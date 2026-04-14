Českým United Founders se zalíbily nové kvantové čipy z Německa. Mnichovskému startupu Peak Quantum posílají přes 10 milionů

V rámci takzvaného pre-seed kola „napumpovali“ United Founders, jež kromě Horkého pomáhal zakládat i byznysmen Jakub Havrlant, do mnichovské firmy Peak Quantum částku přes 10 milionů korun. Ostatní investoři v čele s Cloudberry Ventures přidali dalších 44 milionů, přičemž všechny tyto finanční prostředky nyní startup hodlá použít právě na vývoj kvantových procesorů nové generace.
Čipy, které v Německu vznikají, jsou supravodivé a mají vestavěnou odolnost vůči chybám. To znamená, že na rozdíl od běžných polovodičů se nespoléhají na dodatečnou opravu, ale integrují jejich potlačení přímo do hardwaru. Výhoda tohoto řešení spočívá především v lepší škálovatelnosti a ve výrazném urychlení praktického nasazení kvantových počítačů v průmyslu, z čehož může mít prospěch celá společnost.
„Kvantové počítače s minimalizovanou chybovostí výpočtů jsou klíčem pro rapidní zrychlení vědy. Od hledání kandidátních látek pro léčbu závažných onemocnění, přes hledání nových materiálů použitelných v kosmickém nebo obranném průmyslu, ale i pro zásadní průlomy v oblasti energetiky, například při vývoji efektivnějších baterií či řízení jaderné fúze, stejně jako pro optimalizaci komplexních systémů v logistice, dopravě a finančních trzích,“ objasňuje Horký.
Teorie v praxi
Peak Quantum je jedním ze zářných případů toho, kdy se teorii podaří aplikovat do praxe. Startup totiž vznikl v roce 2024 jako takzvaný spin-off výzkumu z Technické univerzity v Mnichově a Waltherova-Meißnerova-Institutu. Je součástí tamního inovačního ekosystému Munich Quantum Valley a na jeho založení se podíleli Leon Koch, Thomas Luschmann a Alexander Schult.
„Alex, Thomas a Leon jsou výjimečný tým, který propojuje převratnou technologii se schopností ji doopravdy využít. V kvantových počítačích totiž není důležitá jen teorie a kdo má na papíře lepší řešení. Skutečně úspěšné týmy budou ty, které umí skloubit právě teorii se schopností technologii vyvinout, rychle iterovat a především nasadit v praxi,“ dodává Horký.
Bez vlastního R&D se Evropa neobejde
Včetně nynějšího pre-seed kola přesahuje celkové financování Peak Quantumu již 122 milionů korun – část finančních prostředků firma získala prostřednictvím veřejných grantů z EU Chips Act, což je zákon, který si klade za cíl zmobilizovat na Starém kontinentu investice ve výši 43 miliard eur a posílit zdejší pozici v polovodičové výrobě a na to navázaných službách, jak připomíná náš sesterský web Lupa.cz. „Pokud chce Evropa sehrát vedoucí roli v oblasti kvantových počítačů, musí si hardware vyvíjet a vyrábět sama,“ cituje Luschmanna server Munich Startup.
Peak Quantum za tímto účelem vybudoval pilotní výrobní linku, jejíž provoz by měl být zahájen ještě během tohoto měsíce. „Kvantové výpočty se stávají klíčovou strategickou technologií pro ekonomickou sílu a konkurenceschopnost. Technologická suverenita nevznikne pouhým používáním, ale vývojem, výrobou a kontrolou vlastních klíčových technologií. A toto financování představuje v daném ohledu obrovský krok kupředu,“ přidává se další ze spoluzakladatelů Schult.