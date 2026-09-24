Co zůstane z legendární Koh-i-noorky? Bývalá továrna na patentky a špendlíky se promění v novou část Vršovic

Na místě historického průmyslového podniku, kde se původně vyráběly patentky, špendlíky a ostatní kovová galanterie, mají postupně vzniknout stovky bytů, desítky obchodů a služeb i nový veřejný prostor se zelení. Stavební práce už zahájila developerská společnost PSN, jejíž projekt připravovaný se studiem Jakub Cigler Architekti počítá s kombinací rekonstrukcí památkově chráněných historických objektů i novostaveb.
Půjde především o budovu bývalých mechanických dílen a adjustace. A navzdory technické náročnosti opravy zůstane zachován i tovární komín, který patří k charakteristickým dominantám areálu. Ten navíc do jeho původní výšky doplní lehká ocelová konstrukce.
„Koh-i-noor je místo, které Vršovice formovalo desítky let, a proto k jeho historii chceme přistupovat s respektem. Nechceme vytvořit uzavřený rezidenční areál, ale otevřít dnes nepřístupné území a vrátit do něj život,“ říká jednatel PSN Max Skala s tím, že celkové stavební náklady mají dosáhnout zhruba tří miliard korun. Společnost areál získala v roce 2018 a přípravě projektu věnovala téměř 10 let. První obyvatelé by se sem pak měli nastěhovat v druhé půlce roku 2029.
Patent na spolehlivost
Tak zněl reklamní slogan na fasádě areálu, jehož příběh se začal psát už v roce 1902. Tehdy mechanik Hynek Puc založil v Holešovicích vlastní dílnu, do níž záhy přibral i Jindřicha Waldese. Firma se specializovala na drobné kovové zboží, především stiskací knoflíky, jejichž výrobu zásadně změnil Pucův automatický stroj z roku 1903, který nahradil část ruční práce a umožnil výrazně zvýšit produkci.
Už o několik let později, konkrétně na jaře 1907, proto původní prostory nestačily, takže se výroba musela přesunout do nové továrny ve Vršovicích. Nutno zdůraznit, že na svoji dobu šlo o velmi moderní společnost – továrna měla vysoké a vzdušné místnosti, šatny, lázně, knihovnu i tělocvičnu a kolem sebe park. Řadu strojů a náčiní potřebných pro vlastní produkci si v podniku konstruovali a vyráběli sami, přičemž netrvalo dlouho a došlo také na expanzi. Firma otevřela zahraniční pobočky mimo jiné v Drážďanech, Varšavě, Paříži, ba dokonce i v New Yorku.
Co se samotného názvu týče, vychází ve skutečnosti ze stejnojmenného stiskacího knoflíku, který se stal zřejmě vůbec nejslavnějším produktem tohoto československého podniku. Dal mu jej sám Waldes, jenž se inspiroval dobře známým diamantem, nalezeným v Indii v polovině 17. století. Značku doplnil obraz patentky s písmeny K-I-N, avšak dodnes si ji řada lidí spojuje především s logem pojmenovaným jako Miss KIN.
K jeho vzniku mělo údajně dojít na palubě lodi při plavbě do USA, kdy jednu z cestujících napadlo přiložit si k levému oku místo monoklu reklamní vzorek zvětšeného patentního knoflíku, píše se na webu společnosti. Waldes dívku vyfotografoval, načež jeho přátelé a významní malíři té doby František Kupka a Vojtěch Preissig udělali z MISS KIN nové logo.
Vývoj továrny přerušila až druhá světová válka, okupace a arizace židovského majetku. Po jejím konci se podnik v roce 1945 pro změnu znárodnil a bylo k němu připojeno několik dalších firem s podobným zaměřením. V důsledku toho měl o pouhé tři roky později již 45 výrobních závodů. Osud každého z nich byl jiný, avšak co se výroby ve Vršovicích týče, ta pokračovala až do roku 2022, kdy se firma přestěhovala do Bílovce ve Slezsku.
Nové bydlení, obchody i piazzetta
Nový projekt má zanedbaný historický areál postupně propojit s okolními Vršovicemi. Na celém území vznikne okolo šesti set bytových jednotek v rekonstruovaných objektech i novostavbách. V první etapě chce PSN, kromě osmi retailových prostorů, nabídnout sto dvacet pět bytů v rekonstruované budově při Vršovické ulici a dalších více než dvě stě v sousední novostavbě. Převažovat budou dispozice 1+kk a 2+kk, zhruba čtvrtina nabídky bude určena pro rodinné bydlení.
Zásadní změnou má být též otevření celého areálu, který byl po desetiletí veřejnosti nepřístupný. Nové pěší trasy propojí okolní ulice, v centru areálu vznikne piazzetta se zelení a další místa k odpočinku a setkávání. Tento nově vytvořený veřejný prostor se má stát klíčem k oživení nové Koh-i-noorky. V parterech budov pak do budoucna přibýt okolo třiceti komerčních prostor pro obchody, kavárny, restaurace a služby.
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„Koh-i-noorka je místo se silnou historickou pamětí, kterou jsme se rozhodli v poměrně velkém rozsahu zachovat. Současně jsme si ale vytvořili v tomto bývalém výrobním areálu prostor pro architekturu, která splní požadavky a očekávání budoucích obyvatel. Bylo od počátku jasné, že musíme zachovat halu a několik dalších budov včetně továrního komína, díky kterým uchováme genia loci tohoto unikátního místa,“ uzavírá architekt Jakub Cigler.