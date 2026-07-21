Český startup Plexo chce propojit svět stablecoinů. Zájem o jeho řešení má i centrální banka Keni

Převod digitálních peněz může trvat jen několik minut. Než ale finanční instituce transakci skutečně provedou, často je čekají měsíce technické a administrativní práce – burzy, banky, platební instituce i mimoburzovní obchodníci si totiž musejí kvůli každé nové spolupráci partnera prověřit, uzavřít s ním smlouvu, propojit systémy a nastavit předávání regulatorní dokumentace.
Podle zástupců českého Plexa trvá vytvoření jednoho takového spojení mnohdy až půlroku, což je příliš dlouho. Ve snaze celý proces urychlit proto česká firma vyvíjí jakousi společnou komunikační a clearingovou síť, jež bude sloužit coby spojovací vrstva, do které se instituce pracující se stablecoiny napojí pouze jednou a následně jejím prostřednictvím získají přístup k již prověřeným protistranám, s nimiž si mohou potřebnou dokumentaci předat podle platných regulatorních pravidel. Samotné stablecoiny, tedy digitální aktiva navázaná zpravidla na tradiční měnu, nejčastěji americký dolar, Plexo držet nebude, vypořádání transakce má probíhat přímo mezi zapojenými institucemi.
Jeden systém místo měsíců příprav
Startup svůj záměr přirovnává k úloze systému SWIFT v tradičním bankovnictví. Nechce ho přímo nahradit, pouze plánuje aktuálně roztříštěný svět stablecoinů propojit obdobnou komunikační infrastrukturou. „Stablecoiny dnes umí vypořádat platbu, ale licencované instituce pořád nemají, jak se navzájem najít, prověřit a předat si compliance. To, co SWIFT vyřešil pro banky před 50 lety, pro stablecoinové instituce neexistuje. A přesně tuhle neutrální clearingovou vrstvu Plexo staví,“ říká zakladatel a generální ředitel firmy Anton Titov.
On sám se v segmentu mezinárodních plateb pohybuje již 13 let a stojí mimo jiné za platformou Archway Finance, která získala dvě evropské licence a investice v hodnotě téměř 38 milionů korun a dnes působí ve více než 30 regionech. Technologickou část Plexa vede spoluzakladatel Roman Shprenger, jenž v minulosti pro změnu založil softwarový startup TADS.me s ročním obratem přes milion dolarů a infrastrukturou schopnou zpracovávat desítky milionů událostí denně.
Jejich společný projekt má pracovat s citlivými daty finančních institucí a postupně zvládat vysoké objemy operací. Vedle zabezpečení tedy vývojáři řeší také automatizaci kontrol a předávání dokumentace, což dnes často probíhá manuálně. „Postavit globální síť pro finanční domy znamená vyřešit dva hlavní technické problémy: maximální zabezpečení dat a schopnost odbavovat obrovské množství transakcí v reálném čase,“ vysvětluje Shprenger.
Z Čech až do Afriky
Rozšiřování stablecoinů, jež díky svému navázání na tradiční platidla nepodléhají tak výrazným cenovým výkyvům jako běžné kryptoměny, nezávisí pouze na technologii. Banky a další licencované instituce potřebují i jasná pravidla, podle kterých je mohou využívat. V Evropské unii tuto oblast upravuje nařízení MiCA ustanovující společný rámec pro trh s kryptoaktivy.
Jedním z cílů Plexa je podílet se na zavádění obdobných standardů i mimo Starý kontinent, a proto se jeho vedení letos v květnu vypravilo do Afriky, kde se na pozvání Centrální banky Keni zúčastnilo odborného workshopu zaměřeného právě na přípravu regulatorního rámce pro realizaci firemních stablecoinových plateb na tamním území.
Keňa patří z hlediska finančních technologií mezi nejvyspělejší státy světadílu, v globálním měřítku ale pochopitelně na země EU, USA a velké asijské ekonomiky nestačí. Českému startupu se tak nabízí ideální příležitost, jak si v rámci spolupráce se zdejším regulátorem ověřit, zda jeho řešení dokáže propojit rozvíjející se trhy s tradičními finančními centry. Perspektivního projektu se účastní i odborníci se zkušenostmi z digitální banky N26, platforem Kraken a KuCoin nebo společnosti Chainalysis. To znamená, že vedle vývoje technologie Plexo posiluje rovněž znalosti týkající se regulace a kontrolních procesů.
První transakce díky investici?
Prvním institucionálním investorem Plexa se stal český fond DEPO Ventures, který se zapojil do jeho pre-seedového kola. Výši investice firmy nezveřejnily, získané prostředky by každopádně měly směřovat do technologického vývoje, automatizace systému a rozšiřování sítě.
Ve snaze urychlit první transakce mezi zapojenými klienty už nyní pražský startup jedná s více než stovkou finančních institucí. Projekt nicméně zůstává v rané fázi a jeho úspěch bude záviset hlavně na tom, jestli dokáže oslovit dostatečný počet zájemců. „Naším nejbližším cílem je provést první transakce mezi institucemi v síti a postupně zvyšovat její hustotu. Jakmile se transakce rozběhnou, přijde na řadu jejich automatizace, aby síť mohla škálovat,“ dodává Titov.