Colours of Data slaví úspěchy v Británii. Česká firma pomůže s marketingem rychlému občerstvení Popeyes i módní značce Marks & Spencer

Česká konzultační společnost Colours of Data (CoD), která pracuje pro významné zákazníky ve Velké Británii i severní a střední Evropě, oznámila své další úspěchy. Firmě se podařilo získat nový projekt pro Popeyes UK / Burger King, jehož cílem je nastavení moderního multikanálového ,engagementu‘. Ten zahrnuje třeba navázání a udržování přímého vztahu s klienty nebo personalizaci komunikace a nabídek pro jednotlivé zákazníky na základě jejich potřeb.

Colours of Data bude ale zároveň asistovat i při vývoji a optimalizaci věrnostního programu Popeyes, jehož součástí budou například různé gamingové komponenty. „Cílem je vytvořit věrnostní program nového typu. Zákazníci tedy budou místo sběru bodů za návštěvy a nákupy vtaženi do hry, v níž získají výhody a benefity související s nabídkou Popeyes,“ říká zakladatel CoD Tomáš Mátl.

Americký nadnárodní řetězec rychlého občerstvení se specializuje hlavně na produkty ze smaženého kuřecího masa. V Česku zatím Popeyes nenajdeme, během letošního roku by se to ale mělo změnit, protože zde firma chce otevřít své první restaurace. Řešení vyvinuté CoD bude tedy velmi pravděpodobně použito i na tuzemském trhu.

Výrazné zdokonalení věrnostního programu

Kromě zcela nového zákazníka se Colours of Data podařilo prodloužit kontrakty se dvěma dosavadními významnými partnery. Tím prvním je značka Marks & Spencer (M&S), která svým zákazníkům nabízí nejen oblečení, obuv a doplňky, ale také širokou nabídku vlastních potravin. Skupina M&S nyní prochází významnou digitální transformací a chce se kromě růstu své sítě poboček více zaměřit i na online prodej.

Právě s tímto úkolem by jí měla pomoci Colours of Data, která již s českou pobočkou M&S spolupracuje druhým rokem. Loni díky tomu vzniklo třeba speciální datové a technické prostředí, jež umožňuje personalizovanou komunikaci firmy směrem k zákazníkům. Systém přitom klade důraz hlavně na zlepšování znalosti o potřebách klientů, ale také na zdokonalování věrnostního programu.

Součástí nové spolupráce má být třeba cílenější využití existujících analytických možností, budování interní expertízy nebo rozvoj dalších komunikačních kanálů, jako je mobilní aplikace. To vše by mělo české pobočce M&S pomoci lépe využívat data k důkladnému poznání svých zákazníků, což má vést k jejich vyšší spokojenosti a následně i k vyšším prodejům.

Poznejte své čtenáře

Colours of Data nedávno prodloužila spolupráci také s další britskou firmou, a sice Financial Times Specialist, která je dceřinou společností významného deníku Financial Times. Hlavním cílem tohoto kontraktu je využívání dat a analytiky, aby mohla firma lépe porozumět tomu, jak čtenáři navštěvují jejich stránky a reagují na publikovaný obsah.

I v tomto případě je kladen důraz hlavně na poznání jednotlivých čtenářů – CoD zde funguje jako expertní partner pro implementace a rozvoj datových řešení. Hlavním cílem české firmy je tedy inspirovat Financial Times v tom, jak by se měly uvedené procesy dále rozšiřovat a rozvíjet.