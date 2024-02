Markeťáci jim nevěřili, nakonec ale Šufan jejich pesimistické odhady hravě překonal. Olomoucký výrobce sladkých dobrot hlásí rekordní obrat

Deset let na trhu, přičemž každý rok byl ziskový a růstový. Takové statistiky aktuálně oslavuje olomoucká společnost Šufan zabývající se výrobou slaných i sladkých potravin z ořechů, čokolády a různých druhů ovoce.

Šufan původně vznikl jako výrobce ořechových másel, během uplynulých let nicméně svoji nabídku rozšířil třeba o kokosová hnízda, ovocná pyré, ořechové směsi, granoly, snídaňové kaše nebo tabulky čokolády. „Šufan je pro nás synonymem kvality a věřím, že naše výrobky představují to nejlepší, co můžete v daném segmentu ochutnat,“ uvádí spoluzakladatel firmy Matěj Zavoral, který na kvalitu surovin sám osobně dohlíží. Jen za loňský rok jich v olomouckém podniku zpracovali více než sto tun, přičemž většinu z nich Šufan nakoupil přímo od pěstitelů.

Obrat výrazně předčil očekávání

Jak se zdá, stávající firemní strategie se Zavoralovi a jeho týmu náramně vyplácí. Sortiment Šufanu je mezi zákazníky stále populárnější, což dokazují i nejnovější hospodářské výsledky. Vloni se totiž společnost mohla těšit 63procentnímu navýšení svého obratu.





„V březnu nám marketingová agentura řekla, že s naším portfoliem nedosáhneme ani na 50 milionů korun. Nakonec jsme skončili na 57 milionech, prostor k růstu tu tedy pořád je,“ komentuje nedávný úspěch spolumajitel Šufanu Lukáš Medek, který má na starost obchod a produktové portfolio.

Průměrná denní směna Šufanu v současnosti vyrobí zhruba čtyři tisíce kusů různých druhů sladkých i slaných dobrot. Ty jsou následně k dostání na e-shopu společnosti, ve více než 300 kamenných prodejnách v Česku a na Slovensku a rovněž v online supermarketech Rohlík a Košík. „Kanceláře a výroba sídlí pod jednou střechou, takže nad surovinami a zpracováním máme stoprocentní kontrolu,“ doplňuje Zavoral.

Desítky nových výrobků

K založení společnosti přiměl Zavorala a jeho obchodního partnera Marka Dynteru stesk po kvalitních ořechových máslech, s nimiž se setkali během pobytu v Kanadě. Původně sice jejich firma nesla název Šufánek, kvůli jeho podobnosti s výrobcem alkoholických nápojů Žufánek se ale v roce 2020 přejmenovala. Od té doby olomoucký podnik svůj sortiment výrazně rozšířil a expandoval také na sousední Slovensko.

A protože nehodlá takříkajíc usnout na vavřínech, stanovila si firma pro letošní rok další ambiciózní cíle. Tím hlavním je vyrůst o 80 procent a dosáhnout obratu ve výši rovných 100 milionů korun. Společnost toho chce dosáhnout hlavně díky inovacím ve výrobě a novinkám ve svém portfoliu.

To se vloni rozšířilo o desítky výrobků, přičemž v podobném tempu hodlá výrobce další potraviny představovat také letos. Kromě toho Šufan plánuje navýšit podíl online prodeje, jenž vloni tvořil zhruba polovinu jeho obratu. „Naším cílem je růst, ale zdravý. Proto chceme zakončit se ziskem i rok 2024,“ uzavírá Medek.