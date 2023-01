Čína není na boj s covidem připravena, její ekonomiku čeká dle analytiků navzdory rozvolňování chaos

Jsou tomu zhruba tři roky, co celý svět začal s větším zájmem sledovat dění v čínských nemocnicích, kde se po stovkách hromadili pacienti se záhadným respiračním onemocněním, jejž do té doby nikdo neznal. Co následovalo, je historie. Jenže zatímco většina zemí se s covidovou pandemií již stihla vypořádat, Čína vinou své politiky nulové tolerance toto období zaspala a teprve nyní pociťuje její důsledky v plné míře.

Počet infikovaných osob po nedávném rozvolnění protiepidemických opatření, jež je reakcí na nepokoje konané v uplynulých týdnech a měsících, prudce narostl. Dle oficiálních statistik, tak jak je prezentuje tamní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), se poslední den roku 2022 nakazilo sice jen 5138 lidí, reálná čísla nicméně mohou být mnohonásobně vyšší.

Zpravodajská agentura Reuters v období Vánoc s odkazem na úřady v provincii Če-ťiang, jež se nachází nedaleko Šanghaje, uvedla, že počet pozitivních pacientů může na přelomu prosince a ledna dosáhnout hodnoty až dvou milionů denně. A to jen v této konkrétní části země. Dle řady odborníků je přitom zřejmé, že v nejbližší době bude nemocných exponenciálně přibývat, což pro tamní HDP rozhodně nevěstí nic dobrého, ba naopak. Minimálně pokud jde o první měsíce nového roku.

„Z krátkodobého hlediska si myslím, že čínskou ekonomiku čeká chaos spíše než progres, a to z jednoho prostého důvodu: Čína je na boj s covidem velice špatně připravena,“ citoval server CNN analytika bostonské investiční firmy Loomis, Sayles & Company Po Čuanga. „V úvodní fázi podle mě ono otevírání povede k vlně nových covidových případů, která by mohla přetížit zdravotnický systém a ochladit spotřebu domácností a produkci firem,“ dodal.

Úřady uklidňují, ekonomové předpovídají v příštích měsících propad

Čínské úřady tvrdí, že situace v zemi je pod kontrolou. Státní agentura Nová Čína pak dokonce v neděli podle Reuters uvedla, že současná strategie rozvolňování je „plánovaná a založená na vědeckých přístupech“ reflektujících měnící se povahu viru jako takového. Ekonomové nicméně nahlížejí na aktuální stav věcí docela jinak.

„Život s covidem bude náročnější, než se mnozí domnívají,“ přidali se analytici ze společnosti Capital Economics. Dle jejich odhadů by čínské hospodářství mělo v prvním čtvrtletí letošního roku o 0,8 procenta poklesnout, přičemž teprve pak by mohl následovat blíže nespecifikovaný růst. Kolegové z HSBC jsou o něco shovívavější a hovoří v rámci prvního kvartálu ,pouze‘ o 0,5procentním propadu s tím, že za celý letošek by naopak mohlo tamní HDP vzrůst o rovných pět procent.

Příliš mnoho výzev najednou

Riskantní ,covidová‘ otočka o 180 stupňů přichází dle CNN ve chvíli, kdy ekonomika země čelí jedné velké výzvě za druhou. Čínský realitní trh, který je zodpovědný za téměř 30 procent hrubého domácího produktu, se od roku 2021 vyrovnává s rozsáhlou krizí, jež způsobila existenční problémy hned několika velkým developerům, včetně společnosti Evergrande. V jejím důsledku došlo za prvních 11 loňských měsíců k meziročnímu propadu prodejů nemovitostí o více než čtvrtinu a rovněž i k poklesu investic do inkriminovaného sektoru o 9,8 procenta.

Vedle potíží na domácím trhu s realitami stojí Čína, podobně jako spousta dalších zemí světa, tváří v tvář nejistotě ohledně budoucího vývoje globální ekonomiky. Té mnoho odborníků, včetně šéfky Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristaliny Georgievové, předpovídá v letošním roce kontrakci.

„Očekáváme, že třetina světové ekonomiky se dostane do recese,“ nechala se devětašedesátiletá Bulharka slyšet v rozhovoru pro televizi CBS. „Platí přitom, že i v těch zemích, které se do recese technicky vzato nedostanou, to stovkám milionů lidí i tak bude připadat,“ doplnila Georgievová.

Celosvětové hospodářské zpomalení, o němž šéfka MMF mluvila, se v případě Číny již stihlo částečně projevit. Tamní ekonomika je do značné míry závislá na exportu. Ten v uplynulých letech i navzdory pandemii vzkvétal, nyní se však nachází v záporných číslech – zatímco v říjnu se objem dodávek směřujících do zahraničí snížil meziročně o 0,3 procenta, v listopadu se dostal až na hranici −8,7 procenta. „Čínský export už zvrátil velkou část svého pandemického růstu. A rýsující se globální recese znamená, že během několika příštích čtvrtletí se bude propadat i nadále,“ řekli na závěr analytici z Capital Economics.