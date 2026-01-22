Chcete investovat jako dolarový milionář? Pak se poohlédněte se po kryptu. Průzkum J&T Banky ukazuje, že ho mají v portfoliu čím dál častěji

Ekonomicky aktivní muž středního věku (ale i starší), který podniká, vlastní firmu nebo pracuje na pozici vysoce postaveného manažera. Zhruba tak nějak vypadá podle J&T Banky typický český dolarový milionář. V tuzemsku jich dle odhadů zmíněné instituce žije zhruba 34 tisíc, přičemž v poslední době má čím dál větší počet z nich minimálně jednu věc společnou: investují do kryptoměn.
Bitcoin, etherum a další digitální aktiva se mezi českými dolarovými milionáři těšily velké popularitě již na vrcholu covidové pandemie, tedy v roce 2021. Tehdy na ně sázel přibližně každý sedmý. Nyní jim však důvěřuje už celá jedna pětina z nich.
Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?
Dle manažera privátního bankovnictví J&T Banky Romana Koděry se tak zčásti děje proto, že řada úspěšných lidí začala o svých investicích přemýšlet jinak než v minulosti. „Ubylo investorů, kteří dříve kryptoměny kategoricky odmítali. Nejde přitom o změnu směrem k vyšší ochotě riskovat, ale o rozšíření jejich investičního uvažování. Kryptoměny se pro část dolarových milionářů staly jedním z témat, která dávají smysl alespoň zvážit. To samo o sobě ukazuje, že se z okrajového a vyhraněného fenoménu posouvají do běžnější investiční debaty,” míní, ačkoliv záhy dodává, že současně ubylo i „skalních příznivců“ digitálních aktiv.
„Dřívější nadšení této skupiny po sérii prudkých propadů kryptoměn ochladlo. Někteří mladší investoři sice kryptu stále věří, jejich přístup je ale dnes umírněnější a více promyšlený,“ upřesňuje Koděra.
Zhodnocení kryptoměn očekává jen každý sedmý
Nutno podotknout, že ačkoliv je podíl českých dolarových milionářů věřících kryptoměnám aktuálně bezpochyby větší než před pěti lety, rozhodně se nedá říct, že by snad tato digitální platidla tvořila páteř jejich investičního portfolia. Ve skutečnosti totiž naopak představují zpravidla malou část sloužící k diverzifikaci rizika.
Tato strategie může do značné míry souviset se skutečností, že jejich zhodnocení v letošním roce očekává pouze 14 procent z celkových 443 respondentů, kteří se do průzkumu, jenž probíhal během loňského srpna a září ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd, zapojili. Stejný podíl dolarových milionářů si přitom myslí, že hodnota bitcoinu a dalších kryptoměn naopak poklesne.
Analytici se v odhadech neshodnou
Jakou hodnotu bude bitcoin mít ode dneška za rok, samozřejmě nikdo netuší. V době psaní tohoto článku (ve středu v podvečer) se prodával za cenu kolem 89 tisíc dolarů. Tedy meziročně zhruba o 15 procent levněji.
Sami analytici se ve svých odhadech různí. Růst ceny by mohla podpořit institucionální poptávka, pokles úrokových sazeb, rozvoj ETF nebo vstřícnější regulace, přičemž někteří z nich se nebojí hovořit třeba i o hodnotách kolem 250 tisíc dolarů za kus. Ti skeptičtější zase varují před situací, kdy by mohla cena bitcoinu spadnou klidně až k 60tisícové hranici. Tedy jinými slovy, jednou z mála věcí, na které se experti shodnou, je, že by investoři i nadále měli počítat s jeho vysokou volatilitou.
„Mně osobně je popravdě jedno, kolik letos bude bitcoin stát. Pro lidi, kteří chápou, co bitcoin řeší, je podstatné, že za deset let bude mít jejich dnešní majetek v bitcoinech stejnou nebo větší kupní sílu než nyní. Což se o dolaru, euru či koruně s jistotu říct nedá. Všem doporučuji přepnout se z nastavení ,udělá mi to za rok desetinásobek‘ do ,dlouhodobě spořím a chráním majetek před ztrátou kupní síly‘,“ zdůrazňuje v komentáři pro Euro.cz odborník na kryptoměny Tomáš Krause.
