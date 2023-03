Číně hrozí demografická krize. Recept na podporu sňatků a porodnosti hledá vláda třeba v Japonsku

Čína je jednou z nejlidnatějších zemí vůbec, ale letos poprvé po 60 letech zaznamenala pokles populace. A podle všeho nemá jít o ojedinělý případ. Vláda druhé největší ekonomiky světa tomu chce pochopitelně zabránit, a tak společně s vedením jednotlivých provincií hledá řešení, jak obnovit zájem o manželství, a především zvýšit porodnost. Podle webu Business Insider plánují úřady v některých oblastech výrazně zvýšit příspěvky na děti a také prodloužit placené svatební volno, a to až na 30 dní.

Taková opatření chystá třeba Šanghaj, Kanton nebo Chang-čou, které je technologickým hubem a globálním centrem e-commerce. Obyvatelé tohoto města dostanou po narození prvního potomka 20 tisíc jenů, tedy asi 64 tisíc korun, zatímco příspěvek na druhé dítě pak činí pět tisíc (16 tisíc korun).

„Je potřeba se podívat, co nižší zájem o sňatky způsobilo,“ řekl zmíněnému serveru profesor Stuart Gietel-Basten z Hongkongské univerzity, který se specializuje na populační politiku. „Pokud mají ženy pocit, že jim mateřství zničí kariéru, pochopitelně ho budou co nejvíce oddalovat. Nejspíš to souvisí s jinými problémy a překážkami, jež dnes v čínské společnosti vznikají,“ dodal.

Čínští mileniálové do manželského svazku skutečně nespěchají. Nejprve se chtějí soustředit na kariéru a teprve potom přemýšlejí o svatbě, která je poměrně nákladnou záležitostí. Mít děti za svobodna je v této zemi kvůli tradicím stále nemyslitelné.

Inspirace Japonskem?

Inspiraci ohledně vyplácení peněžních příspěvků našla čínská vláda mimo jiné v Japonsku, které se už několik let potýká se stárnutím a vymíráním obyvatelstva. Zde je ale problém rozsáhlejší a pojí se převážně s vylidňováním venkova.

Tamní vláda finančně podporuje zejména rodiny s dětmi, jež se z velkých aglomerací stěhují na nepopulární periferii. Musí tam ovšem zůstat minimálně pět let, přičemž na některé výhody mají nárok jen za určitých podmínek. To například znamená, že si v dané oblasti najdou práci ve středně velké firmě nebo tam začnou podnikat.

V Indii porodnost neklesá, ale dramaticky přibývá starých lidí

Ve složité demografické situaci je kromě Číny a Japonska také nejlidnatější země světa Indie, která má v současnosti přibližně 1,42 miliardy obyvatel. Avšak z trochu jiných důvodů – dětí se rodí více a více a populace mezitím nadále stárne. To neúměrně zatěžuje místní pracovní trh, jenž eviduje nedostatek volných míst, v důsledku čehož se třeba i lidé s vysokoškolským diplomem musejí spokojit s podřadným zaměstnáním. Situaci navíc nepomáhá ani nekvalitní vzdělávací systém, a někteří tak otevřeně hovoří o tom, že pokud se v zemi v tomto ohledu něco nezmění, hrozí nepokoje.

„Indie sedí na časované bombě,“ nechal se před časem v rozhovoru pro CNN slyšet Čandrasékhár Sripada, profesor organizačního chování na Indian School of Business. „Pokud nedokáže v relativně krátké době vytvořit dostatek pracovních míst, pravděpodobně dojde k sociálním nepokojům,“ doplnil.

Jedním z mála skutečně praktických řešení, jak současný stav napravit, je dle odborníků zásadní reforma školství a větší orientace indické ekonomiky na výrobní sektor. Nadějí může být i příchod velkých zahraničních investorů, kteří by do roku 2030 mohli vytvořit až 90 milionů nových pracovních pozic.