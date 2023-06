Čistí vodu i vzduch. Technologie brněnského Lifetechu se nacházejí na největších jachtách, krytých bazénech i v singapurské zoo

Brněnský Lifetech je možná svojí velikostí spíše menší firmou, na kontě už má ale úctyhodný seznam realizací. Za dobu své 26leté existence totiž tato společnost vyvinula hned několik technologií na čištění vody a vzduchu, které se nyní nachází na mnoha lokalitách od Německa až po Singapur, a dokonce se plaví i po světovém oceánu. Zájem o unikátní tuzemská zařízení navíc v poslední době významně narůstá, takže Lifetech chce své působení v zahraničí ještě navýšit.

Od konkurentů se firma odlišuje třeba tím, že mimo rozsáhlé řady standardizovaných zařízení vyrábí i velmi specializovaná řešení dle konkrétních požadavků zákazníka či charakteru aplikace. „Chceme také dosáhnout toho, aby byly všechny naše technologie přátelské k životnímu prostředí a aby zároveň vedly ke snížení provozních nákladů. Obě tyto věci jsou pro Lifetech prioritou, často i za cenu našeho nižšího zisku,“ říká ředitel a zakladatel společnosti Jiří Dřímal.

Čistička vody LifeOX. Zdroj: Lifetech

Ten má v oboru dlouholeté zkušenosti, které začal získávat už na vysoké škole. „Vystudoval jsem fyziku pevných látek na přírodovědecké fakultě v Brně a následně se zabýval i fyzikou plazmatu. Bylo skvělé, že u nás na katedře působili odborníci světového rázu, kteří navíc vždycky přemýšleli nad tím, kde by se dané technologie daly aplikovat do praxe. Už na univerzitě jsem se díky tomu začal zajímat o ozonizátory a nakonec jsem si shodou mnoha okolností založil vlastní firmu,“ vzpomíná Dřímal.

Větší zájem díky evropským normám

Hned od svého počátku se Lifetech zabýval mnoha velkými projekty, o nichž by možná mnozí řekli, že je tak malá společnost nemůže zvládnout. Jednou z těchto realizací bylo třeba zavedení nových technologií do úpravny vody Hosov, jež sloužila pro desetitisíce lidí. „Prostě jsme věřili, že to dokážeme, a nakonec se nám to opravdu povedlo jen v pouhých třech lidech. Díky našim znalostem jsme navíc provozovateli ušetřili značné náklady, takže jsme postupně získávali další zakázky,“ tvrdí Dřímal, podle něhož byla další výhodou jeho firmy i nižší cena oproti konkurenci.

Zhruba před patnácti lety se Lifetech začal zabývat také odstraňováním pesticidů z vody. Jejich přítomnost byla velkým problémem třeba v severních Čechách, kde naměřili koncentraci, která několikanásobně překračovala normy: „Nikdo tehdy nevěděl, co s tím. My jsme ale dokázali vyvinout zařízení, jež zvládlo vodu velmi dobře vyčistit.“

Výhodou této technologie byla navíc i skutečnost, že ke svému provozu nepotřebovala žádnou chemii. Některé chemické látky se sice do pitné vody ze zákona dávat musí, ovšem jejich množství se díky instalaci zařízení od Lifetechu výrazně snížilo. Právě tato zařízení na čištění vody se v současnosti dostávají na popředí zájmu, a to díky přísným evropským normám na kvalitu vod.

Dřímal ovšem upozorňuje, že kvalitnější a zdravější voda tu mohla být už dávno. „Technologie schopné zajistit čistší životní prostředí existují dlouhou dobu, bohužel se ale nenašlo mnoho firem, které by je samy od sebe nasazovaly. V současnosti tedy pouze doháníme něco, co už mohlo být dávno vyřešené,“ kritizuje zakladatel Lifetechu.

Zachránili provoz ve španělské továrně

Brněnská firma během své dlouhé historie získala opravdu velké množství významných zakázek, jednou z nich bylo třeba odstraňování dioxinů z chemické továrny Spolana v Neratovicích. Obrovský projekt za několik miliard korun nakonec získala jedna americká společnost, pro niž Lifetech dělal subdodavatele.

