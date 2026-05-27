Čeští Purple Ventures sází na technologii ovládanou pohybem prstů. Do britského startupu posílají 11 milionů korun

Jana Chuchvalcová
Autor: Fether Labs (publikováno se svolením)
Novou technologii, která umožňuje ovládat počítače, rozšířenou realitu, roboty, průmyslové systémy nebo zdravotnické pomůcky pouhým pohybem prstů bez kamer, ovladačů či dotykových obrazovek vyvíjí britský startup Fether Labs. Jeho chytrý náramek nové generace je založen na snímání pohybu šlach v zápěstí, díky čemuž dokáže rozpoznat i velmi jemná gesta. Do společnosti nyní investuje 11 milionů korun také český fond Purple Ventures společně s mezinárodními investory, včetně Chapter One a programu a16z Scout Fund firmy Andreessen Horowitz.

Fether Labs upoutal pozornost brněnského venture kapitálového fondu především kombinací zkušeného týmu, silného technologického základu a ambiciózní vize. „Rozhodujícím faktorem byla mimořádná kompetence a sehranost tří spoluzakladatelů. Zaujalo nás, že kombinují špičkovou technickou expertizu s byznysovým uvažováním, manažerskými schopnostmi, pracovitostí a silným zápalem pro věc,“ uvádí pro Euro.cz partner Purple Ventures Jan Staněk, podle něhož by toto nenápadné technologické vylepšení mohlo definovat zcela novou kategorii uživatelských rozhraní.

Alternativa k dotykovým displejům

Výrobci elektroniky i softwarové firmy v posledních letech hledají nové způsoby interakce mezi člověkem a digitálními systémy. A právě na tento problém cílí Fether Labs. Jeho biomechanický senzor sleduje pohyb šlach a změny tkání pod povrchem kůže, což umožňuje rozpoznat i velmi jemná gesta. Náramek pak dokáže zachytit pohyby jednotlivých prstů bez použití kamer nebo externích senzorů a funguje přímo na kůži, přes oblečení nebo v budoucnu i jako součást jiných zařízení či produktů.

Náramek Fether Labs. Zdroj: Fether Labs

Způsob, jakým komunikujeme s technologiemi, se za posledních dvacet let změnil méně, než by se mohlo zdát. Dotykové displeje a hlasové ovládání posunuly uživatelské rozhraní dopředu, ale pro svět rozšířené reality, robotiky nebo práce v náročném prostředí stále neexistuje přirozený a spolehlivý způsob ovládání. Věříme, že další zásadní rozhraní nebude obrazovka ani kamera, ale samotný pohyb lidského těla,“ říká spoluzakladatel a šéf Fether Labs Jacques Blagburn.

Patentovaná technologie z Imperial College London

Senzorická technologie britského startupu vznikla původně na Imperial College London, kde se jeho spoluzakladatelé potkali. Jak již bylo nastíněno, na rozdíl od většiny současných řešení nesnímá elektrické signály svalů ani obraz ruky, ale mechanický pohyb šlach. Díky tomu by měla být stabilnější, přesnější a méně závislá na velkých trénovacích datových souborech – což ukazují i testy v laboratorních podmínkách, kde dokázala rozpoznat pohyby všech pěti prstů s přesností až 99 procent.

Zmíněný startup také drží exkluzivní celosvětovou licenci na první patent a současně podal další patentovou přihlášku související s rozvojem technologie. Podle slov Blagburna je ambicí Fether Labs stát se do budoucna tím, čím byla myš pro osobní počítače nebo dotyková obrazovka pro chytré telefony. K dosažení stanoveného cíle by mu měly pomoci právě získané peníze od investorů, které společnost využije pro dokončení první vývojářské sady pro firemní partnery.

Dalším záměrem startupu je získat první pilotní B2B projekty s vývojářskými studii, výrobci hardwaru či průmyslovými partnery. Dlouhodobě pak firma plánuje licencovat svoji senzorickou architekturu výrobcům zařízení, kteří by ji mohli integrovat do chytrých hodinek, AR brýlí, průmyslových ovladačů nebo robotických systémů. Ostatně právě tam vidí největší obchodní potenciál nové technologie i sám Staněk.

„Retailový trh rozšířené reality má podle nás největší škálovatelnost. Potenciálně se bavíme o technologii, která může být jednou na miliardě zápěstí. Dřívější byznysové využití by ale mohlo přijít v robotice, a je možné, že první praktické komerční ověření technologie mimo laboratoř přijde právě tam,“ uzavírá partner Purple Ventures.

