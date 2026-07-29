Český startup našel rakovinu, kterou by lékaři přehlédli. Teď hlásí rekordní investice ve své historii

Umělá inteligence dnes lidem pomáhá v mnoha různých odvětvích, přičemž výjimkou není ani zdravotnictví, kde AI stále častěji přispívá k rychlejší diagnostice a léčbě. Touto problematikou se už několik let zabývá i česká společnost Carebot, jejíž vlajkový produkt Carebot AI CXR vyhodnocuje rentgenové snímky hrudníku, což má vést ke včasnému záchytu závažných onkologických onemocnění.
Přestože tato technologie vznikla teprve v roce 2021, dnes už je nasazena ve stovkách nemocničních zařízení v osmi evropských zemích a také ve Spojených arabských emirátech. Loni navíc firma představila pokročilejší software Horizon by Carebot, který zvládne i detekci kostních fraktur, určení kostního věku a měření skeletu, nebo specializované aplikace pro CT hlavy a CT plic.
I díky těmto novým řešením Carebot za poslední rok zvýšil své nasmlouvané měsíční opakované tržby (MRR) o 750 procent, což vedlo k tomu, že se firma zařadila mezi nejrychleji rostoucí AI zdravotnické společnosti v regionu. Pro svůj další růst ale český startup potřebuje i finance, přičemž nyní se mu podařilo uzavřít největší investici ve své historii v hodnotě přesahující 1,5 milionu eur, tedy asi 36 milionů korun.
Carebot upozornil na nález, který mohl zůstat přehlédnutý
Nové investiční kolo vedli Garage Angels a Electron Capital Partners, které doplnila také firma JIC Ventures. „Do Carebotu jsme se rozhodli investovat, protože jde o výjimečnou společnost nejen v českém, ale také v evropském prostředí. Spojuje silný tým zakladatelů, několik zdravotnických prostředků a především jasnou trakci v nemocnicích i ve finančních výsledcích. Carebot dnes dokazuje, že umí AI úspěšně zavádět do každodenní klinické praxe, a má tak příležitost uspět na globální úrovni,“ řekl David Zabadal z Garage Angels.
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Další zásadní důvody pro investici pak doplnil Radim Kocourek z JIC Ventures. „Naše rozhodnutí stálo také na hlasech samotných zákazníků. Radiologové nám popisovali situace, kdy Carebot upozornil na nález, který by jinak mohl zůstat přehlédnutý. Tým Carebotu navíc dokázal svou technologii vhodně zapojit přímo do každodenního provozu nemocnic. Právě tato kombinace důvěry lékařů a efektivního nasazení v nemocnicích je základem, na němž lze vybudovat evropského lídra,“ zmínil Kocourek.
Díky investici uzavřené v rekordním čase chce Carebot urychlit vývoj dalších AI řešení, rozšířit jejich využití v nemocnicích na nových trzích a zpřístupnit klinicky ověřenou umělou inteligenci ještě většímu počtu lékařů a pacientů. Růst společnosti do dalších zemí by pak mělo zajistit stále pokračující investiční kolo s cílovou částkou až deset milionů eur (téměř 242 milionů korun).
„V tomto roce potvrdíme dosavadní tempo růstu, posílíme tým a přineseme na trh nová řešení pomáhající s časným záchytem onemocnění. Hledáme cesty, jak Carebot škálovat ještě rychleji, a zároveň si uvnitř firmy zachovat klíčové know-how, kvalitu a schopnost inovovat. Nerosteme pouze díky spolupráci s nemocnicemi, ale také prostřednictvím globálních partnerství, včetně největších farmaceutických společností. Náš cíl přitom zůstává stále stejný: udělat z AI standard zdravotní péče,“ shrnul Matěj Misař, šéf společnosti Carebot.
Větší jistota při hodnocení snímků
Kromě nové investice představil Carebot rovněž řešení Carebot AI MMG, jež podporuje lékaře při hodnocení mamografických vyšetření. Rakovina prsu totiž stále patří k velmi rozšířeným a závažným onemocněním, které bylo podle nejnovějších odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny v roce 2024 nově diagnostikováno více než 542 tisícům evropských žen, přičemž zhruba 140 tisíc žen na tuto nemoc zemřelo. Rakovina prsu tak představuje více než čtvrtinu všech nově diagnostikovaných nádorových onemocnění u evropských žen.
Carebot AI MMG dokáže při hodnocení snímků upozornit na podezřelé nálezy, podpořit jejich přesnější interpretaci a pomoci lékařům vyloučit podezření na rakovinu prsu. Pokud algoritmus označí vyšetření jako negativní, v 99,6 procent případů se tento výsledek potvrdí. Lékařům tedy pomáhá šetřit čas a zároveň slouží jako další kontrola a snižuje riziko přehlédnutí nálezu. Tím přispívá k časnějšímu záchytu karcinomu prsu, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu.
„V České republice již AI využívá přibližně 30 procent mamografických pracovišť a řada dalších různé systémy testuje. Osobně si dnes screening bez podpory AI již nedovedu představit, stejně jako řada lékařů v mém okolí. Při hodnocení snímků nám totiž přináší větší jistotu,“ uvedl lékař a předseda Komise pro program screeningu karcinomu prsu Ministerstva zdravotnictví ČR Jan Daneš.
Podobný názor pak mají i další odborníci. „Významným přínosem tohoto řešení je rovněž automatické hodnocení technické kvality mamografických vyšetření, které pomáhá odhalit nedostatky ovlivňující diagnostickou přesnost,“ zmiňuje MUDr. Ľudovít Sebő, primář oddělení radiodiagnostiky AGEL Komárno.