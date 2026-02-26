Chytrý hrudní pás místo Holteru. České Kardi Ai odhalilo už tisíce arytmií, zdvojnásobilo počet uživatelů a nově spolupracuje s pojišťovnami

Tenhle příběh začal celkem nenápadně, setkáním českého kardiologa Tomáše Skály a v Česku žijícího amerického podnikatele Stephena Burkeho u sklenky vína. Jejich diskuze se tehdy stočila k tomu, jak složité, nákladné a pro pacienty nepohodlné je dlouhodobé sledování srdečního rytmu. Kvůli řešení inkriminovaného problému založili v roce 2022 healthtech startup Kardi Ai, k němuž se poté připojili Pavel Digaňa, David Skála a Vlastimil Hrabal.
Výsledkem jejich práce je chytrý hrudní pás využívající vlastní AI algoritmy, jež analyzují dlouhodobá EKG data a upozorňují na podezřelé poruchy srdečního rytmu určené k posouzení lékařem. Právě s ním Kardi Ai slaví úspěchy, a to vskutku nemalé. Během loňského přelomového roku firma získala investici ve výši 28 milionů korun a zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži Central European Startup Awards, kde získala titul Best AI-enabled Startup of 2025.
Kromě toho se jí ale podařilo za posledních pět měsíců zdvojnásobit počet uživatelů svého zařízení na více než 3 500 osob a odhalit téměř u třetiny z nich poruchu srdečního rytmu. Celkem přitom startup zaznamenal přes 10 tisíc měření s patologickým nálezem.
Dál do Evropy i Asie
Výše uvedeným výčtem ambice KardiAi ani zdaleka nekončí. V současné době startup působí již v pěti evropských zemích – kromě Česka a Slovenska vloni expandoval i do Polska, Rumunska a Bulharska. V tomto ohledu mu pomáhá skutečnost, že jeho řešení je jediné svého druhu s evropskou zdravotnickou certifikací MDR třídy IIa, která umožňuje plnohodnotné medicínské využití.
Firma už nyní spolupracuje s více než 140 kardiology, 30 nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními včetně sítě klinik EUC a skupiny BENU. Další uživatelé by měli přibýt záhy, a to i díky plánované expanzi na nové trhy v západní Evropě či Asii. Firma aktuálně pokukuje po příležitostech ve Spojených arabských emirátech, Indii a Singapuru.
K tomu by ostatně jí mělo pomoci i investiční kolo Series A, jehož cílem je vybrat částku pohybující se v řádu jednotek milionů eur. V dřívějších fázích startup finančně podpořily fondy jako Purple Ventures, bulharští BrightCap Ventures, DEPO Ventures, Garage Angels, Lumus Investment Collective, Soulmates Ventures nebo rumunští Cleverage Capital.
Dostupná prevence
Vedle expanze a dalšího rozvoje vlastních algoritmů se vedení Kardi Ai hodlá v následujících měsících zaměřit rovněž na nově sjednaná partnerství se zdravotními pojišťovnami, od nichž si slibuje širší dostupnost technologie. „Zatím se podařilo navázat spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, které umožňují čerpat příspěvek až dva tisíce korun na službu Kardi Ai v rámci svých preventivních programů. S celým procesem přitom pacientům pomáháme a poskytujeme potřebné podklady,“ doplňuje pro naši redakci šéf startupu Hrabal s tím, že probíhají jednání i s dalšími subjekty.
„Pokud je služba alespoň částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, výrazně se rozšiřuje okruh lidí, kteří si ji mohou dovolit. V Česku, kde jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtí, je zavádění moderní prevence zásadní,“ podotýká Hrabal. Cílem projektu je podle něj už od samého začátku učinit monitoring srdce dostupným pro širokou skupinu lidí – ostatně i proto vychází služba bez příspěvků pojišťovny na zhruba 14 korun denně.
Ve znamení nových partnerství
Kardi Ai je klinicky validovaný nástroj, který umí včas odhalit onemocnění, jež se v raných fázích dají léčit bez výrazných omezení pro uživatele. Jde o alternativu k běžnému monitorování s pomocí Holterova přístroje, které se obvykle provádí v průběhu 24 až 48 hodin, takže zachytí jen zlomek arytmií. Navíc pacienta omezuje a není určen pro trvalejší používání.
Oproti tomu technologie zmíněného startupu umožňuje dlouhodobé a opakované sledování srdeční aktivity v řádu týdnů, čímž se zvyšuje pravděpodobnost odhalení nepravidelností. „Z dat vyplývá, že právě díky dlouhodobému monitoringu dokáže Kardi Ai zachytit arytmii přibližně u devětadvaceti procent uživatelů, zatímco krátkodobé vyšetření má záchyt v případě epizodických poruch rytmu kolem pěti procent,“ objasňuje Hrabal.
Co se onoho rozvoje vlastních AI algoritmů týče, cílem českého startupu je posunout se od samotného monitoringu k lepší podpoře prevence a včasné diagnostiky a postupnému budování prediktivních modelů. Ty by měly umožnit vyhodnocení aktuálního stavu srdečního rytmu a odhadnutí budoucího vývoje rizik. Uživatel by tak po několikaměsíčním měření mohl získat informaci o tom, co by jej mohlo potkat například v horizontu dalších pěti let, pokud nezmění svůj životní styl.
„Dlouhodobý monitoring srdečního rytmu pomocí řešení s podporou umělé inteligence vnímáme jako významný krok směrem k včasnému záchytu arytmií a efektivnějšímu využití kapacit kardiologických ambulancí,“ uvádí lékař Jiří Plášek z Fakultní nemocnice Ostrava s tím, že zvlášť tam, kde je dostupnost péče limitovaná, může být podobné řešení klíčové v prevenci závažných komplikací.