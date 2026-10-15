Číňané nakupují zlato jako „smyslů zbavení“. Bankéři nechtějí být závislí na dolaru, lidé hledají bezpečí pro své úspory

Jen v září přidala Čínská lidová banka do svých rezerv zhruba 23 tun zlata, což bylo nejvíce za téměř tři roky. V součtu se všemi předešlými letošními měsíci pak její zásoby podle analytika Carstena Menkeho ze skupiny Julius Baer narostly o zhruba 213 tun – nutno nicméně podotknout, že přibližně 110 tun tohoto cenného kovu nebylo dosud oficiálně vykázáno.
A rekordní jsou i další údaje. Jak uvádí CNBC, od ledna do srpna asijská velmoc dovezla zlato v hodnotě 158,8 miliardy dolarů, tedy celkem přes tisíc tun. Zároveň je to více než za celý loňský rok, tehdy to bylo „jen“ 96,5 miliardy dolarů a 886 tun.
Peking hledá alternativu k americkým dluhopisům
Za nákupy centrální banky stojí především geopolitické důvody. Čína chce omezit závislost na dolaru a amerických státních dluhopisech, které tvoří významnou část jejích devizových rezerv. Varováním se stalo zmrazení ruských rezerv západními zeměmi po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tento krok ukázal, že aktiva uložená v zahraničí mohou být v případě konfliktu znepřístupněna, zatímco zlato ve vlastních trezorech zůstává pod kontrolou svého majitele.
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Tomu odpovídá i vývoj čínských investic právě do zámořských dluhopisů. Podle údajů amerického ministerstva financí jejich objem v čínském držení klesl v červenci na 618 miliard dolarů, tedy na nejnižší úroveň za 18 let. Peking tak pokračuje v rozkládání rizika mezi různé druhy aktiv. A totéž dělají i obyčejní lidé.
Domácnosti ve žlutém kovu hledají ochranu před nejistotou a pořizují si šperky, slitky i mince. Děje se tak v důsledku toho, že nemovitosti, které dlouhá léta představovaly hlavní úložiště majetku čínských rodin, se potýkají s několikaletým poklesem.
Přesvědčivou alternativu navíc nenabízí ani akciový trh: index CSI 300 letos ztrácí zhruba osm procent, zatímco americký S&P 500 hlásí naopak třináctiprocentní růst. Zároveň platí, že vklady v bankách v současnosti nabízejí relativně nízké zhodnocení a výnos ročního státního dluhopisu se pohybuje kolem 1,2 procenta, zatímco v USA je 4,46procentní. Tedy řečeno jinak, ačkoliv zlato žádný úrok nenese, v prostředí nízkých výnosů jeho držení znamená menší obětovanou příležitost než na trzích, kde mohou investoři získat vyšší výnos z dluhopisů.
Poptávka nahrává ceně drahého kovu
Rostoucí zájem přichází v době, kdy cena zlata koriguje. V září klesla o více než osm procent na zhruba 4 176 dolarů za trojskou unci. Ještě v lednu se přitom pohybovala na rekordních 5,5 tisíce. Jeho hodnotu tlačí dolů hlavně vyšší výnosy amerických dluhopisů – pokud totiž investoři mohou získat zajímavější úrok jinde, klesá relativní přitažlivost drahého kovu, který pravidelný výnos nenabízí.
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Čínská poptávka nicméně tento tlak pomáhá zmírňovat, a to i v době, kdy americký Fed nevylučuje další zvýšení sazeb. Navíc centrální banky obecně nakupují dlouhodobě a na cenové výkyvy reagují s o poznání menší citlivostí než drobní investoři.
Až pátá na světě
Nutno podotknout, že ačkoliv Peking nakupuje zlato rekordním tempem, jeho rezervy zůstávají ve srovnání s těmi americkými výrazně menší. Na konci srpna asijská velmoc držela podle Světové rady pro zlato 2 387 tun žlutého kovu, což ji řadilo na páté místo na světě. Americké zásoby jsou přitom více než trojnásobné.
Prostor pro další nákupy tak stále existuje, jejich tempo ale ovlivní i vývoj domácí ekonomiky a finančních trhů. Pokud se tamní realitní trh zotaví a akcie znovu přilákají investory, může část peněz ze zlata odtéct. Současně by jeho atraktivitu snížily také vyšší úroky z bankovních vkladů.
Na globální úrovni by pak mohla poptávku oslabit situace, kdy by centrální banky ztratily zájem o diverzifikaci rezerv nebo pakliže by polevilo nynější geopolitické napětí. Ani jedna z těchto změn se však podle analytiků v dohledné době nejeví jako pravděpodobná.