Český Patron GO expanduje do Německa. Investoval miliony a chce získat desítky tisíc uživatelů

Několik měsíců příprav a náklady v řádu milionů korun. Tak vypadala dosud největší zahraniční expanze českého fintechu Patron GO, který 23. října spustil svoji aplikaci v Německu. Startup založený Jiřím Patákem a Lukášem Vršeckým plánuje na tamním trhu během prvních měsíců získat desítky tisíc uživatelů. A pokud se mu podaří uspět, mohl by už příští rok vstoupit do dalších evropských zemí.
Podle Vršeckého, jenž zároveň působí v roli generálního ředitele společnosti, přípravy ztěžovalo mimo jiné náročné zajištění přístupu k německým bankovním účtům. „Základní rozdíl oproti Česku je v tom, jak je německé bankovnictví roztříštěné. Vedle velkých bank a neobank tu působí stovky spořitelen a družstevních bank, u kterých má stále účet značná část lidí,“ vysvětluje pro Euro.cz.
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Aby se aplikace Patronu dokázala s těmito účty propojit, musela česká platforma navázat spolupráci s německými technologickými společnostmi finAPI a wealthAPI, jež pokrývají de facto celý tamní trh. Zároveň platí, že uživatelé musejí nejprve propojení svého účtu odsouhlasit, navíc aplikace může údaje pouze číst, nikoli provádět samotné platby.
Přes 600 tisíc uživatelů
Největší část nákladů na vstup do Německa připadla na zaměstnance, právní zajištění a technologické úpravy aplikace. Expanzi společnost financovala z vlastních příjmů i prostředků od investorů, respektive z venture kapitálové investice.
Zkušenosti s rozšiřováním do zahraničí už Patron GO má. Vedle Česka a Slovenska působí také v Polsku, kam vstoupil v roce 2024. Během prvního měsíce si tam jeho aplikaci stáhly tisíce uživatelů. Celkem ji na dosavadních trzích využívá přes 600 tisíc lidí.
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„V Polsku jsme viděli, že mladá generace za hranicemi řeší s penězi totéž co u nás. Nechtějí studovat tabulky, chtějí rovnou vědět, co mají udělat teď,“ říká Vršecký.
Růst má podpořit osobní doporučení
Podobně jako na ostatních trzích spoléhá společnost při získávání nových zákazníků především na osobní doporučení. Součástí jejího obchodního modelu jsou ale také partnerství s bankami a dalšími finančními institucemi, jejichž nabídky mají lidé prostřednictvím aplikace k dispozici.
Patron GO analyzuje bankovní transakce a upozorňuje například na nevýhodné platby nebo možnosti úspor. Místo podrobných grafů a tabulek nabízí konkrétní doporučení a úkoly, za jejichž splnění mohou uživatelé získat finanční odměnu. Podle Vršeckého je právě jednoduchost jedním z důvodů, proč by aplikace mohla uspět i mezi mladými Němci.
Po Německu se chce český fintech rozšířit také do dalších evropských zemí, a to ideálně už v horizontu několika příštích měsíců. Nyní ale přednost dostává právě náš západní soused a širší region DACH, který zahrnuje i Rakousko a Švýcarsko.
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„Hodně se nám líbí Francie a Španělsko. Uvažujeme, že bychom minimálně do jedné z těchto zemí expandovali hned v příštím roce. Vše ale bude záležet na tom, jak nám to půjde v Německu,“ uzavírá Vršecký.