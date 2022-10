Chceme být ,Alzou‘ na originální dárky. Dělat věci obyčejně mě moc nebaví, hlásá zakladatel dřevěných beden Manboxeo

Kupovat bonboniéry a lahve ze supermarketu ho už nebavilo, a tak Lukáš Legát přišel s originálnějším způsobem, jak své blízké obdarovat. S možnými ekvivalenty typických dárkových košů si pohrával tak dlouho, až nakonec získaly podobu dřevěných beden. Ty jsou dnes v Česku známé jako Manboxeo a skrývají v sobě prémiové produkty od delikates přes alkohol až po kávu a doplňky stravy. Má to ale háček. Aby se obdarovaný k obsahu dostal, musí oproti běžným dárkovým košům vynaložit netradičně velké úsilí. Otevřít bednu totiž může jen pomocí páčidla.

Nápad, který Legátovi před devíti lety vnukl kamarád u piva, čerpal inspiraci z USA, ale neměl tehdy konkurenci v Česku ani v celé Evropě. Dnes je na tuzemském trhu podobných výrobků hned několik. Od těch se zakladatel Manboxea snaží radikálně odlišovat především kvalitou obsahu, ale také samotným zážitkem z otevírání. „Je to primárně bedna pro muže, takže musí být náročné se do ní dostat,“ přibližuje Legát s tím, že doladit provedení bedny do současné podoby trvalo něco kolem šesti let.

První várku mu jakožto řemeslník pomohl v dubnu 2014 vyrobit jeho otec. A protože s podobným projektem nikdo zkušenosti neměl, když přišlo na obsah, zvolil Legát běžně dostupné produkty, jako bylo pivo, salámy či sladkosti. Jenže to nefungovalo. „Více jsme o tom začali přemýšlet až někdy v srpnu. Došlo nám, že to musí být originální nejen tím obalem, ale dost možná primárně právě tím obsahem,“ objasňuje podnikatel. Inspirací mu v tu chvíli byl boom kolem regionálních farmářských výrobků a produktů menších rodinných firem. A právě na nich svůj byznys nakonec postavil.

Více personalizovaného obsahu

Během první sezóny se Legátovi s pomocí rodičů podařilo odeslat 850 beden. Dnes jich za stejné období zákazníci běžně objednávají kolem 50 tisíc, vybírat přitom mohou až z 300 různých variací. Dalších zhruba 50 tisíc odeslaných položek pak představují jiné originální produkty, jako jsou třeba domácí pivovary, krabice či zlaté cihly s kladivem ukrývající specifický dárkový poukaz. Nově se v Manboxeu více soustředí také na personalizované dárky s potisky a gravírováním. A už několik let firma vyrábí i truhly na míru ženám, které místo páčidla obsahují zámek na unikátní kód, šifru a pilku na železo.

Do budoucna by si Legát přál, aby si zákazníci Manboxeo zaškatulkovali jako místo, kde nakoupí originální dárkové produkty pro jakoukoli příležitost. „Když si někdo potřebuje koupit telefon, jde typicky na Alzu. To samé chceme i my. Pokud někdo bude shánět dárek, kterým bude chtít udělat radost a nešlápnout vedle, půjde na stránky Manboxeo.cz. Chceme být takovou ,Alzou‘ na originální dárky,“ říká.

Pouze u online prodeje ale prý zůstat nehodlá. Naopak doufá, že první kamennou provozovnu otevře už příští rok. O obyčejný obchod se každopádně rozhodně jednat nebude. Zákazníci se mají připravit na inovativní až extravagantní zážitek. „Dělat věci obyčejně a rutinně mě moc nebaví,“ dodává Legát. Inovace by se do budoucna mohly týkat i samotného obsahu, například toho zaměřeného na děti. Více však zatím majitel prozrazovat nehodlá.

Kromě Česka a Slovenska dodává Manboxeo své bedny také do Německa a Rakouska, kde je mezi zákazníky známé pod názvem Wowboxeo. Letos v létě se originální dárková balení jako první svého druhu rozrostla také do Maďarska, kam stejně jako do ostatních zemí míří bedny přímo z dílny a skladu v České republice. Rozdíl je jen v délce dodání. Zatímco v tuzemsku a na Slovensku se balíku zákazníci dočkají už druhý den, do zahraničí trvá transport dvakrát déle.





Češi se jsou gurmáni, Němci prahnou po pivu

Vedle dodacích lhůt je rozdíl také v preferencích samotného obsahu beden. Češi jsou typickými gurmány, kteří touží po dobrém jídle a pití, v Německu se dobře prodávají boxy s pivní tématikou a Rakušané si oblíbili pálivé výrobky a prosecco. Další případnou expanzi, která by se mohla uskutečnit už v následujícím roce, bude Legát plánovat až na základě letošního čtvrtého kvartálu. Ten by mohlo ovlivnit zdražování i energetická krize.

I přesto však věří, že nadcházející vánoční sezóna bude minimálně stejně silná jako ta v předchozím roce. „Máme sice odhady z marketingových společností, které říkají, že lze oproti předchozímu roku očekávat 25– až 30procentní propad, ale vzhledem k tomu, že jsme učinili preventivní kroky, neočekáváme, že by to u nás mělo být tak radikální. Jedeme na stejná čísla jako loni, jen jinou cestou,“ tvrdí Legát s tím, že potenciální krizi se s kolegy snažil eliminovat třeba rozšířením portfolia či zařazením produktů podobné povahy s nižší cenovou hladinou. „Jdeme naproti koupěschopnosti, rozšiřujeme trh a v těch zemích, kde jsme, se snažíme fungovat efektivně,“ doplňuje.

Na krizi se ostatně celá firma připravuje už od konce minulého roku, kdy se podle slov svého zakladatele po úspěšném posledním kvartálu roku 2020 potýkala s jeho nejistým závěrem. Přesto obrat společnosti loni meziročně poskočil o 38 procent a nakonec dosáhl hodnoty 259 milionů korun. A vyšší výnosy zaznamenává Legát i v současnosti, oproti loňsku aktuálně rostou zhruba o desetinu.

O tendenci firmy navyšovat své tržby svědčí koneckonců také žebříček Deloitte, který Manboxeo v roce 2019 vyhodnotil jako pátou nejrychleji rostoucí technologickou firmu v Česku. Před dvěma lety se pak dokonce umístila i mezi 50 nejrychleji rostoucími technologickými společnostmi napříč celou Evropou.