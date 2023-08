Ciffra z Depo Ventures: Že zakladatel startupu umí svůj obor, nestačí. Musí mít perfektní obchodní instinkt a být vyzrálá osobnost

(KOMENTÁŘ) Kvalitní zakladatel. To je úplně nejdůležitější kritérium pro investory do technologických startupů. A násobně to platí pro firmy v rané fázi. Investoři musejí sledovat, jakými vlastnostmi founder disponuje, co už má za sebou a jaké má předpoklady pro to, že svůj projekt dokáže přetavit ve výnosný byznys. U začínajících firem jde mnohdy o jediný ukazatel, který mají k dispozici. Tím spíš když firma ještě nemůže ukázat žádné výsledky, neboť její produkt je na začátku a první zákazníci teprve přicházejí, soudí ve svém komentáři pro Euro.cz partner a hlavní stratég investiční skupiny DEPO Ventures Michal Ciffra.