ChatGPT vás možná připraví o práci. Zde je osm profesí, v nichž může vyspělá umělá inteligence nahradit lidské zaměstnance

Umělou inteligenci ChatGPT od společnosti OpenAI se už lidé naučili používat k mnoha různým účelům – k psaní motivačních dopisů počínaje, vytváření dětských knih konče. Studentům pak program dokonce pomáhá i s podváděním při testech a esejích, což jen dokazuje, že chatbot je mnohem schopnější, než si možná kdo představoval.

Zaměstnanci Amazonu podle Business Insideru uvedli, že ChatGPT odvádí „velmi dobrou práci“ jako součást zákaznické podpory, je „skvělý“ při vytváření školicích dokumentů a zvládá i dotazy ohledně podnikové strategie. Uživatelé umělé inteligence ale zjistili také to, že může generovat dezinformace, nesprávně odpovídat na problémy a dělat chyby v základní matematice.

Bojíte se toho, že vás v práci během příštích pěti let nahradí umělá inteligence? Ano Ne Zobraz výsledek

Řečeno jinak, že by nás sofistikované programy měly v brzké budoucnosti zcela nahradit, nejspíš nehrozí. Alespoň podle Anu Madgavkarové z výzkumné organizace McKinsey Global Institute, která se domnívá, že na technologie je stále třeba uplatňovat lidský dohled, aby se předešlo možným chybám.

„Musíme o těchto věcech přemýšlet jako o nástrojích pro zvýšení produktivity, nikoli jako o něčem, co kompletně zastoupí zaměstnance,“ řekla pro Business Insider. I přesto, pokud by umělá inteligence měla skutečně lidi v některých profesích nahradit, byly by to s největší pravděpodobností ty následující.

Technologické pozice

Obávat se podle Madgavkarové mohou třeba softwaroví inženýři, weboví vývojáři, počítačoví programátoři, kodéři a datoví analytici. Uvedené pozice jsou ohrožené proto, že umělá inteligence je dobrá v práci s daty a čísly. „Pokročilé technologie, jako je ChatGPT, by ve skutečnosti mohly produkovat kód rychleji než lidé. Úkol, na nějž jsme dříve potřebovali celý tým vývojářů, by tak nyní mohl zvládnout i mnohem menší počet lidí,“ přidal se Mark Muro z vedení Brookings Institutu, který zkoumal vliv umělé inteligence na pracovní sílu.

Technologické společnosti, jako je výrobce ChatGPT OpenAI, již zvažují nahrazení softwarových inženýrů inteligentními programy. Profesor na Columbia Business School Oded Netzer se každopádně domnívá, že k tomu ve větší míře nedojde. „Pokud jde o pracovní místa, myslím si, že nová technologie zaměstnancům spíše pomůže, než aby je úplně nahradila,“ uvedl Netzer pro CBS News.

Média

Další na řadě můžou být pracovní pozice v médiích. Týká se to reklamních agentur, technického psaní, žurnalistiky a jakýchkoli dalších zaměstnání, které zahrnují tvorbu obsahu. Modely strojového učení jsou totiž schopné dobře číst, psát a porozumět textu. „Analýza a interpretace obrovského množství jazykových dat a informací je dovednost, u níž očekávám, že se jí umělá inteligence v budoucnu zhostí ve větším měřítku,“ nechala se slyšet Madgavkarová.

Ekonom Paul Krugman pak pro New York Times řekl, že ChatGPT může být schopen dělat úkoly zahrnující informování a psaní „efektivněji než lidé“. Mediální průmysl již navíc obsah generovaný umělou inteligencí začal testovat. Technický zpravodajský web CNET použil nástroj podobný ChatGPT k napsání desítek článků. Vydavatel ale následně musel provést řadu oprav, a experiment tedy zrušil. Podle některých odborníků totiž určitou část tvůrčí práce nelze kvalitně automatizovat. „V každém z těchto povolání je lidský úsudek velmi důležitý,“ dodala výzkumnice.

Právnické obory

Stejně jako v případě médií jsou také pracovní místa v právním průmyslu zodpovědná za zpracování velkého množství informací a následné syntézy. Jazykově orientované pozice, jako třeba právní asistenti, jsou tedy dle Madgavkarové k automatizaci náchylné nejvíce: „Právnická data jsou ve skutečnosti poměrně strukturovaná, a proto jsou celkem přístupná i pro umělou inteligenci.“ Ani v tomto případě ale nebude možné plně automatizovat veškeré úlohy, protože pochopení záměru klienta či zaměstnavatele vyžaduje určitý stupeň lidského úsudku.

Analytici průzkumu trhu

Umělá inteligence je dobrá i v analýze dat a předpovídání výsledků. To přitom tvoří významnou součást práce analytiků průzkumu trhu, kteří jsou zodpovědní za shromažďování údajů, identifikaci trendů a následné navržení efektivní marketingové kampaně. „To všechno jsou věci, u nichž vidíme, že by je umělá inteligence mohla zvládnout,“ pronesl Muro.

Učitelé

Ve Spojených státech se nyní mnozí učitelé obávají, že studenti budou ChatGPT používat k podvádění. Podle Pengčenga Ši, proděkana katedry výpočetní techniky a informačních věd na Technologickém institutu v Rochesteru, by ale vyučující měli myslet i na jistotu svého vlastního zaměstnání. „ChatGPT už může brzy začít vyučovat kurzy. Ačkoli má stále chyby a nepřesnosti, jeho znalosti lze tréninkem významně zlepšit,“ ocitoval jej New York Post.

Finanční pozice

O svoji práci by v budoucnu mohli přijít i někteří finanční analytici, osobní finanční poradci a další podobná zaměstnání vyžadující manipulaci s velkým množstvím číselných dat. „Umělá inteligence dokáže identifikovat trendy na trhu a upozornit na to, jaké investice v portfoliu si vedou lépe a hůře. Zvládne také zpracovat všechny tyto informace do různých forem dat, které pak mohou finanční společnosti použít k předpovědi lepšího investičního mixu,“ objasnil Muro.

Grafičtí designéři

Umělá inteligence DALL-E dokáže generovat stále kvalitnější obrázky během několika sekund. To by mohlo v budoucnu představovat problém pro zaměstnance z odvětví grafického designu. „Nově získaná schopnost milionů lidí vytvářet a manipulovat s obrázky bude mít hluboký dopad na ekonomiku. Nedávné pokroky v umělé inteligenci pravděpodobně zahájí období ekonomických problémů pro některé lidi, jejichž zaměstnání je tím přímo ovlivněno,“ konstatovali podle Harvard Business Review tři profesoři tamní univerzity.

Zákaznický servis

Pravděpodobně každý již zažil volání nebo chatování se zákaznickým servisem společnosti, na které odpovídal pouze chatbot. ChatGPT a související technologie by mohly tento trend dále posílit. Nedávná studie společnosti Gartner totiž předpověděla, že umělá inteligence bude do roku 2027 hlavní formou zákaznických služeb pro zhruba 25 procent společností.