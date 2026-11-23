Zařízení SeeDis Smíchov, za nímž stojí česká společnost ComPon, má využívat energii říční vody prostřednictvím výměníků a tepelných čerpadel a dodávat ji do nové několikakilometrové distribuční soustavy. Zdroj tepla a chladu přitom nebude stát na žádném pozemku, nýbrž na plovoucí platformě o rozměrech 71 krát 10,5 metru přímo na Vltavě, u Hořejšího nábřeží v blízkosti Palackého mostu. Technologie je umístěná uvnitř, odhlučněná paluba pak má sloužit jako veřejný prostor.
„Teplotní energetický potenciál řek, jezer a moře je prakticky nevyčerpatelný. Vltava by mohla vytápět a chladit celou Prahu, levněji a čistěji než fosilní zdroje. Je to lokální a trvale udržitelný, doposud prakticky nevyužívaný zdroj tepla a chladu,“ přibližuje předseda správní rady společnosti ComPon Praha i sesterské firmy Smíchovská teplárenská Štefan Kráľ.
Že má jejich řešení potenciál, si myslí i v zahraničí. ComPon s ním totiž nyní zaznamenal historický úspěch, když coby první ryze český projekt předčil stovky konkurenčních nápadů z celé Evropy a získal z Inovačního fondu EU grant v hodnotě 11,8 milionu eur, tedy zhruba 288 milionů korun. Celkově letos Brusel v rámci programu na podporu inovativních, čistých a efektivně využitelných evropských technologií rozdělí tři miliardy (více než 73 miliard korun), česká společnost byla jedním z 358 přihlášených projektů, přičemž nárok na finanční podporu nakonec Evropská komise přisoudila pouhým sedmasedmdesáti z nich.
Plovoucí zdroj místo plynových kotelen
Samotný SeeDis připravuje právě Smíchovská teplárenská a cílem je vybudovat lokální systém zásobování teplem a chladem pro zhruba 400 budov, což odpovídá asi 20 tisícům domácností. Síť má obsloužit historickou zástavbu, firmy i nové developerské projekty.
A proč právě tato část Prahy? Jde o to, že Smíchov v současnosti nemá vybudované rozvody pro centrální zásobování teplem, takže domy jsou odkázány na vlastní zdroje, převážně na plyn. A za ten si odběratelé aktuálně dost připlatí.
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„Cena plynu se dnes pohybuje nad 80 eury za megawatthodinu, přitom před energetickou krizí to bylo 15 až 20 eur. SeeDis (Smart Efficient Energy District) je ekologický, levný a bezpečný zdroj energie a plní všechny tři pilíře energetického trilematu (energetická bezpečnost, dostupnost a spravedlnost a environmentální udržitelnost, pozn. red). Zároveň řeší i to, co domy na Smíchově dnes nemají a co potřebují stále víc – chlazení v létě,“ podotýká Kráľ.
Teplo až o více než třetinu levněji
Základem soustavy bude již zmíněná patentovaná technologie ComPon (Community energy Ponton), která bude využívat teplotní potenciál Vltavy a získanou energii předávat do rozvodné sítě. Voda z řeky se přitom nebude odebírat ani upravovat – při maximálním výkonu má zařízení ovlivnit její teplotu v celém toku pouze v řádu 0,01 až 0,03 stupně Celsia. Zároveň platí, že systém počítá s možností zapojení i dalších zdrojů, jako například z odpadního tepla z připojených budov.
Oproti pražskému průměru bude cena tepla a chladu z projektu o 30 až 50 procent levnější, přičemž právě to má být hlavním argumentem pro majitele jednotlivých domů. Konkrétně projekt počítá s dodávkami tepla zhruba za 750 korun za gigajoule bez DPH, zatímco typický pražský bytový dům platí přibližně dvanáct set. A co se chlazení týče, v jeho případě ComPon slibuje poloviční náklady oproti lokální výrobě v jednotlivých objektech.
Podle plánů má 70 až 90 procent energie pocházet z místního obnovitelného zdroje, tedy z řeky. Projektové výpočty kalkulují po připojení plánovaného počtu budov s úsporou až 31 tisíc tun oxidu uhličitého ročně. A přínosem má být také omezení závislosti na dovážených fosilních palivech a snížení energetické náročnosti připojených objektů.
Stavět se má začít příští rok
Celkové investiční náklady na projekt, s jehož přípravou se na Smíchově začalo už v roce 2022, se odhadují na 2,5 miliardy korun. ComPon počítá se soukromým kapitálem a bankovním financováním, nikoli s prostředky z rozpočtu hlavního města – banky ostatně již po provedené due diligence nabídly pro první etapu úvěr až 950 milionů korun. Stejně tak s realizací pomůže i výše uvedený evropský grant.
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Společnost má nyní pravomocná povolení pro hlavní části projektu včetně energovodu, kotevního stání plovoucího zdroje a první vlny přípojek, stále nicméně čeká na souhlas Prahy se zřízením věcných břemen pro uložení sítí do městských pozemků a komunikací. Výstavba energovodu a samotného pontonu, který vznikne v loděnici, se má rozběhnout už v roce 2027 a první etapa SeeDis by měla začít fungovat o rok později. Zájem o připojení projevilo více než 90 procent oslovených vlastníků budov. Závazné smlouvy o dodávkách tepla ale mohou zájemci podepisovat až v pozdější fázi přípravy.
Vedle Smíchova chce ComPon svoji technologii nabídnout také v zahraničí. Podle jejího šéfa již firma eviduje zájem o plovoucí energetická zařízení pro řeky v centrech evropských metropolí, konkrétně ve Vídni, Bratislavě, Londýně a několika německých městech. Smíchovský projekt tak má sloužit nejen coby nový zdroj energie pro Prahu, ale i jako reference pro případné další realizace v zahraničí.