Stavba povolena. Connect Vršovice mění průmyslový areál v moderní bydlení s respektem k tradici, byty jsou už v prodeji

Pražské Vršovice už dávno nejsou přehlíženou průmyslovou částí metropole. Naopak jsou dynamické, plné energie a přirozeně propojují historii s moderním městským životem. A právě tato vrstevnatost a urbanistický rytmus z nich dnes dělají jedno z nejpřitažlivějších míst pro současné bydlení.
Postupnou proměnu reflektuje i nový rezidenční projekt Connect Vršovice, na němž se podílí duo developerských společností Neocity a Daramis. Jejich cílem je propojit historickou průmyslovou podobu Vršovic s moderní architekturou a kultivovanými veřejnými prostory.
„Vršovice jsou dynamickou čtvrtí, která se proměnila z dělnické periferie v jednu z nejžádanějších pražských adres. Connect Vršovice je naší odpovědí na tuto proměnu. Přináší bydlení, které respektuje místní charakter a zároveň nabízí moderní standard. Nejde jen o bydlení, ale o místo, kde se lidé mohou setkávat a společně žít. To je filozofie, kterou chceme v našich projektech dlouhodobě prosazovat,“ uvádí šéf Neocity Oded Ber s tím, že prodej bytů již začal.
Zmíněný způsob uvažování o větších rezidenčních celcích prosazuje Neocity i ve svých dalších pražských projektech, mezi něž patří například Terasy Břevnov a R2 Rokytka, stejně jako obytné komplexy na Proseku a ve Vinoři. Ten vršovický má již podle informací redakce Euro.cz vydané stavební povolení a práce na něm se rozbíhají. Jeho dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2028.
Architektura inspirovaná tradicí
Connect Vršovice roste v bývalé dělnické čtvrti mezi ulicemi Moskevská a Křeslická, na místě někdejšího průmyslového areálu o velikosti 23 tisíc metrů čtverečních. Jeho architektura vychází z tradičního vršovického urbanismu, který však přetváří do současného stylu. Devět domů je výškově odstupňováno do tří teras, přičemž fasády zdobí keramický cihlový obklad, lodžie a velkorysá okna.
Přirozený charakter pak dodávají použité materiály, jako jsou režná cihla, dřevo či hliníková okna doplněná o přírodní dlažbu a beton porostlý zelení. Díky tomu obytný soubor působí střídmě a nadčasově. Za povšimnutí ale stojí rovněž urbanisticky důležitá trojice terasovitě stoupajících domů, které svou boční fasádou vytváří uliční frontu Moskevské třídy, stejně jako skutečnost, že se architektům podařilo zachovat průhledy směrem na Bohdalec, díky čemuž projekt přirozeně zapadá do struktury čtvrti a podporuje její další rozvoj.
„Naším cílem bylo vytvořit kvalitní městské prostředí, které funguje uvnitř i navenek. Nechtěli jsme navrhnout jen další sídliště. Pracovali jsme s rytmem zástavby, logickou návazností na okolí a přehledným uspořádáním prostoru. Proto jsme zvolili koncept takzvaných činžovních vil – jednoduchých domů, mezi nimiž zůstávají průhledy, dostatek světla a pocit polosoukromí. Výsledkem je soubor, který kombinuje intimitu bydlení s otevřeností veřejného prostoru, aniž by působil stísněně či anonymně jako typické blokové sídliště,“ vysvětluje Zdeněk Jiran z ateliéru Jiran a partner architekti.
Veřejný prostor a lokální komfort
Soubor domů nabídne 316 bytů v dispozicích od 1+kk po rodinné 4+kk, přičemž všechny jednotky mají balkon, terasu či soukromou předzahrádku. Rezidenti budou mít k dispozici stropní chlazení, rekuperaci vzduchu a další prvky, které reflektují rostoucí důraz na komfort a ekologické bydlení. Dvoupodlažní podzemní garáže doplňují sklepní prostory, počítá se i se solárními technologiemi a dobíjecími stanicemi pro elektromobily.
K atraktivitě projektu přispívá též komunitní rozměr, kdy mezi jednotlivými vilami vzniknou parky se zelení, klidová zákoutí, dětská hřiště i kašna s vodním prvkem. Chybět navíc nebude fitness centrum, lounge zóna ani další prostory podporující sousedské vztahy a možnost trávit čas venku bez nutnosti opustit areál – svou atmosférou tak projekt navazuje na tradiční pražské vnitrobloky.
Rovněž samotná lokalita přidává Connectu Vršovice na hodnotě. Čtvrť totiž patří mezi nejžádanější pražské části, a to především díky výborné dopravní dostupnosti a občanské vybavenosti. V pěší vzdálenosti od nové výstavby se nacházejí zastávky tramvají a autobusů, železniční stanice Praha-Eden i stejnojmenné obchodní centrum. Nedaleko leží park Heroldovy sady, několik školek a škol a je zde i řada možností volnočasového využití – od kaváren a restaurací až po kulturu.