Cestování je opět v kurzu. Platforma Omio po pandemickém útlumu rychle roste, o britské zákazníky se nově podělí s Uberem

Zdá se, že pokud jde o zotavení po pandemii, je cestovní ruch jednoznačně na dobré cestě. Potvrzují to koneckonců i výsledky travel-techové společnosti Omio, která svým uživatelům umožňuje vyhledat, srovnat a zabookovat cesty hromadnými dopravními prostředky. Ty mohou absolvovat vlakem, autobusem, trajektem i letadlem. Jen za loňský rok vyrostl obrat platformy o 230 procent.

„Minulý rok se nesl ve znamení obnovy cestování a Omio z pandemie vyšlo silnější. Na jejím začátku jsme ze dne na den přišli o 98 procent obratu, ale dnes jsme větší než kdy předtím s dobrými vyhlídkami do budoucnosti,“ komentuje zakladatel a generální ředitel společnosti Naren Shaam.

Období, během něhož nebylo možné cestovat, společnost využila k vylepšení svého produktu, rozvoji partnerské sítě a přípravě na návrat na růstovou trajektorii. „Loni se po dvou náročných letech celý sektor konečně odrazil ze dna a my jsme na to byli připraveni,“ dodává zakladatel.

B2B segment v hledáčku

V minulém roce Omio rozšířilo svoji nabídku spojů o celkem 34 nových společností. Například díky integraci železničního dopravce Iryo platforma nyní pokrývá veškerou železniční dopravu ve Španělsku. To představuje jeden z celkem 37 trhů, na kterých služba aktuálně působí. Pokud jde o leteckou dopravu, tam přibyly třeba aerolinky Air Serbie nebo Aer Lingus. Celkem pak mají uživatelé platformy k dispozici přes 10 milionů spojů od více než tisícovky přepravců.

Společnost navíc rostla i co do počtu zaměstnanců. „Rok 2022 pro nás byl úspěšný i z pohledu růstu týmu. Svoje řady jsme loni rozšířili o 100 kolegů napříč celou firmou. V Praze máme vývojářské centrum, do kterého se nám podařilo nabrat 20 lidí. Převážně jde o technické pozice – od juniorů až po nového ředitele vývoje Tomáše Rendla,“ přibližuje Tomáš Vocetka, technologický šéf společnosti a lídr pražské kanceláře. Ta je pro rozvoj Omia klíčová, hlavně pokud jde o segment B2B. „Stojí například za technickým řešením umožňujícím integraci naší platformy u nových partnerů,“ doplňuje Vocetka.

Ostatně právě rozšíření aktivit o dodávání služeb jiným firmám je jedním z nejvýznamnějších milníků loňského roku. Aktuálně tak společnost může díky pražskému týmu vývojářů poměrně jednoduše integrovat své vyhledávání do služeb třetích stran. Tuto možnost pokřtila novým projektem v podobě spolupráce se společností Uber ve Spojeném království, kde si uživatelé inkriminované služby mohou najít a rezervovat navazující vlakové a autobusové spoje. Po úspěšném pilotním provozu se obě společnosti nyní poohlížejí po dalších možnostech spolupráce.

„B2B partnerství jsou pro nás obrovskou příležitostí. Můžeme skrze ně oslovit uživatele mimo svoji platformu a umožňujeme partnerům nabídnout jejich uživatelům přidanou hodnotu,“ říká Vocetka s tím, že už nyní mají ve firmě naplánovány další projekty. Ty konkrétně řeší například s internetovým vyhledávačem. „Jsem rád, že B2B partnerství jsou doménou naší pražské kanceláře, která odvádí skvělou práci a otevírá společnosti celý nový segment zákazníků,“ míní.

Za úspěch Omio považuje také fakt, že získalo několik ocenění, včetně Most Active Online Agency od dopravce Renfe a Future Mobility Award na konferenci Future Pioneers Summit 2022.