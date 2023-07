Chytré hodinky jako diagnostický nástroj? Data z týdne nošení mohou včas předpovědět Parkinsonovu chorobu

Tým britského institutu pro výzkum demence na Cardiffské univerzitě zjistil, že data získaná chytrými hodinkami mohou pomoci diagnostikovat Parkinsonovu chorobu až sedm let před prvními příznaky. Identifikace rizikových pacientů není nijak složitá, vědcům stačila běžně získávaná data, která následně automaticky analyzovala umělá inteligence.

Aktuální výzkum probíhal na základě údajů od 103 712 nositelů chytrých hodinek. Sledováním rychlosti jejich pohybu v průběhu jednoho týdne mezi lety 2013 a 2016 byli vědci schopni předpovědět, u koho z nich dojde k rozvoji Parkinsonovy choroby. Díky tomu mnozí odborníci doufají, že by malé zařízení mohlo být už brzy použito jako screeningový nástroj.

Chytré hodinky používá stále více lidí

Parkinsonova choroba je závažným onemocněním, které dlouhodobě poškozuje lidský mozek. Mezi hlavní příznaky nemoci patří především klidový třes, zpomalenost pohybů a celková svalová zatuhlost. Lékařská diagnóza ovšem často bývá stanovena až ve chvíli, kdy již došlo k příliš velkému a nevratnému poškození mozkových buněk.

Právě data získaná z chytrých hodinek by tedy mohla nabídnout levný a spolehlivý způsob, jak identifikovat rané stádium Parkinsonovy choroby. Velkou výhodou této metody je i skutečnost, že malé zařízení využívá poměrně velká část populace. Podle dat Eurostatu nosilo v roce 2020 chytré hodinky zhruba 19 procent Evropanů, přičemž v Česku to bylo dokonce 35 procent obyvatel. Tyto údaje by se přitom v budoucnu měly ještě výrazně zvýšit.

Vědci tedy novou metodu vyhlížejí s velkým očekáváním. „S těmito výsledky bychom mohli vyvinout cenný screeningový nástroj, který pomůže včasné detekci Parkinsonovy choroby. Ukázalo se, že jediný týden zachycených dat může předpovědět události až na sedm let dopředu. To by mohlo pacientům umožnit přístup k léčbě v dřívějších fázích choroby,“ řekla BBC vedoucí výzkumu Cynthia Sandorová.

Závěry je třeba ověřit

Vědci ke své studii použili data získaná z Britské biobanky, což je hloubková databáze zahrnující zdravotní údaje více než půl milionu lidí. Umělá inteligence přitom dokázala být ve svých závěrech velmi přesná, a zvládla tak odlišit Parkinsonovu chorobu od jiných problémů ovlivňujících pohyb, kterými starší lidé často trpí.

„Porovnali jsme náš model s řadou různých nemocí, včetně jiných typů neurodegenerativních poruch a osteoartrózy. Výsledky od jedinců s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou byly ale výrazně odlišné,“ uvedla doktorka Kathryn Peallová, která se na studii podílela. Podle ní ovšem výzkum přinesl i etický problém spočívající v tom, zda by se lidé měli o hrozící nemoci dozvědět roky předtím, než se jim vůbec rozvinou první symptomy.

Odborníci navíc upozorňují, že bude ještě zapotřebí zrealizovat více studií, které porovnávají tato zjištění s dalšími daty shromážděnými po celém světě. Před rozsáhlejším využíváním údajů z chytrých hodinek je totiž nutné ověřit, že diagnostika je opravdu tak přesná, jak naznačuje aktuální britský výzkum.