomii totiž není hračka ani módní trend, ale nutnost. Náklady na suroviny, energie i zaměstnance v posledních letech výrazně vzrostly a pro restaurace je stále složitější udržet ceny na úrovni, kterou budou hosté ochotni akceptovat. AI proto nebude sloužit k nahrazování lidí, ale k tomu, aby podniky dokázaly fungovat efektivněji, byly ziskovější a dlouhodobě konkurenceschopné a dokázaly poskytovat ještě lepší zákaznickou zkušenost.
Jak tedy podle vás bude vypadat restaurace za pět let? Co bude díky AI úplně běžné, ale dnes si to ještě neumíme představit?
Budoucnost gastronomie vidím v tom, že stejný tým v podniku zvládne výrazně více práce. Kuchaři se mohou soustředit na vaření, obsluha na skvělý zákaznický zážitek a provozní na řízení podniku. Veškerou rutinní administrativu, analýzy a doporučení převezmou AI agenti. Automaticky doporučí optimální ceny, upozorní na pokles marže, navrhnou marketingové kampaně, připraví personalizované nabídky pro zákazníky, pohlídají skladové zásoby, objednají suroviny a zohlední přitom i externí faktory, jako je počasí, sezónnost nebo lokální akce.
AI se stane každodenním partnerem každého majitele restaurace. Nebude jen odpovídat na otázky, ale sama aktivně upozorní na problémy, doporučí konkrétní kroky ke zvýšení tržeb, snížení nákladů nebo zlepšení zákaznické zkušenosti a řadu úkolů rovnou sama vykoná.
V dlouhodobém horizontu si umím dokonce představit restaurace, které budou z velké části řízené pomocí AI. Lidé ale nezmizí. Naopak budou dělat to nejdůležitější – připravovat skvělé jídlo, vytvářet příjemnou atmosféru a starat se o hosty. Technologie bude v pozadí řídit vše ostatní.