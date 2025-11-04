Český startup Adam opět posiluje v zahraničí. Elektrikáře a podlaháře si objednají už i lidé na Slovensku, v Británii a v Irsku

Česká digitální platforma Adam, která lidem umožňuje online objednávky řemeslníků na nejrůznější typy domácích stavebních prací, opět rozšiřuje své působení. Po úspěšném pilotním provozu v Česku začala společnost nabízet služby elektrikářů a podlahářů také na Slovensku, ve Velké Británii a v Irsku.
„Naším cílem je digitalizovat celé řemeslo, od poptávky až po realizaci. A ukazuje se, že to funguje. Po pilotním provozu jsme se tedy rozhodli spustit nové profese hned ve třech dalších zemích, protože poptávka i výsledky jasně potvrdily, že náš model je škálovatelný,“ řekl spoluzakladatel platformy Jakub Dvořák.
Hlavním důvodem expanze na Slovensko je podle Romana Sysla, druhého z Adamových spoluzakladatelů, především skutečnost, že naši východní sousedé mají velmi podobné zákaznické chování jako Češi. Naopak obě západoevropské země firma zvolila právě kvůli tomu, že jde o jedny z největších trhů, které se ve srovnání s trhem zdejším kulturně dosti odlišují.
„Z českého trhu jsme se vždy nejprve rozvíjeli právě na Slovensko. Velká Británie a Irsko jsou pak ideální pro doladění našeho modelu a ověření, že produkt opravdu funguje i mimo střední Evropu. Když uspějeme tam, víme, že obstojíme kdekoli,“ dodal Sysel.
V plánu je další expanze
I díky nové expanzi už Adam svým zákazníkům nabízí celkem čtyři různé profese. Vedle původních malířů a nynějších elektrikářů a podlahářů jsou to rovněž lidé, kteří dokáží provést kompletní rekonstrukce a renovace domácností, tedy především zedníci.
Za úspěchem celé platformy podle jejího spoluzakladatele stojí mimo jiné fakt, že klientům poskytuje možnost vyřešit všechny domácí úpravy jednoduše, férově a online. „Objednávka funguje plně digitálně – zákazník vyplní krátký formulář, zná cenu předem a během několika kliknutí si zajistí termín. Díky digitalizaci tedy dokážeme přinést transparentnost tam, kde dlouhodobě chybí. A to jak zákazníkům, tak řemeslníkům, kteří díky nám získávají více zakázek a férovější podmínky,“ doplnil Dvořák.
Začátkem letošního roku nabízel Adam své služby v celkem 11 evropských zemích, díky čemuž patří mezi nejrychleji rostoucí řemeslné platformy v Evropě. Nutno nicméně dodat, že část z nich je aktuálně teprve v pilotním provozu. Hlavní pozornost tuzemská platforma věnuje vedle Česka především již zmíněnému Slovensku, Velké Británii, Irsku a dále také Španělsku a Portugalsku. Do budoucna každopádně hodlá vedení společnost její působnost ještě podstatně rozšířit.
„Plánujeme postupně expanzi do dalších zemí, a to v rámci Evropské unie i mimo ni. Stejně se díváme také na rozšíření portfolia o další řemesla, ale zatím to nechceme blíže konkretizovat. Vždy totiž nejdříve testujeme, co na daném trhu funguje, a teprve až potom to spouštíme naplno,“ uzavřel Dvořák.