„Zajímavé na tom bylo, že Američané dlouho odmítali uvěřit, že naše technologie opravdu funguje. Po několika testech si nakonec přivezli vlastní vzorky, které nalili do naší aparatury, a po vyčištění si je následně opět odvezli k vlastní analýze. Až poté jim došlo, že vážně nijak nepodvádíme a že naše řešení skutečně zvládne dioxiny odstranit,“ směje se Dřímal.

Jiné zařízení české firmy zase zachránilo před uzavřením španělskou továrnu. Ta se nacházela v obytné oblasti, kde si lidé z okolí často stěžovali na zápach z tamní lakovny. Lifetech ale opět dokázal přijít s řešením, které výrazně snížilo takzvané pachové jednotky. Obyvatelé rázem začali dýchat čistší vzduch, díky čemuž mohl celý areál nadále fungovat.

Řešení od Lifetechu je přitom možné najít v téměř všech průmyslových odvětvích, které produkují kontaminovaný vzduch či vodu. „Dokázali jsme zkonstruovat třeba pokročilou oxidační technologii na vyčištění odpadní vody z textilního průmyslu. V praxi to vypadalo tak, že tekutina červené barvy se díky našemu zařízení za 15 minut stala zcela průhlednou vodou,“ tvrdí Dřímal.

Heliport na megajachtě už je bez zápachu

Doslova světovou jedničkou je pak Liftech u zařízení, která odstraňují zápach na superjachtách. Zde česká společnost bez nadsázky dominuje celému sektoru, protože se její technologie nacházejí na osmi z deseti největších jachet na světě. Původně Lifetech spolupracoval s další firmou, která pro tato obří plavidla vyvíjela úpravny a čistírny odpadních vod, nejmenovaný miliardář si ale stěžoval na nepříjemný zápach na jednom ze svých lodních heliportů.

„Vyvinuli jsme tedy jednotku, která vytváří pokročilé oxidační procesy schopné vyčistit vzduch. V této oblasti máme téměř monopol, nikdo jiný to totiž nedělá. Okruh zákazníků je ovšem velmi úzký, protože takto velkých lodí se každý rok postaví jen pár. Všechny loděnice zabývající se stavbou megajachet už o nás naštěstí vědí, takže Lifetech s dalšími zakázkami samy kontaktují,“ zmiňuje obchodní ředitel společnosti Michael Carvan. Ten se může pochlubit třeba tím, že vyvinul technologii schopnou vyčistit sklenici s prasečí močůvkou natolik, aby bylo bezpečné se z ní napít.

Bazénům s lepší vodou narostla návštěvnost

Situace okolo čističek vzduchu na luxusních lodích částečně ukazuje i to, jak vlastně Lifetech funguje. Česká společnost má po světě spoustu obchodních partnerů, kteří se pohybují v oblasti dezinfekce nejrůznějšího charakteru. Pokud tedy tyto firmy narazí na nějaký složitý problém, často se s jeho řešením obrací právě na Lifetech.

Nové zakázky ale tuzemská firma získala i kvůli drahým energiím. Mnoho provozovatelů bazénů se totiž začalo poohlížet po technologiích, které by snížily náklady na ohřev vody. Ty výrazně zvyšuje hlavně skutečnost, že vodu je ze zákona nutné měnit. Zařízení od Lifetechu ji ovšem dokáže vyčistit natolik, že to provozovatelé bazénů nemusí dělat tak často, díky čemuž na ohřevu opravdu zásadně ušetří.

„Naše technologie už je sice na trhu zhruba 15 let, ale až současná situace mnoho provozovatelů přesvědčila, že by si ji měli pořídit. Návratnost počáteční investice se totiž nyní povedlo snížit až na pouhých osm měsíců. Kromě toho se navíc extrémně zvyšuje kvalita ovzduší a vody a mizí také typický bazénový zápach. Toho si následně všímají i návštěvníci, jejichž počty po instalaci naší technologie vzrůstají, někde až několikanásobně,“ zdůrazňuje Carvan.

Velký zájem o tato zařízení navíc nepřichází pouze z Česka. Technologie od Lifetechu se stále častěji vydávají do zahraničí, protože i tamní provozovatelé musí šetřit. Brněnské firmě se už podařilo uspět například na italském trhu, kde začala spolupracovat s jedním z největších velkoobchodů. Za první čtyři měsíce od podepsání kontraktu díky tomu společnost získala nové smlouvy v hodnotě okolo 100 tisíc eur, což pro ni představuje výrazný nárůst.

