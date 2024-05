Chtěl být králem kryptoměn, místo toho ve vězení obchoduje s rýží. Zakladatel burzy FTX se rozpovídal o pobytu za mřížemi

Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX a společnosti Alameda Research Sam Bankman-Fried, který byl v březnu odsouzen k 25 letům vězení, poskytl poprvé od počátku výkonu trestu rozhovor. O svém pobytu v zadržovacím centru Metropolitan Detention Center (MDC), kde čeká na přemístění do federální věznice, se odsouzený podnikatel pobavil s reportérem Williamem D. Cohanem z Puck News. Tomu během rozhovoru nebylo povoleno pero ani záznamník. Postřehy tedy zapsal až záhy.

Cohan odhaduje, že Bankman-Fried známý pod iniciály SBF zhubl za dobu pobytu zhruba 25 liber (11 kilogramů), což prý může být způsobeno veganskou nepoživatelnou stravou, jejíž pach zakladatel přirovnal k výkalům. „Byl méně podsaditý, méně maniakální, méně nervózní,“ uvádí Cointelegraph s odkazem na vyjádření novináře. Ten následně dodal, že se mu odsouzený díval celou dobu do očí, což dříve dělal jen zřídka. Na druhou stranu mu ale jeden z nejznámějších vězňů současnosti přiznal, že jeho dovednost předstírat je nyní na mnohem vyšší úrovni.

Dny SBF prý spočívají převážně v tom, že sedí v místnosti s ostatními muži, zatímco ve čtyřech televizorech běží čtyři různé programy. „Řekl, že televizi moc nesleduje, ale používá tablet k hraní her a sledování filmů,“ tlumočí Insider Cohanova slova. Bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy před novinářem také žertoval o tom, že se „obchodování“ věnuje i ve věznici. Prostředkem mu ale aktuálně není virtuální platidlo, nýbrž obyčejná rýže s fazolemi, která aktuálně představuje také základní složku jeho jídelníčku.





„V noci mě otravují kvůli barteru“

SBF se nachází v části věznice, která je zaplněna převážně odsouzenými ženami. Na oddělení se ale nachází také velká místnost s palandami, která pojme 35 mužů. Zhruba polovina z nich prý byla odsouzena za vraždu, během vyšetřování ale s úřady spolupracují jako svědci trestných činů. O své bezpečí se prý Bankman-Fried nebojí. Jediný okamžik, kdy ho někdo obtěžuje, je prý noc, a to kvůli zmíněným sáčkům rýže, které chtějí vězni využít k výměnnému obchodu. Příliš toho tedy nenaspí.

Během rozhovoru SBF upozornil, že stále trvá na své nevině. Neudělal prý nic špatného, a proto se proti rozhodnutí soudu plánuje odvolat. Se svým novým právníkem tuto skutečnost ostatně řeší zhruba hodinu denně. Cohanovi zároveň řekl, že jeho jediným prohřeškem v celé kauze byla nedbalost, která burzu FTX učinila zranitelnou vůči bankovnímu runu a nevyzpytatelným akciím jeho konkurentů. Za osm miliard dolarů (přes 185 miliard korun), které zákazníkům burzy „zmizely“, se prý neomluvil.

Jeden z největších finančních podvodů v historii USA

Státní zástupce Damian Williams s jeho nevinou každopádně nesouhlasí, podle něj se naopak jedná o jeden z největších finančních podvodů v americké historii, jehož cílem bylo učinit z SBF krále kryptoměn. Konkrétně byl zakladatel FTX shledán vinným ze zpronevěry. Podle poroty podvedl tisíce zákazníků, jež připravil o miliardy dolarů. Ty následně použil třeba na investice, propagaci své burzy i příspěvky politikům. Společnost FTX tento týden uvedla, že peníze hodlá svým zákazníkům vrátit.

I po tom všem Bankman-Fried věří, že kdyby zůstal v čele FTX, kterou předal do rukou právníků, burza by nezbankrotovala, ale i nadále byla prosperující společností v hodnotě 80 miliard dolarů (1,9 bilionu korun).

V MDC by chtěl SBF zůstat zhruba do července, kdy plánuje podat odvolání. Ve skutečnosti ale může být přemístěn i dřív, přičemž až ke „stěhování“ dojde, pravděpodobně zamíří do zařízení v Kalifornii poblíž jeho rodičů.