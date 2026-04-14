Českým United Founders se zalíbily nové kvantové čipy z Německa. Mnichovskému startupu Peak Quantum posílají přes 10 milionů

Tomáš Bohuslav
Peak Quantum
Že bez čipů to dnes nejde, ví už každý. Že není čip jako čip, je snad také všem jasné. Že osvojení kvantových technologií může lidstvo v následujících letech a desetiletích posunout z vědeckého hlediska na zcela jinou úroveň, řada lidí minimálně tuší. A tuší to i v českém venture kapitálovém fondu United Founders Vítka Horkého, který zainvestoval do německého startupu, jenž obě tato odvětví propojuje.

V rámci takzvaného pre-seed kola „napumpovali“ United Founders, jež kromě Horkého pomáhal zakládat i byznysmen Jakub Havrlant, do mnichovské firmy Peak Quantum částku přes 10 milionů korun. Ostatní investoři v čele s Cloudberry Ventures přidali dalších 44 milionů, přičemž všechny tyto finanční prostředky nyní startup hodlá použít právě na vývoj kvantových procesorů nové generace.

Čipy, které v Německu vznikají, jsou supravodivé a mají vestavěnou odolnost vůči chybám. To znamená, že na rozdíl od běžných polovodičů se nespoléhají na dodatečnou opravu, ale integrují jejich potlačení přímo do hardwaru. Výhoda tohoto řešení spočívá především v lepší škálovatelnosti a ve výrazném urychlení praktického nasazení kvantových počítačů v průmyslu, z čehož může mít prospěch celá společnost.

Havrlant, Horký a spol. spouštějí United Founders. Skrze nový fond chtějí do průlomových evropských technologií napumpovat dvě miliardy korun
Havrlant, Horký a spol. spouštějí United Founders. Skrze nový fond chtějí do průlomových evropských technologií napumpovat dvě miliardy korun

„Kvantové počítače s minimalizovanou chybovostí výpočtů jsou klíčem pro rapidní zrychlení vědy. Od hledání kandidátních látek pro léčbu závažných onemocnění, přes hledání nových materiálů použitelných v kosmickém nebo obranném průmyslu, ale i pro zásadní průlomy v oblasti energetiky, například při vývoji efektivnějších baterií či řízení jaderné fúze, stejně jako pro optimalizaci komplexních systémů v logistice, dopravě a finančních trzích,“ objasňuje Horký.

Teorie v praxi

Peak Quantum je jedním ze zářných případů toho, kdy se teorii podaří aplikovat do praxe. Startup totiž vznikl v roce 2024 jako takzvaný spin-off výzkumu z Technické univerzity v Mnichově a Waltherova-Meißnerova-Institutu. Je součástí tamního inovačního ekosystému Munich Quantum Valley a na jeho založení se podíleli Leon Koch, Thomas Luschmann a Alexander Schult.

„Alex, Thomas a Leon jsou výjimečný tým, který propojuje převratnou technologii se schopností ji doopravdy využít. V kvantových počítačích totiž není důležitá jen teorie a kdo má na papíře lepší řešení. Skutečně úspěšné týmy budou ty, které umí skloubit právě teorii se schopností technologii vyvinout, rychle iterovat a především nasadit v praxi,“ dodává Horký.

Bez vlastního R&D se Evropa neobejde

Včetně nynějšího pre-seed kola přesahuje celkové financování Peak Quantumu již 122 milionů korun – část finančních prostředků firma získala prostřednictvím veřejných grantů z EU Chips Act, což je zákon, který si klade za cíl zmobilizovat na Starém kontinentu investice ve výši 43 miliard eur a posílit zdejší pozici v polovodičové výrobě a na to navázaných službách, jak připomíná náš sesterský web Lupa.cz. „Pokud chce Evropa sehrát vedoucí roli v oblasti kvantových počítačů, musí si hardware vyvíjet a vyrábět sama,“ cituje Luschmanna server Munich Startup.

Techniku budeme ovládat myslí a ve stáři se o nás postarají roboti. Pět technologických inovací, které se mohou do roku 2050 stát realitou
Techniku budeme ovládat myslí a ve stáři se o nás postarají roboti. Pět technologických inovací, které se mohou do roku 2050 stát realitou

Peak Quantum za tímto účelem vybudoval pilotní výrobní linku, jejíž provoz by měl být zahájen ještě během tohoto měsíce. „Kvantové výpočty se stávají klíčovou strategickou technologií pro ekonomickou sílu a konkurenceschopnost. Technologická suverenita nevznikne pouhým používáním, ale vývojem, výrobou a kontrolou vlastních klíčových technologií. A toto financování představuje v daném ohledu obrovský krok kupředu,“ přidává se další ze spoluzakladatelů Schult.

