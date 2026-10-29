V Číně loni otevřeli nejvyšší most světa. Cestu zkrátil ze dvou hodin na minuty a do oblasti přilákal davy turistů

Jak moc může jeden most změnit životy lidí ve svém okolí? Odpověď je prostá: celkem zásadně. Nemusí přitom vždy jít jen o zrychlení cesty do práce nebo odvedení tranzitních aut a kamionů, které místním zajistí čistší vzduch a menší hluk. Významné dopravní stavby se běžně stávají i vyhledávanou turistickou atrakcí, na níž si může řada lidí postavit vlastní živobytí.
Právě to se stalo v okolí nejvyššího mostu na světě Chua-ťiang v čínské provincii Kuej-čou. Tento 2,9 kilometru dlouhý rekordman se hned po svém dokončení v září 2025 stal doslova magnetem na turisty, kterých už podle údajů CNN přilákal zhruba 3,3 milionu.
Kromě samotné stavby a působivých výhledů na ni návštěvníky láká i to, co je pod samotnou mostovkou. Nacházejí se zde totiž skleněné vyhlídkové plošiny nabízející velmi působivé výhledy na obrovský kaňon. Odvážlivci si pak můžou vyzkoušet také bungee jumping, který je pochopitelně rovněž nejvyšší na světě – volný pád tu trvá zdánlivě nekonečných sedm vteřin.
Během Nového roku přijelo 300 tisíc lidí
Jedním z místních, jenž dokázal odhadnout velký potenciál nového mostu už dlouho dopředu, byl Lin Kuo-čchüan. Když se před lety dozvěděl o plánované stavbě poblíž své rodné vesnice, vrátil se z města domů a začal v okolí přestavovat staré baráky, a to včetně domu svých prarodičů, na ubytování pro turisty.
„Když jsme poprvé otevřeli, měli jsme jen devět pokojů. Nyní jsme rozšířili kapacitu na dvaapadesát a mnohdy stále nemáme dostatek pokojů pro všechny,“ řekl Lin. Jeho tvrzení dokládá i fakt, že během devítidenních oslav čínského Nového roku v únoru 2026 bylo v okolí mostu zaznamenáno více než 300 tisíc návštěvníků.
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Dalším ubytovacím zařízením, které z nové stavby těží, je luxusní hotel Onaemont s celkem 83 pokoji, restaurací a panoramatickým bazénem s výhledem na most. Podobné služby nebo nedaleké turistické atrakce přispívají k tomu, že lidé v oblasti stráví více času – konkrétně v tomto případě přijedou kvůli mostu, ale díky dalším zajímavým věcem nakonec zůstanou mnohem déle.
Lidé navštíví místo, do něhož by jinak nejeli
Příklad mostu Chua-ťiang podle ekonomů ukazuje, že podobné stavby nepřinášejí jen zlepšení dopravní situace, ale i nová pracovní místa. Ta mohou kromě segmentu ubytování vzniknout třeba právě v restauracích, prodejnách suvenýrů a dalšího zboží nebo při organizování prohlídek okolí.
„Pro odlehlé a méně rozvinuté okresy v hornaté západní Číně, které jsou navíc oddělené kaňony a řekami, může mít výstavba jednoho vysokého mostu značné přínosy jak z hlediska dopravní dostupnosti, tak i ekonomicky. Mosty jako Chua-ťiang totiž cestovatele vybízejí k návštěvě místa, o němž by jinak nikdy ani neuvažovali,“ uvedla Li Linna, docentka na Pekingské univerzitě.
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Zatím je těžké odhadnout, zda miliony návštěvníků, které most Chua-ťiang přilákal v prvním roce svého provozu, skutečně přispějí k dlouhodobé prosperitě měst a vesnic v okolí. Už nyní je ale jasné, že místo, jež bylo postaveno pro co nejrychlejší přepravu lidí do cíle, se stalo cílem mnoha cest samo o sobě.