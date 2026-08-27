Čínský oděvní gigant Shein míří na burzu. Ocenění společnosti přitom v posledních letech výrazně kleslo

Sídlí v Singapuru, ačkoliv všichni ji mají za čínskou – a vlastně se není co divit, když byla právě v Číně v roce 2008 založena. Obchodní model Sheinu stojí hlavně na rozsáhlé síti (převážně čínských) továren, které dokážou velmi rychle vyrábět nové zboží podle aktuálních trendů. Právě díky tomu se za uplynulých 18 let vypracoval mezi nejvýznamnější světové prodejce levného oblečení s 281 miliony aktivními zákazníky ve více než 150 zemích.
Nyní čeká zmíněného oděvního giganta zásadní milník: už prvního září po mnoha letech odkladů konečně vstoupí na hongkongskou burzu. Shein zde podle BBC investorům nabídne téměř 280 milionů akcií v cenovém rozpětí od 47,60 do 49,50 hongkongského dolaru (zhruba 125 až 130 korun) za kus.
Pokud by se přitom akcie prodávaly na horní hranici tohoto rozpětí, společnost by jejich prodejem získala v přepočtu 1,77 miliardy dolarů (asi 36,5 miliardy korun) a její tržní hodnota by dosáhla 26,8 miliardy (přibližně 553 miliard korun). Není tedy divu, že primární veřejnou nabídku akcií (IPO) podporují i velké investiční banky z Wall Street, jako je Goldman Sachs, Morgan Stanley nebo JPMorgan.
Shein poškodil konec celních výjimek
Dlouho očekávaný krok přichází poté, co firma kvůli regulatorním překážkám neuspěla se snahou vstoupit na burzu ve Spojených státech ani ve Velké Británii. Podle některých odborníků to ale na společnost může mít v konečném důsledku pozitivní dopad. „Shein může v Hongkongu dosáhnout vyššího ocenění, než jakého by dosáhl v Londýně,“ uvedl Feng Čchü-a, docent ekonomie na Nanyang Technological University.
Chystané IPO zároveň důkladně otestuje důvěru investorů v postavení společnosti na stále konkurenčnějším trhu s oblečením. Oděvní gigant totiž letos v červenci oznámil, že se v prvním čtvrtletí propadl do 99milionové ztráty (asi dvě miliardy korun), ačkoliv ještě o rok dříve vykázal čistý zisk ve výši 395 milionů dolarů (zhruba osm miliard korun).
Tržby firmy se výrazně snížily poté, co americký prezident Donald Trump zrušil výjimku známou jako de minimis. „Ta pomáhala prodejcům, jako jsou Shein a jeho hlavní konkurent Temu, rychle expandovat na americkém trhu, protože mohli zákazníkům posílat zboží bez placení dovozních cel. Její zrušení pomohlo zmenšit cenový rozdíl mezi Sheinem a společnostmi typu Primark nebo H&M,“ shrnula Marguerite LeRollandová z výzkumné společnosti Euromonitor International.
Investoři si kladou otázky
K omezení celních výjimek na zboží nízké hodnoty se kromě Spojených států nedávno odhodlala i Evropská unie, přičemž podobný krok aktuálně zvažuje rovněž Spojené království, což může podnikání singapurské firmy ještě více poškodit. Zároveň Shein negativně ovlivnily dopady války v Íránu, které vedly k oslabení poptávky, zvýšení výrobních nákladů a ke zpoždění dodávek na vybraných trzích.
V důsledku všech zmíněných problémů hodnota společnosti v posledních letech výrazně klesla – ačkoliv ji vstup na burzu má ocenit na zmíněných 26,8 miliardy dolarů, ještě v roce 2022 dosahovala valuace Sheinu téměř sta miliard (zhruba 2,1 bilionu korun). Někteří investoři si proto kladou otázku, nakolik bude oděvní gigant úspěšný – což se samozřejmě může projevit i na budoucí ceně akcií.