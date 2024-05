Český jednorožec Mews nabírá do své stáje další firmu. Akvíruje německý systém pro správu nemovitostí HS3 Hotelsoftware

Čeští Mews, kteří platí za předního cloudového poskytovatele služeb v oblasti pohostinství, hlásí po krátké době další akvizici. Vedení společnosti se rozhodlo posílit její pozici v sousedním Německu, kde za blíže nespecifikovanou částku firma získala stoprocentní podíl v HS3 Hotelsoftware, což je lokální systém pro správu nemovitostí.

V regionu DACH, do něhož vedle Německa spadá ještě Rakousko a Švýcarsko, využívá aktuálně software Mews přes 700 tamních hotelů, apartmánů, hostelů či kempů. Díky nejnovější akvizici posílí česká firma svoji zákaznickou základnu na německém trhu o 93 procent.

„Stále více německých hoteliérů se ohlíží po automatizaci a inovacích, které by zdokonalily způsob poskytování jejich služeb. Transformace, kterou pozorujeme, se neomezuje pouze na velké hotelové skupiny. Významná část inovací se odehrává u menších rodinných podniků, kde hoteliéři digitalizují své provozy, aby svým hostům poskytli kvalitnější a personalizovanější zážitky,“ řekl redakci Euro.cz jako první zakladatel tuzemského scaleupu Richard Valtr.





Německý trh patří mezi rychle rostoucí

HS3 Hotelsoftware působí na trhu od roku 2009. I ona si za tu dobu vybudovala poměrně rozsáhlou síť klientů – aktuálně jich má přes půl čtvrtého tisíce. A proč že se firma rozhodla spojit síly právě s českými Mews?

„Německý trh pohostinství zažívá rychlou transformaci, která zvyšuje laťku požadavků hostů. Proto je spojení sil se společností Mews pro náš tým, zákazníky i budoucnost pohostinství v Německu opravdu stěžejní,“ podotkl šéf HS3 Hotelsoftware Thorsten Mesch.

Přestože software české firmy využívá na pět tisíc zákazníků z více než 85 zemí světa, je to právě německý trh, který je – i vzhledem k rychlosti, jakou roste – pro Mews jedním z těch nejdůležitějších. Alespoň podle jejich současného šéfa Matta Welleho: „Akvizice společnosti HS3 Hotelsoftware je významným krokem k tomu, abychom pomohli dalším hoteliérům přejít na cloud. Již nyní jsme ztrojnásobili počet pokojů v Německu, které jsou spravovány prostřednictvím Mews.“

Teprve třetí český jednorožec

Koupě HS3 Hotelsoftware znamená v případě Mews jejich celkově už devátou akvizici. Stalo se tak přitom jen pár měsíců poté, co firma uzavřela své další investiční kolo, v rámci kterého nabrala více než 100 milionů dolarů a v rámci něhož se jí podařilo to, co před ní dokázaly pouze dvě další české společnosti – tedy stát se takzvaným jednorožcem.

Tímto termínem se označují podniky, jež byly oceněny na částku minimálně jedné miliardy dolarů. Před Mews se podobný počin povedl také Productboardu a Rohlíku. Konkrétně měli Mews na začátku března hodnotu 1,2 miliardy, tedy v přepočtu podle tehdejšího kurzu nějakých 28 miliard korun.

„Toto financování nám umožňuje pokračovat ve vytváření špičkových produktů v oboru s prvotřídním týmem, který za námi stojí. Za pět let bude způsob interakce mezi značkami pohostinství a hosty zcela jiný a Mews budou v čele této nové éry,“ nechal se tehdy v návaznosti na zmíněnou 110milionovou investici Valtr slyšet.