Kromě toho se Lifetechu podařilo navázat spolupráci s belgickými, švýcarskými či francouzskými partnery. „Opravdu se tedy ve větší míře začínáme prosazovat i v západní Evropě. Navíc se v tomto regionu aktuálně připravuje mnoho projektů pro velké bazény či aquaparky, kde už nyní víme, že naše technologie bude jejich součástí,“ prozrazuje Carvan.

Čistou vodu dostali i hroši

Lifetechu se daří také na mimoevropské půdě. Firma nedávno získala velkou zakázku od největšího výrobce nápojů ve Spojených arabských emirátech, který působí v celém Perském zálivu a je zhruba desetkrát větší než tuzemská Madeta. Zpracování vody v tamních podmínkách je ale problematické hned z několika důvodů. Voda je totiž hodně chlorovaná, kvůli vysoké teplotě se v ní rychleji množí bakterie, a navíc se jedná o odsolenou mořskou vodu s nepříliš dobrou chutí.

„Pro tuto firmu jsme vyrobili zařízení na dezinfekci vstupních vod, které dokáže vyčistit až 400 tisíc litrů za hodinu. Doufáme, že budou s naší technologií spokojeni, takže třeba v budoucnu dojde k její instalaci i v dalších provozech dané společnosti. Důležité pro nás navíc bylo, že se nám ve výběrovém řízení podařilo porazit mnoho jiných firem ze západní Evropy či z USA,“ zmiňuje Carvan.

Dalším velkým úspěchem pro českou firmu bylo získání zakázky v Singapurské zoologické zahradě, jež dlouhodobě patří k nejlepším na světě. Lifetech do této zoo postupně dodal přes 30 zařízení na dezinfekci stojaté i tekoucí vody, která jsou umístěná třeba ve výběhu krokodýlů, hrochů, vyder či tygrů. Celá zakázka přitom dosáhla hodnoty kolem osmi milionů korun.

Mnohem rychlejší než firmy ze Západu

Velmi důležitým sektorem jsou pro Lifetech v poslední době specializovaná zařízení na dezinfekci chladících vod a chladicích okruhů. Díky technologii brněnské firmy je podle Carvana možné výrazně snížit množství chemických látek, jež se do těchto vod přidávají kvůli zamezení výskytu bakterií: „Zařízení je navíc opět velmi nenáročné na provoz, nikam se nic nemusí vozit, sypat ani lít. Do tohoto odvětví jsme se dostali teprve loni, ale už jsme získali zakázku od jedné velké německé společnosti, jež se zabývá zpracovatelským průmyslem.“

Dřímal vzpomíná i na to, jakým způsobem si Lifetech onoho významného německého partnera získal. „Firma po nás před začátkem spolupráce chtěla, abychom naši technologii upravili podle jejich zadání. My jsme se na to tedy podívali a za 14 dní jsme jim dané zařízení poslali zpátky. Když k nim následně dorazilo, odmítali uvěřit, že jsme byli schopni něco takového zvládnout za dva týdny. Dokonce nám později řekli, že kdyby tyto úpravy řešili s firmou ze západní Evropy, trvalo by to třeba tři čtvrtě roku,“ hlásá ředitel Lifetechu s tím, že podobné zkušenosti samozřejmě posilují reputaci.

Zákaznici si ale brněnskou společnost oblíbili také z dalších důvodů. Jedním z nich je podle Dřímala uvědomění si toho, že její technologie mají většinou mnohem vyšší účinnost, než jakou požadují různé normy. Jiné společnosti si prý pak zase chválí, že dodaná zařízení disponují dlouhou výdrží a bez jakýchkoliv problémů fungují i dvě dekády.

Ostatně i proto hledí vedení Lifetechu do budoucnosti s optimismem a očekává, že díky vzrůstajícímu zájmu o ekologická řešení a snižování provozních nákladů bude mít dostatek zakázek po celém světě. „Až tedy někdy půjdete na kryté koupaliště a ucítíte tam silný bazénový zápach, vzpomeňte si na naši technologii a utíkejte pryč,“ uzavírá Carvan.