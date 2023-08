Woltair uvádí na trh unikátní čerpadlo a míří za sluncem. Firma instalující obnovitelné zdroje energie expanduje do Itálie

Woltair Group, která se zabývá instalací tepelných čerpadel a fotovoltaiky, nadále pokračuje ve své zahraniční expanzi. Společnost nyní otevřela svoji pobočku v Itálii, jež se tak vedle Česka, Polska a Německa stala čtvrtou zemí, kde tuzemská firma nabízí své služby.

Na Apeninském poloostrově chce Woltair stejně jako jinde spolupracovat především s malými a středními montážními firmami, kterým to má pomoci se zvýšením produktivity. Zákazníci se pak mohou těšit na podstatně rychlejší instalace, což by mělo následně podpořit celý trh s obnovitelnými zdroji energií.

Uvažujete o pořízení fotovoltaického zdroje energie? Ano Ne Chci jiný alternetivní zdroj Zobraz výsledek

Ve snaze svoji expanzi podpořit spustila česká společnost nový italský web s unikátní online kalkulačkou. Ta umí během několika sekund vybrat pro danou domácnost nejlepší návrh řešení včetně výpočtu úspor, návratnosti a dalších detailů. Stejně jako v tuzemsku přitom firma hned od začátku garantuje instalaci tepelného čerpadla do 30 dnů, zajišťuje financování a nabízí široký výběr zařízení na trhu. Toho je možné docílit díky faktu, že Woltair funguje jako marketplace, takže nabízí velmi rozsáhlou paletu značek od různých výrobců.

Italský trh se výrazně mění

Aktuální expanzi umožnily rozsáhlé investice ve výši 800 milionů korun, které Woltair v poslední době získal od svých investorů. „Vstup na zahraniční trhy nám usnadňuje také naše digitální platforma, již lze snadno aplikovat prakticky kdekoliv na světě. Toto řešení v každé nové zemi přispívá k navýšení kapacit techniků a rychlejším instalacím obnovitelných zdrojů do domácností. Výrazně nám pomáhá i silné zázemí řady zkušených investorů z Česka, Evropy, USA a Kanady, kteří jsou zároveň garancí stability,“ říká ředitel společnosti Jan Hanuš.

Expanzi právě na Apeninský poloostrov zapříčinila souhra hned několika faktorů. „Italský trh s tepelnými čerpadly je poměrně slibný vzhledem k vysoké závislosti země na zemním plynu a ambiciózním cílům přechodu na ekologičtější varianty. Věříme, že máme konkurenční výhodu, abychom k tomuto přechodu přispěli a urychlili jej díky našemu jedinečnému modelu. Ten nabízí koncovému zákazníkovi bezproblémový vzorec, včetně financování, zajištění povolenek a krátkých dodacích lhůt pro instalaci,“ podotýká manažerka italského Woltairu Emna Neifarová.

I z těchto důvodů chce česká firma v následujících letech dosáhnout poměrně ambiciózních cílů. Stejně jako v Německu je také v Itálii záměrem Woltairu stát se do tří let jedničkou v tepelných čerpadlech a figurovat mezi prvními třemi hráči na trhu, kteří dodávají kombinaci tepelných čerpadel a fotovoltaiky.

Příprava na komunitní energetiku

Současná expanze potvrzuje silnou pozici Woltairu v České republice, kde firma jen za první polovinu roku dokončila více než 1300 instalací tepelných čerpadel a fotovoltaiky v celkové hodnotě 540 milionů korun. Společnost momentálně instaluje rekordní množství solárních elektráren, kterých je o zhruba 400 procent více oproti stejnému období loňského roku.

Meziročně pak Woltair realizoval o polovinu více instalací také u tepelných čerpadel. „Výrazný růst byl zásadně ovlivněn nejen lepší dostupností materiálu a skladových zásob, ale i zajištěním dostatečných instalačních kapacit, které umožnily v kombinaci s naší digitální platformou výrazné zrychlení dodávek,“ popisuje Hanuš.

Woltair v poslední době výrazně investoval též do různých inovací. Výsledkem jeho snažení je vlastní tepelné čerpadlo, které firma uvedla na trh pod názvem WLTR. To je unikátní především vzdáleným přístupem, online servisem a regulací podle aktuálního i očekávaného počasí, na jejímž vývoji společnost pracovala několik let.

„Do vlastního čerpadla jsme se rozhodli zainvestovat, abychom posunuli hranice ovládání a regulace čerpadel na novou úroveň. Budoucnost totiž spatřujeme v komunitním sdílení energie a celkovém snížení spotřeby prostřednictvím vzdálené správy tisíců propojených zařízení. WLTR je přitom prvním krokem na této cestě,“ vysvětlil technologický ředitel a spoluzakladatel Woltairu Karel Náprstek.