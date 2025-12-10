České Kardi Ai expanduje do zahraničí. Hrudní pásy pro odhalení srdeční arytmie pomohou mimo jiné v Polsku či na Slovensku

Více než tři tisíce lidí v současnosti využívají unikátní řešení od českého startupu Kardi Ai, jehož cílem je zlepšit prevenci srdečních onemocnění. Díky propojení hrudního pásu, mobilní aplikace a vlastního modelu umělé inteligence již tato metoda pomohla odhalit stovky závažných arytmií, které by běžné krátkodobé vyšetření, jako například EKG nebo holter, nemuselo zachytit.
Díky dosavadnímu úspěchu celosvětově jediného certifikovaného řešení pro dlouhodobý monitoring srdce se nyní společnost Kardi Ai rozhodla expandovat na čtyři nové evropské trhy. Její technologie už brzy pomůže pacientům z Polska, Rumunska, Bulharska a Slovenska.
„Slovensko pro nás bylo první jasnou volbou, protože jako českému startupu je nám tamní trh nejbližší, podobně jako Polsko, kde nás potěšila pozitivní zpětná vazba kardiologické komunity. Rumunsko a Bulharsko jsou zase země, které dlouhodobě patří mezi státy s nejvyšší úmrtností na kardiovaskulární onemocnění v Evropě, takže zde vidíme velkou příležitost pomoci s prevencí,“ vysvětlil šéf Kardi Ai Vlastimil Hrabal.
Prevence dostupná pro všechny
Způsob expanze Kardi Ai se v jednotlivých zemích mírně liší. Třeba na Slovensku firma zahájila spolupráci s Národními kardiologickými centry a dalšími zdravotnickými zařízeními prostřednictvím lokálního distributora. V Bulharsku pak startup získal strategickou podporu společnosti BGO Software, která je největším implementátorem nemocničních systémů v zemi a působí i na mezinárodních trzích.
V sousedním Rumunsku se zase řešení Kardi Ai testuje v pilotním režimu ve vybraných nemocnicích, přičemž ve skupině Medicover už probíhají kroky směřující k širšímu nasazení technologie. Kromě toho navíc v zemi dochází rovněž k jednání o zapojení Kardi Ai do preventivních programů tamní Národní zdravotní pojišťovny.
„Naší ambicí je, aby se prevence srdečních onemocnění stala běžnou součástí života u nás i ve světě, a ne výsadou těch, kteří mají čas a peníze na opakovaná vyšetření. Proto jsme vytvořili řešení, které může používat prakticky každý. Jednoduše, bezpečně, kdykoli a dlouhodobě,“ doplnil Hrabal.
O AI řešení je ve zdravotnictví zájem
Evropská expanze Kardi Ai je podle vedení českého startupu teprve začátkem. Už v příštím roce chce totiž firma vstoupit také do vybraných zemí v Asii či na Blízkém východě a ve vzdálenější budoucnosti plánuje pokračovat rovněž na severoamerický trh.
Rozvoji Kardi Ai by měla pomoci skutečnost, že v odvětví zdravotnictví roste zájem o využití umělé inteligence a dalších moderních technologií. Budoucnost zdravotní péče totiž stojí na personalizaci a datové medicíně, která umožní předvídat rizika na základě aktuálních údajů, genetických predispozic i životního stylu.
„Kardi Ai je ukázkovým příkladem technologie pro podporu prevence, která bývá dlouhodobě podceňovaná. Startup má silný tým, ověřený produkt a jasnou vizi. I proto věřím, že má potenciál stát se evropským lídrem v digitální kardiologii,“ uzavřel Jan Davídek, řídící partner fondu Purple Ventures, který Kardi Ai v minulosti podpořil investicí.