České HoppyGo končí se sdílením aut. Mateřská Škodovka se chce více soustředit na půjčování vlastních elektromobilů

Ještě před několika lety se zdálo, že českou společnost HoppyGo čekají velmi zářné zítřky. Její byznys stál na takzvaném peer-to-peer carsharingu, kdy si auta mezi sebou půjčovali sami lidé, což mělo být výhodné obzvláště proto, že vozy drtivou většinu času stojí zcela nečinně na parkovišti. Pronajmutím svého automobilu právě v této hluché době si mohli jejich majitelé vydělat peníze navíc.
Během pandemie covidu růst HoppyGo akceleroval. Zákazníci přibývali ostošest, firma expandovala na Slovensko a do Polska a zároveň plánovala vstup na další evropské trhy. Nyní ale všechny tyto záměry vzaly za své, jelikož společnost patřící automobilce Škoda Auto oznámila, že k 15. říjnu letošního roku své služby právě v segmentu peer-to-peer sdílení aut zcela ukončí.
Stávající zákazníci HoppyGo mohou se svými rezervacemi i nadále počítat. Veškeré výpůjčky po 15. říjnu nicméně zákaznická podpora společnosti zruší a v systému už je nadále nebude možné objednat.
Škoda se chce zaměřit na půjčení elektromobilů
Za zrušením carsharingové služby stojí pravděpodobně fakt, že o ni nebyl až takový zájem, v jaký vedení HoppyGo i Škodovky doufalo. Firma se ostatně podle své poslední zveřejněné účetní uzávěrky dostala v roce 2023 do ztráty zhruba jednoho milionu korun, zatímco její tržby oproti předchozímu účetnímu období klesly asi o třetinu.
„Model peer-to-peer carsharingu vykazoval stabilní využití, postupně však ztrácel svoji původní dynamiku a neměl tedy perspektivu takového růstu, aby byl rozvoj této služby dlouhodobě udržitelný,“ uvedl pro Euro.cz Martin Ježek, tiskový mluvčí společnosti Škoda Auto.
Úplný konec značky HoppyGo ovšem Škodovka neplánuje. Technologická platforma HoppyGo Mobility Platform se má dále soustředit na jiné typy mobility s větším potenciálem dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje. Patří k nim služba Škoda Explore, která zajišťuje půjčování testovacích elektromobilů u autorizovaných dealerů v Česku, a služba Škoda GO nabízející půjčení elektromobilů, hybridů i aut se spalovací motorem od prodejců Škoda na Slovensku.
„Jak v České republice, tak na Slovensku zažily služby Škoda Explore a Škoda GO vydařený start. Zájemci mají k dispozici k zapůjčení nejnovější modely v různých konfiguracích a celý průběh zapůjčení vozu je velmi snadný. Škoda Explore funguje na českém trhu zhruba tři měsíce a máme již přes tisíc zákazníků, kteří tuto příležitost využili. Chceme tedy i nadále zvyšovat počet rezervací v obou programech a současně vyhodnocujeme zavedení dalších služeb, které zákazníkům usnadní a zpříjemní využití vozu,“ doplnil Ježek.
Konkurence radost nemá
S koncem HoppyGo ztratí tuzemský trh se sdílenými vozy dalšího poskytovatele služeb – už předloni totiž ukončila svoji činnost firma AJO carsharing. Na druhou stranu, řada jiných platforem v Česku nadále zůstává, včetně společností jako Anytime, Autonapůl, Bolt Drive a Car4Way. Lze tedy očekávat, že aspoň část zákazníků HoppyGo ke zmíněným alternativám dříve či později přejde.
Šéf české pobočky Bolt Drive Fabián Strecker se každopádně nechal slyšet, že ho konec konkurenta pranic netěší. „Je škoda, že HoppyGo skončilo. I když šlo do určité míry o konkurenci, právě kvalitní soupeři vždy pomáhají posouvat celý carsharingový trh dopředu. Peer-to-peer sdílení má v ekosystému sdílené mobility své místo, protože ukazuje jiný přístup k osobní dopravě a přispívá k lepšímu životu ve městech,“ řekl Strecker naší redakci.
Druhým dechem ovšem šéf českého Bolt Drive doplnil, že služby peer-to-peer carsharingu trápí o něco složitější proces půjčení a vrácení auta. „Bolt Drive je pro uživatele v určitých aspektech jednodušší a spolehlivější – auta jsou k dispozici 24/7, v ceně je palivo, parkování i pojištění a všechno se vyřídí pár kliky v aplikaci. Provozovateli pak umožňuje držet kvalitu služby pod kontrolou, starat se o technický stav a čistotu vozů a díky datům chytře plánovat jejich rozmístění a ceny,“ uzavřel Strecker.