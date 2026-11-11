Chcete bydlet ve vlastním, ale na byt nemáte? Řešením může být tiny house, banky ho financovat umí. Někdy…

Vyměnit prostorný byt za malý domek může na první pohled vypadat jako velký kompromis. Pro některé lidi je ale představa vlastního bydlení s nižšími náklady a bez vysoké hypotéky natolik lákavá, že jsou ochotni jej akceptovat. Takzvané tiny housy, které dříve sloužily především k rekreaci, si proto dnes někteří zájemci pořizují právě za účelem trvalého bydlení.
Rostoucí poptávku po netradičních formách bydlení naznačují údaje z realitního trhu. Z ankety Realiťák roku vyplývá, že v posledních dvou letech zaznamenalo vyšší zájem o alternativy k bytům a rodinným domům téměř 64 procent oslovených makléřů. A netýká se jen zmíněných tiny housů, ale třeba i chat a chalup, které si jejich noví majitelé upravují k celoročnímu bydlení.
Umíte si představit, že byste místo klasického bytu či rodinného domu bydleli v tiny housu?
S požadavky na financování tiny housů se ve své praxi setkává i analytik OVB Allfinanz Michael Opočenský. Ten zároveň podotýká, že ačkoliv jejich počet v posledních letech a měsících roste, v rámci celkového trhu s úvěry na bydlení jde stále spíše o okrajovou záležitost. „U klientů vnímáme především snahu hledat dostupnější alternativu k tradičnímu bydlení, jehož pořizovací ceny zůstávají pro řadu domácností vysoké,“ popisuje pro Euro.cz.
Za dva miliony včetně vybavení, ale bez pozemku
Jaké uplatnění najdou tiny housy v praxi, naznačují například zkušenosti českého výrobce TINYNY. Jeho zakladatel Ondřej Solnička dosud postavil přibližně dvacet domků. Zhruba polovina zákazníků si je pořídila k vlastnímu bydlení, čtvrtina na rekreaci a zbytek za účelem pronájmu.
Cena domků od TINYNY se pohybuje mezi jedním a půl až dvěma miliony korun včetně vybavení, ovšem bez pozemku. Celkové náklady tak bývají podstatně vyšší. Do výsledné částky se navíc mohou promítnout i další položky, jako je třeba instalace lokální rekuperace, pokud není součástí základní nabídky.
Podle Solničky hraje důležitou roli také velikost domku. Šestimetrová varianta nabízí relativně skromný prostor, takže on sám pro účely trvalého bydlení doporučuje spíše variantu osmimetrovou, která je v rámci každodenního života přeci jen pohodlnější.
Hypotéka není samozřejmost
Nutno podotknout, že nižší pořizovací cena neznamená automaticky snazší přístup k úvěru. Zásadní roli hraje konstrukce domku, jeho umístění a především možnost využít nemovitost jako zástavu.
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Podle hypotečního experta společnosti Broker Trust Libora Vojty Ostatka připadá v úvahu také klasická hypotéka. Za předpokladu, že je tiny house pevně spojený se zemí, splňuje příslušné podmínky a je zapsán v katastru nemovitostí, může banka jeho financování posuzovat stejně jako u jiných staveb.
Složitější situace nastává u mobilních domků, ty bankovní domy jako samostatnou zástavu zpravidla nepřijímají. V takovém případě musí kupující dát do zástavy například pozemek, na kterém bude domek stát, případně jinou nemovitost.
Někdy pomůže spotřebitelský úvěr, i ten má ale svá úskalí
Pro zájemce, kteří nemají vhodnou nemovitost k zastavení, připadá v úvahu také spotřebitelský úvěr. Jeho sjednání bývá rychlejší a administrativně jednodušší než vyřízení hypotéky. A banka u něj zároveň zpravidla nezkoumá, na co klient peníze použije.
Podle Opočenského lze takový nezajištěný úvěr získat až do výše dvou a půl milionu korun, což by na pořízení samotného tiny housu mělo obvykle stačit. Ostatek pak zmiňuje částku ještě o pět set tisíc vyšší.
Nevýhodou je ale kratší doba splatnosti, která se promítá i do vyšších měsíčních splátek. „Úrokové sazby takzvaných ‚spotřebáků‘ se u vyšších úvěrových částek mohou přibližovat sazbám hypotečních úvěrů,“ vypočítává Opočenský. Při rozhodování proto hraje důležitou roli i délka splácení a celková částka, kterou domácnost za úvěr zaplatí.
Stavební omezení se nevyhýbají ani tiny housům
Vedle financování je potřeba vyřešit také to, kde bude tiny house stát. Nelze jej totiž umístit automaticky kamkoli, a to ani v případě, že je mobilní nebo má malou zastavěnou plochu. Před jeho pořízením je proto nutné prověřit územní plán, právní režim stavby i možnosti napojení na inženýrské sítě. Případná potřeba povolení stavebního úřadu závisí na charakteru a účelu stavby.
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Dobrou zprávou podle Solničky je, že přístup bank k malým domkům se postupně mění. Finanční instituce už tento typ bydlení znají lépe a při posuzování žádostí o úvěr s ním podle jeho zkušeností častěji počítají.
Také Ostatek připomíná, že s podobnou opatrností bankovní domy před patnácti až dvaceti lety nahlížely na dřevostavby, které jsou dnes pevnou součástí trhu. Na základě tohoto precedentu proto věří, že i tiny housy se časem stanou další běžně financovanou variantou bydlení. „Jejich využití navíc zdaleka nemusí končit u vlastního bydlení či rekreace, ale může představovat i zajímavou investiční příležitost,“ dodává na závěr Opočenský.