Český výrobce přívěsů Panav uspěl u armády i v zahraničí. Naše vozy přizpůsobíme zákazníkům na milimetry přesně, říká šéf firmy Paprskář

Čím vším se společnost Panav zabývá?
Firma Panav se zabývá výrobou přípojné techniky, tedy návěsů, přívěsů a nástaveb na vozidla. Kromě cisteren, kde dodáváme pouze podvozky, vyrábíme vše – sklápěcí vozy, plachtové návěsy, točnicové i tandemové přívěsy, speciály i podvalníky. Zaměřujeme se především na zakázkovou výrobu, takže každý vůz je originál, který navrhujeme od začátku až do konce.
Jaká je historie firmy?
Vznikli jsme v roce 1896, přičemž firma zpočátku vyráběla drobné zemědělské produkty, včetně mlýnských kol. Ve 30. letech minulého století jsme se zaměřovali hlavně na traktorové a koňské vlečky, a za komunismu, kdy jsme spadali pod státní podnik Brandýské strojírny a slévárny, jsme už vyráběli hlavně traktorové a silniční přívěsy, přičemž v nejlepších letech jich bylo až deset tisíc kusů. Po privatizaci jsme se začali věnovat i návěsům a poslední významný milník pak přišel v roce 2011, kdy jsme se stali součástí skupiny AML Holding, kterou vlastní Roman Šmidberský.
Jak se firmě ekonomicky daří?
V minulém desetiletí to nebylo ideální, protože se ve vedení vystřídalo mnoho ředitelů, což se odrazilo i na výsledcích. Posledních několik let ale dosahujeme velmi dobrých čísel, a třeba rok 2023 byl dokonce nejlepší v historii firmy, jelikož jsme měli výrobní kapacitu zaplněnou prakticky na celý rok. Velkou výhodou v tomto komplikovaném období po začátku války na Ukrajině byla skutečnost, že nejsme tak velký gigant jako někteří konkurenti Panavu. Naši dodavatelé tedy měli dostatečné zásoby dílů, jež nám vydržely, než se situace na trhu stabilizovala.
Museli jste kvůli většímu počtu zakázek investovat do rozšíření výroby?
Spíše nám zakázky umožnily realizaci několika větších investic, k nimž došlo v loňském roce. Za zhruba 20 milionů korun jsme tehdy pořídili nové stroje a zařízení, například svařovacího robota a ohraňovací lis. Dalších 20 až 25 milionů jsme pak investovali do modernizace a celkového zvelebení areálu naší fabriky.
Výroba přívěsu zabere asi 180 hodin
Jaké byly vaše nejvýznamnější zakázky v posledních letech?
Z větších zakázek bych jmenoval třeba výrobu vozů pro naši sesterskou společnost CEE Logistics, pro firmu CM Transport Tachov, která zajišťuje přepravu zásilek pro PPL, nebo pro Stebal Spedition. Kromě toho jsme ale měli i několik zakázek zajímavých z technického pohledu. K nim patřila třeba výroba návěsů pro převoz baterií pro českou Škodovku, které baterie automaticky naloží a samy se uzavřou. Dále jsme vyráběli návěsy pro přepravu vodíkových lahví pro společnost Vítkovice Cylinders nebo speciální návěs navržený podle požadavků Českého svazu biatlonu.
Zmiňoval jste, že každý vůz je originál. Jak dlouho trvá jeho návrh?
Nejprve musíme od zákazníka zjistit, co přesně chce vozit a kam. Na základě těchto informací navrhneme konkrétní typ návěsu nebo přívěsu. Máme sice určité moduly, z nichž konstrukci skládáme, ale i tak celý proces návrhu obvykle zabere 200 až 300 hodin. Samotná výroba pak trvá zhruba 180 hodin. Denně z naší linky vyjedou přibližně tři vozy, takže našich 200 zaměstnanců ročně vyrobí kolem osmi set až tisíc vozů podle skladby a náročnosti.
Čím se lišíte od konkurence?
Konkurence je samozřejmě velká, my ale zákazníky získáváme například tím, že dokážeme vyrobit vůz přesně podle jejich požadavků. Pokud si klient přeje něco upravit i o pouhé milimetry, není to pro nás problém. To představuje skutečně velkou výhodu, a zákazníci jsou díky tomu ochotni zaplatit i o něco vyšší cenu. Důležitý je také náš důraz na kvalitu. Vozy vyrábíme ze žárově zinkovaného materiálu, což ocení zejména ti, kteří chtějí, aby jim návěsy či přívěsy vydržely třeba až patnáct let.
V Panavu se věnujete také bezpečnostním technologiím. O co konkrétně jde?
Máme celkem pět různých technologií pro zvýšení bezpečnosti. Patří sem pohybové a světelné senzory nebo boční zabezpečení proti vniknutí – pokud senzory zaznamenají problém, automaticky jej nahlásí dispečinku nebo bezpečnostní agentuře. Používáme i vrata s bezpečnostním kódem a takzvaný perimetr telematiky, takže řidič neotevře dveře, pokud nestojí na správném místě, tedy třeba do 50 metrů od vykládky.