Bitcoin lze koupit ve směnárnách, na burzách i na akcích
Způsobů, jak se ke kryptoměnám dostat, dnes existuje celá řada. V zásadě se přitom dělí na dvě hlavní varianty, a sice takzvaně s ověřením, anebo naopak bez identifikace. První zmíněný přístup počítá se sdílením osobních dat s vybranou burzou či směnárnou – tedy v podobném duchu, jako je tomu u bank.
„Pokud se rozhodnete jít touto cestou, doporučuji volit české subjekty – budete se totiž mít na koho obrátit v případě potíží. U zahraničních firem se k živé podpoře pravděpodobně ani nedostanete a na email vám často nikdo nikdy neodpoví. Nehledě na to, že u českých subjektů odpadá nutnost měnit koruny na dolary či eura,“ radí Krause v autorském článku, který vyšel na našem sesterském webu Měšec.cz.
Z nabízených platforem by on sám uvažoval o čtveřici zavedených subjektů, do které patří směnárny a burzy Anycoin, Bit.plus, Coinmate a Simplecoin. Jaký je mezi kryptoměnovými směnárnami a burzami vlastně rozdíl?
„Ve třech větách: burza nabídku a poptávku páruje – pokud na ní chcete nakoupit bitcoin, musí ho tam v tu chvíli někdo prodávat. Směnárna vám prodá své bitcoiny, případně je pro vás koupí na burze. Směnárna tak může mít o něco vyšší kurz bitcoinu, ale pokud plánujete bitcoin držet několik let, bude ten rozdíl ve výsledku zanedbatelný,“ objasňuje Krause.
Pakliže je investorovi z nejrůznějších důvodů příjemnější obstarat si bitcoin bez sdílení osobních údajů, nejedná o nic proti ničemu a i v takovém případě existuje vícero možností. Jen je potřeba vzít v úvahu následující skutečnosti.
„Pokud si chcete koupit bitcoin přímo od někoho, pravděpodobně ze začátku narazíte na to, že neznáte nikoho, kdo by vám ho prodal. To můžete snadno změnit návštěvou nějaké bitcoinové akce, které se po celém Česku konají prakticky denně a pravděpodobně i ve vašem městě nebo poblíž,“ prozrazuje Krause.
S nalezením osob, které s bitcoinem obchodují, může pomoct například aplikace Vexl z dílny tuzemské společnosti SatoshiLabs, jež stojí mimo jiné i za úspěšnými hardwarovými peněženkami Trezor.
„Aplikace má tu skvělou funkci, že na základě kontaktů, které jí poskytnete, vám ukazuje pouze nabídky od lidí, které přímo znáte, nebo je zná někdo, koho znáte. Nemělo by se vám tak stát, že se rozhodnete obchodovat s někým, o kom vůbec nic nevíte. Myslete ale na to, že Vexl nezná identitu ani jednoho z vás a nijak neručí za to, co si mezi sebou dohodnete. Je to pouze platforma, která páruje nabídku s poptávkou,“ konstatuje Krause.
Další variantu, pomocí níž lze bitcoiny bez identifikace sehnat, představují takzvané bitcoinmaty, které člověk často nalezne například v obchodních centrech. „Bitcoinmat je v podstatě samoobslužná směnárna – vy do něj vložíte bankovky a on vám v aktuálním kurzu prodá bitcoiny. Pozor na to, že vám automat samozřejmě nemá co fyzického vydat, takže po vás bude chtít bitcoinovou adresu, na kterou má nakoupené bitcoiny odeslat. Můžete to vyřešit tak, že k bitcoinmatu půjdete s bitcoinovou peněženkou v mobilu a necháte si bitcoiny poslat do ní, anebo si adresu připravíte už doma, například ve vaší hardwarové peněžence a s sebou si ji vezmete v podobě QR kódu, který bitcoinmatu ukážete,“ přibližuje Krause s tím, že co se přirážky za využití této služby týče, měla by se zpravidla pohybovat v řádu jednotek procent. „Jsou i provozovatelé, kteří si řeknou o deset a více procent, a těm bych se vyhnul,“ doporučuje na závěr Krause.