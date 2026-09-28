Chcete změnit svůj život a ještě za to dostat zaplaceno? Těchto šest okouzlujících míst láká nové obyvatele desítkami tisíc eur

Programy jsou zaměřené hlavně na menší a vylidňující se obce. Od, měnou pro nově příchozí pak může být nejen finanční příspěvek, ale i život v malebném prostředí, daleko od ruchu velkoměst. Podmínky se však výrazně liší a peníze nejsou automatické. Zájemci často musí splnit věkový limit, koupit či rekonstruovat nemovitost a zavázat se, že na místě zůstanou několik let. Pro cizince je navíc obvykle nutné získat odpovídající pobytové oprávnění, jak uvádí Business Insider.
Za klidem do švýcarských Alp
Malá švýcarská vesnice Albinen nabízí nově příchozím 25 tisíc švýcarských franků na dospělého a 10 tisíc franků na dítě, tedy téměř 650 tisíc korun za dospělého a necelých 260 tisíc korun za dítě. Program funguje od roku 2017, kdy z obce odešlo mnoho mladých lidí a rodin a počet obyvatel klesl pod 300.
Albinen leží v kantonu Valais a nabízí především klid a horské prostředí. Na druhou stranu tu není škola, banka ani pošta a zůstala jen jediná hospoda. Zájemci musí být mladší 45 let, koupit v obci dům v hodnotě přesahující 200 tisíc franků (více než pět milionů korun) a zavázat se k nejméně desetiletému pobytu. Součástí podmínek je také získání švýcarského občanství. Kdo odejde dříve, musí příspěvek vrátit. Program přijímal žádosti ještě v září 2026.
Řecký ostrov hledá celé rodiny
Podobný problém řeší také malý řecký ostrov Antikythéra ležící mezi Krétou a řeckou pevninou. Místo s průzračně modrou vodou, skalnatým pobřežím a historickou atmosférou se snaží přilákat nové obyvatele. Program spuštěný v roce 2019 nabízel rodinám se třemi a více dětmi 500 eur (něco přes 12 tisíc korun) měsíčně po dobu až tří let, bezplatné ubytování a stravu, přičemž ostrov tehdy podle dobových zpráv obývalo jen 24 lidí, protože mladší obyvatelé odcházeli za prací. Místní představitelé proto zdůrazňovali, že by uvítali například rybáře, pekaře, stavitele nebo zemědělce.
Program byl později ukončen poté, co bylo vybráno pět řeckých rodin, v roce 2023 se ale s finanční podporou řecké pravoslavné církve znovu rozběhl. V lednu 2026 se na ostrov ještě žádná rodina nepřestěhovala, protože nebyla dokončena výstavba potřebných domů. Přihlášky však zůstávaly otevřené. Nabídka je určena především řeckým rodinám, v úvahu ale připadají i cizinci.
Peníze na nový život na Sardinii
Zastavit úbytek obyvatel v menších obcích chce i Sardinie. Italský ostrov má téměř 1,6 milionu obyvatel, pobídkový program je však určen lidem, kteří zamíří do méně zalidněných částí. Těm nabízí až 15 tisíc eur (365 tisíc korun), které ale musí být použity na rekonstrukci domu. Původně se podpora týkala obcí s méně než třemi tisíci obyvateli, od roku 2025 se hranice zvýšila na pět tisíc.
Program nabízí také další podporu rodinám: za první narozené, adoptované nebo do pěstounské péče svěřené dítě je možné získat 600 eur měsíčně (14 600 korun), za každé další pak 400 eur (téměř 10 tisíc korun). Žadatel musí navíc ve vybrané obci skutečně bydlet a zřídit si tam trvalé bydliště do 18 měsíců.
Až 70 tisíc eur za rekonstrukci
Ještě štědřejší nabídku má Irsko. Program Our Living Islands nabízí až 70 tisíc eur (zhruba 1,7 milionu korun) lidem, kteří se přestěhují na některý z 30 méně obydlených ostrovů u irského pobřeží. Některé z nich přitom nejsou s pevninou propojené mostem ani hrází.
Peníze však nejsou bez podmínek. Zájemce musí koupit nemovitost prostřednictvím místního programu, kromě toho musí být dům postavený před rokem 1993 a zmíněná podpora musí zamířit na jeho renovaci. Cílem vlády je udržet na odlehlých ostrovech životaschopné komunity i v dalších letech.
Japonsko platí za odchod z Tokia
Také japonský program se snaží přesvědčit obyvatele, aby opustili hustě osídlené části metropolitní oblasti Tokia a přestěhovali se do venkovských regionů. Tamní program funguje od roku 2019 a nabízí na domácnost jeden milion jenů, tedy 135 tisíc korun, nebo 600 tisíc jenů pro jednotlivce (zhruba 81 tisíc korun). Pokud si s sebou člověk přivede také kvalifikované podnikání, může získat další milion jenů.
Ani tady však nabídka není určena komukoli, kdo si v Japonsku koupí dům. Cizinci sice mohou ve venkovských oblastech nemovitosti vlastnit, k získání příspěvku ale musí mít status trvalého či dlouhodobého rezidenta. Běžné pracovní vízum tedy samo o sobě nestačí.
Čím menší obec, tím vyšší příspěvek
Mladší obyvatele chce přilákat také španělský region La Rioja, severní provincie vzdálená něco přes 300 kilometrů od Madridu. Její program Revive je určený lidem mladším 45 let, kteří se přestěhují do menších obcí a pořídí nebo zrekonstruují tam nemovitost. Pokud má vybrané místo od dvou do pěti tisíc obyvateli, příspěvek činí 20 tisíc eur (487 tisíc korun), v obci od 500 až do dvou tisíc obyvatel je o s 10 tisíc eur vyšší a v těch nejmenších vesničkách s méně než 500 obyvateli vzroste až 40 tisíc eur.
Noví obyvatelé přitom musí v nemovitosti žít nejméně pět let a nastěhovat se do tří měsíců od jejího zakoupení. Španělské občanství sice není podmínkou, žadatel ale musí být občanem EU, EHP nebo Švýcarska. Lidé ze zemí mimo Lidé ze zemí mimo EU se mohou přihlásit také, pokud mají platný pobyt ve Španělsku. Přihlášky jsou otevřené do června 2027.