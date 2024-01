,Český‘ trdelník se prodává i v Dubaji. Trdlokafe loni expandovalo do 77 zemí, v Česku a na Slovensku rostlo skoro o 60 procent

Ačkoli ho má část Čechů spojený hlavně s vánočními trhy, jeho nové variace poslední dobou podněcují ke koupi po celý rok. Řeč je o trdelníku, sladké typicky skořicovo-ořechové pochoutce, která se už poměrně běžně plní také krémem, čokoládou a zmrzlinou. Na tomto trendu si svůj byznys postavila třeba tuzemská firma Trdlokafe, která, jak už název napovídá, oblíbený zákusek spojila i s prodejem kávy.

Během osmi let svého působení se společnosti podařilo pokrýt tuzemsko 79 pobočkami. „V České republice a na Slovensku jsme meziročně zvýšili obrat o 59 procent. Na prestižních pobočkách ve velkých městech dosahujeme tržeb kolem 350 tisíc korun měsíčně,“ komentuje majitel a zakladatel společnosti Radek Klein.

Ten připomíná, že zdejší koncept loni rozšířil také do zahraničí, kde během roku otevřel 77 provozoven. Jednalo se zejména o země v Evropě, ale i na Blízkém východě, konkrétně pak o Spojené arabské emiráty, respektive metropoli Dubaj. Tam se prezentuje pod názvem Twistcafe a stejně jako v tuzemsku funguje na bázi franšíz, jež Klein pomáhá svým klientům přímo zakládat nebo stavět stánek takzvaně na klíč.





Své pobočky má firma ve všech sousedních zemích, ale také třeba v Maďarsku, Rumunsku či v Belgii. „Navazujeme na úspěšné franšízy v tuzemsku, Rakousku nebo Německu a postupně míříme na další západní trhy, v příštím roce například do Francie. Skvělé výsledky ale máme také v Dubaji,“ říká Klein a následně dodává, že zájem zahraničních investorů předčil očekávání společnosti – na novou pobočku tak zájemci čekají i dlouhé měsíce.

Pobočky na klíč

Kromě již zmíněné výstavby na klíč pomáhají v Trdlokafe budoucím majitelům těchto malých kaváren i s vyškolením personálu. Firma navíc garantuje i maximální podporu provozu. „Investor nemusí mít znalosti z oblasti gastronomie a díky své investici získá pasivní příjem, který se přibližuje hranici 100 tisíc korun měsíčně,“ konstatuje.

Koneckonců, jak pro Euro.cz Klein uvedl loni v létě, podstatou konceptu Trdlokafe je zpřístupnění podnikání mnohem širšímu okruhu zájemců. Za ty firma celý provoz rozjede a až teprve pak předá do rukou nového vlastníka. „Na něm pak záleží, zda se bude chtít do provozu minikavárny sám aktivně zapojit, nebo ji bude využívat jen jako zdroj pasivních příjmů,“ objasnil již dříve.

200 poboček zatím v nedohlednu

Loni Klein redakci sdělil, že by společnost do konce roku chtěla dosáhnout milníku 200 otevřených poboček. To se jí nakonec nepodařilo, avšak na splnění svých cílů plánuje pracovat i letos. Kromě expanze na nové trhy se totiž hodlá soustředit také na posílení pozice v České republice. Zde podnikatel první Trdlokafe otevřel v roce 2015, a to konkrétně v Brně před obchodním centrem Futurum, samotná značka pak vznikla o rok dříve.

Ne vždy se ale společnosti dařilo tak jako dnes. Během své cesty za expanzí v roce 2018 jí totiž touha po rozšíření byznysu paradoxně uškodila. Podnik tehdy během čtvrt roku počet svých 18 provozoven téměř zdvojnásobil, avšak jak se později ukázalo, výběr vedoucích jednotlivých provozoven byl poněkud ,uspěchaný‘ a projevil se takřka fatálními následky.

„Manažeři nebyli pořádně proškolení a pravá ruka nevěděla, co dělá ta levá. Všechny pobočky navíc byly řízeny centrálně a manažovat je efektivně už nebylo možné,“ uvedl majitel v minulosti pro Forbes s tím, že v té době hrozilo, že firma nebude mít na výplaty. Situaci zachránil strategický investor, který dle zakladatelových slov Trdlokafe finančně podržel.