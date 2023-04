Čínský technologický gigant Alibaba spustí rivala ChatGPT. Zatím pomůže s firemní komunikací a přepisováním schůzek

Čínská technologická společnost Alibaba oznámila plány na uvedení vlastní umělé inteligence ve stylu ChatGPT s názvem Tongyi Qianwen (v české transkripci Tchung-i Čchien-wen). Ten v překladu znamená „hledání odpovědi položením tisíce otázek“. Novinka by měla být brzy integrována do všech chatbotů napříč různými podniky Alibaby, výpočetní oddělení firmy ale zatím přesné datum nespecifikovalo.

Oznámení přichází ve chvíli, kdy technologické společnosti po celém světě odhalují své vlastní chytré chatboty, potažmo alespoň plánují jejich blízké spuštění. „Nacházíme se v období technologického zlomu, který je poháněn generativní umělou inteligencí a cloudovými technologiemi,“ řekl BBC předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alibaba Daniel Čang.

Společnost v tiskovém prohlášení uvedla, že Tongyi Qianwen bude schopen pracovat v angličtině i čínštině. Nejdříve by měl být přidán do aplikace DingTalk, kterou Alibaba používá pro zasílání zpráv mezi svými zaměstnanci. Bude tedy vykonávat řadu úkolů včetně psaní e-mailů, přepisu konverzací na schůzkách a vypracovávání obchodních návrhů. Kromě toho má být technologie integrována do Tmall Genie, což je inteligentní reproduktor podobný Alexe od Amazonu.

Vývoj za miliardy dolarů

Zájem o generativní umělou inteligenci výrazně vzrostl od loňského listopadu, kdy společnost OpenAI podporovaná Microsoftem vydala nástroj ChatGPT. Ten dokáže odpovídat na otázky pomocí přirozeného jazyka, přičemž jako svoji databázi používá internet z roku 2021. Umělá inteligence je ale schopná se učit, a dokáže tak vytvářet obsah, který je mnohdy k nerozeznání od textu napsaného lidmi.

Za tuto technologii už Microsoft utratil několik miliard dolarů a letos v únoru ji přidal do svého vyhledávače Bing. Americký softwarový gigant pak plánuje, že upravená verze ChatGPT se brzy objeví i v jeho kancelářském balíčku Office, konkrétně v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Kromě Microsoftu už své vlastní modely umělé inteligence představila také společnost Google nebo čínská skupina Baidu.

Experti se neshodnou

V souvislosti s rozvojem inkriminovaných technologií se v poslední době objevují i návrhy na jejich regulaci. Ruku v ruce s nimi tak například čínské úřady představily první opatření pro řízení generativní umělé inteligence, na jejichž základě by měly být jednotlivé společnosti odpovědné třeba za legitimitu dat používaných k výcviku AI. Zatím se ale nejedná o definitní verzi, veřejnost se může k návrhu vyjádřit do 10. května.

Před riziky umělé inteligence nedávno varovala například skupina významných osobností v technologickém průmyslu, která vyzvala k pozastavení jejich vývoje kvůli obavám z možného ohrožení lidstva. Otevřený dopis upozorňující na potenciální problémy podepsal mimo jiné šéf Twitteru Elon Musk nebo spoluzakladatel Applu Steve Wozniak. Podle mnohých expertů je ovšem jakákoliv dobrovolná pauza ve vývoji velmi nepravděpodobná.

Odborníci se pak neshodnou ani na dalších předpovědích, které se týkají třeba toho, zda lidé kvůli umělé inteligenci přijdou o svá zaměstnání. Nedávná zpráva investiční banky Goldman Sachs odhadla, že tato technologie by mohla nahradit zhruba 300 milionů pracovních míst na plný úvazek. Nesouhlasí s tím ale třeba laureát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman, podle něhož ChatGPT a jeho případní následovníci pracovní trh ovlivní nejdříve v příštím desetiletí.

Implementaci umělé inteligence do našich každodenních životů navíc může ovlivnit také mnoho dalších faktorů. Například v Itálii byl nedávno schválen zákaz ChatGPT, který tamní úřad pro ochranu osobních údajů zdůvodnil významnými obavami o soukromí uživatelů.