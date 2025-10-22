La dolce vita na toskánský způsob. Malebná italská vesnice nabízí novým obyvatelům téměř půl milionu korun a úhradu poloviny nájmu

Malebné kopce s olivovými háji a vinicemi, uprostřed nichž stojí vesnice jako ze středověku. Přesně tak vypadá toskánské Radicondoli, jehož kamenné zdi a tiché uličky mají nebývalý půvab. I přes tento fakt ale obec nacházející se nedaleko města Siena trápí stejný problém jako mnoho dalších sídel po celé Itálii – klesající počet obyvatel.
Zatímco před pár desítkami let žily v Radicondoli asi tři tisíce lidí, v současnosti už jich je sotva třetina. Může za to především skutečnost, že ve druhé polovině minulého století začali mladší obyvatelé odcházet za prací do větších měst, ze kterých se většinou už nevrátili. Ze zhruba 450 domů ve vesnici je tedy aktuálně asi stovka prázdná. Místní radnice se to ovšem snaží změnit, a to s pomocí dotačního programu, jenž má do Radicondoli přilákat nové obyvatele.
První verze smělého plánu byla představena už před dvěma lety, kdy obec nabídla až 20 tisíc eur (zhruba půl milionu korun) každému, kdo si zde koupí prázdný dům a bude v něm trvale bydlet. Nyní byl ale program značně rozšířen, jelikož radnice bude podporovat i nájemníky, kterým zaplatí polovinu jejich nájmu po dobu prvních 24 měsíců. Kromě toho bude obyvatelům přispívat až šest tisíc eur (asi 146 tisíc korun) na běžné výdaje, jako je vytápění či doprava.
„Program bydlení, který byl původně spuštěn před dvěma lety, jsme posílili. Celkem jsme vyčlenili přes 400 tisíc eur na podporu nákupu a pronájmu nových domů, spolu s dalšími klíčovými opatřeními, jako je finanční pomoc studentům, dojíždějícím veřejnou dopravou a také odběratelům zelené energie,“ řekl CNN rodák z Radicondoli a starosta vesnice Francesco Guarguaglini.
V domě je nutné bydlet aspoň 10 let
Podle Guarguagliniho se program v Radicondoli liší od známějších italských „domů za jedno euro“ například tím, že většina nabízených nemovitostí je v poměrně dobrém stavu. A i v případě těch horších pak starosta odhaduje, že jejich rekonstrukce by neměla stát více než 10 tisíc eur (přibližně čtvrt milionu korun).
Dobrý stav většiny domů a bytů ale samozřejmě znamená, že nejsou zadarmo. Ceny menších bytových jednotek začínají na zhruba 50 tisících eur (asi 1,2 milionu korun), u větších domů šplhají až ke sto tisícům (zhruba 2,4 milionu korun). Po započítání příspěvku od radnice lze tedy menší byt koupit za necelých 750 tisíc korun, což je při porovnání se současnými cenami nemovitostí v Česku takřka za hubičku.
Co se týče cen nájmů, ty v Radicondoli obvykle stojí přibližně 400 eur měsíčně, takže po dotaci klesnou na zhruba pět tisíc korun. Aby ale nájemníci obecní příspěvek získali, musejí ve vesnici zůstat aspoň čtyři roky. Při koupi domu je podmínka ještě přísnější, noví obyvatelé v něm mají bydlet minimálně deset let.
Kulturní akce i výborné jídlo
Starosta Radicondoli doufá, že lepší podmínky příspěvků do vesnice přilákají ještě více zájemců. „Od spuštění projektu v roce 2023 jsme financovali 23 prodejů nemovitostí a přilákali asi 60 nových obyvatel. Většina z nich byli Italové, z cizinců se sem přistěhovali například Belgičané. Každopádně ale musíme udělat víc, aby se počet obyvatel zvýšil aspoň na tisícovku,“ doplnil Guarguaglini.
Další důležitou motivací pro nově příchozí má být fakt, že pokud se rozhodnou zrekonstruovat jeden ze zanedbaných domů, obec jim poskytne i jinou formu podpory. Ta může zahrnovat například půjčku nebo pomoc s přestavbou, přičemž stejné podmínky platí i pro ty, kteří by chtěli svoji nemovitost přestavět na rekreační bydlení pro turisty.
Možná tím největším lákadlem pro většinu zájemců ale bude samotné Toskánsko. Okolí vesnice totiž nabízí řadu kulturních a outdoorových aktivit, výborné jídlo i pití, a také je tu příjemný klid. „Naše společenskost, pohostinnost a četné kulturní akce jsou bezpochyby velkou přidanou hodnotou naší vesnice,“ uzavřel Guarguaglini.