Zpočátku jsme tyto technologie odebírali od několika dodavatelů, ale v posledních letech jsme si vyvinuli vlastní řešení, které je levnější a účinnější. Vývoj přitom neustále pokračuje, takže dnes už nejsme jen výrobci návěsů, ale i softwaru, zejména telematiky. Ta dispečerům umí sdělit stav vozidla, upozorní je na potřebu servisní prohlídky a zvládá monitorovat i řadu dalších údajů. A protože máme vlastní vývojový tým, průběžně reagujeme i na nové požadavky zákazníků či legislativy.
Velká zakázka pro belgickou armádu
Panav už má za sebou i významné zakázky pro českou armádu. Můžete je přiblížit?
Už v roce 2023 jsme získali dvě zakázky na výrobu točnicových přívěsů. První se týkala padesáti přívěsů určených k převozu kontejnerů, protože armáda přepravuje mnoho vybavení právě tímto způsobem. Druhá zakázka zahrnovala pětadvacet valníkových přívěsů s plachtovou nástavbou. Výhodou bylo, že armáda už v té době používala vozy od naší firmy, takže jsme jen inovovali některé části jejich konstrukce. Od armády jsme každopádně dostali pozitivní zpětnou vazbu, že jsou s našimi přívěsy spokojeni.
Letos v dubnu jsme pak uzavřeli smlouvu v celkové hodnotě 190 milionů korun na výrobu 160 valníkových přívěsů s plachtovou nástavbou právě pro Armádu České republiky. Výběrové řízení jsme vyhráli mimo jiné díky tomu, že jsme byli jediným přímým výrobcem – ostatní firmy vystupovaly pouze jako subdodavatelé. Naše přívěsy jsou velmi podobné těm z roku 2023, liší se hlavně taktickým maskováním. Vozy už každopádně úspěšně prošly armádními testy a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti je začal přebírat.
Získali jste už i zakázku pro nějakou zahraniční armádu?
Ano, nedávno jsme vyhráli výběrové řízení pro belgickou armádu, které dodáme 204 trojosé točnicové přívěsy na převoz kontejnerů. Jde o naši historicky první přímou zahraniční vojenskou zakázku, jejíž hodnota přesahuje 11 milionů eur, tedy asi 268 milionů korun.
Zvládli byste vyrobit přívěsy i s balistickou ochranou?
Momentálně na to nemáme potřebná oprávnění, museli bychom nejprve absolvovat různé zkoušky a atesty. Technicky bychom takový vůz vyrobit zvládli, ale certifikaci zatím neplánujeme, protože máme dostatek jiných zakázek.
Na jakých dalších zakázkách aktuálně pracujete?
Pracujeme především na zakázkách pro naše dlouholeté odběratele, tedy dopravce, kteří naše přívěsy a návěsy často využívají v operativním leasingu, takže třeba po pěti letech se k nám vracejí a objednávají nové vozy. Tito stálí zákazníci tvoří přibližně osmdesát procent naší klientely. Ve výrobě máme také různé speciály, například přívěsy na převoz tanků. Dále vyvíjíme vozidlo pro Vojenský technický ústav, které bude převážet kontejnery s laboratořemi, takže se musí umět hydraulicky vyrovnat do absolutní roviny.
Zásadní bude snížení emisí
Jak důležité jsou pro Panav zahraniční trhy?
Ještě před pár lety jsme se věnovali hlavně tuzemskému trhu, v posledních dvou až třech letech se ale na zahraniční trhy zaměřujeme stále více. Momentálně vyvážíme do osmi zemí – Nizozemska, Belgie, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Rumunska a Srbska. V Maďarsku máme dealera a nově se snažíme prosadit i v Itálii. Tím jsme částečně nahradili menší výpadek českého trhu, kde některé firmy odkládaly objednávky.
Který ze zahraničních trhů je pro Panav nejperspektivnější?
V současnosti je pro nás nejperspektivnější oblast Beneluxu, kde zákazníci oceňují naši kvalitu a zároveň akceptují o něco vyšší cenu.
Pracujete v současnosti na nějakých inovacích?
Ano, a je jich poměrně hodně. Některé vyplývají z legislativy, zejména ze zpřísňování požadavků na snižování emisí oxidu uhličitého. Emise přívěsů se už dnes zapisují do technických průkazů a podle našeho názoru brzy dojde k tomu, že čím vyšší emise budou, tím více budou dopravci platit třeba za mýtné. Intenzivně proto zlepšujeme aerodynamiku a pracujeme například na okapotování a pláštění, abychom dosáhli co nejnižšího odporu.
Vyvíjíme také vozidla s elektrickou nápravou, která funguje jako generátor a dokáže dobíjet baterie. U chladírenských vozů to může přinést úsporu 3 až 3,5 tisíce litrů nafty ročně, což je zásadní hodnota. Současně rozvíjíme telematiku, která sleduje stav celé přípojné techniky – například teplotu kol, tlak v pneumatikách nebo potřebu servisu, a poskytuje tak velké množství užitečných dat.
Plánujete do budoucna navýšit výrobu?
Uvažujeme nad tím, ale musely by nám ještě vzrůst objednávky. Na tom samozřejmě pracujeme, a pokud by k tomu došlo, část výroby bychom přesunuli do druhé směny. Tu přitom částečně využíváme už nyní – například v lakovnách nebo u laserů, kde děláme zakázky i pro některé firmy z okolí.