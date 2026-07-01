Český ateliér míří mezi světovou elitu. Po Horácké aréně navrhlo studio CHYBIK + KRISTOF londýnský sportovní kolos pro 25 tisíc lidí

Právě zde má podle záměru developerské společnosti Jericho Estates vyrůst multifunkční aréna s variabilní kapacitou od 18 do 25 tisíc diváků. Cílem projektu je vytvořit nový typ infrastruktury pro široké spektrum událostí – od zápasů připravované soutěže NBA Europe přes světový box až po velké turnaje v e-sportu. Londýn totiž dlouhodobě postrádá moderní halu této kapacity, která by umožnila pravidelné pořádání globálních akcí v centru města. Klíčovým faktorem je však dle hlavního architekta tamní pobočky studia CHYBIK + KRISTOF Stuarta Blowera pozitivní dopad Colossea na lokální úrovni. A totéž potvrzuje i spoluzakladatel ateliéru Ondřej Chybík.
„Sportovní arény pro nás nejsou samostatnou disciplínou, ale přirozeným pokračováním toho, čemu se věnujeme od začátku fungování našeho studia – zkvalitňování měst, ve kterých žijeme. Konkrétně u stadionů nás pak zajímá především to, jak se tyto velké stavby mohou stát přirozenou součástí svého okolí s dobrými návaznostmi, nikoli izolovanými monofunkčními objekty,“ uvádí pro Euro.cz.
Architektonická výzva
Architektura haly je navržena tak, aby umožňovala variabilní uspořádání hlediště podle potřeb konkrétních akcí pro zajištění optimální atmosféry. Zásadní součástí je také multifunkční věž s konferenčními prostory, kancelářemi, hotelem i bytovými jednotkami.
Čeští architekti věří, že současné sportovní a kulturní arény nemají být izolovanými objekty, ale mají podporovat život ve svém okolí a stát se tak přirozenou součástí měst. I proto patří tento typ staveb dle Chybíka k těm nejsložitějším: „Musíte současně zvládnout obrovské množství technologií, bezpečnostní požadavky, akustiku, logistiku i provoz pro tisíce lidí. Zároveň ale je třeba, aby prostor působil přívětivě a dokázat navodit tu správnou atmosféru, ať už jde o sportovní utkání nebo popový koncert.“
Dokázat to vše skloubit do jednoho přesvědčivého řešení je podle jeho slov obrovská výzva. Arény mají navíc potenciál výrazně ovlivnit fungování celého města, protože pokud jsou navrženy správně, nestávají se jen místy různých typů akcí, ale samotnými iniciátory městského života. „Takový potenciál má v architektuře jen málo typů staveb,“ podotýká Chybík.
Při navrhování London Colosseum využili čeští architekti své zkušenosti z návrhu a realizace podobného typu projektu, a sice multifunkční Horácké arény v Jihlavě, která pracuje se stejnými principy a jež byla otevřena loni v listopadu. „Nejde o kopírování architektury, ale o aplikaci obdobných principů, aby tyto projekty ve svém místě dobře fungovaly a žily po celý den, nejen v době konání akcí. Právě tato zkušenost byla jedním z důvodů, proč nás londýnský investor oslovil,“ upozorňuje Chybík.
Jihlava jako laboratorní model
Jihlavský stadion za 2,2 miliardy korun je zářným příkladem toho, že podobné arény není nutné odsunout na periferii, ale že naopak mohou fungovat přímo v centru města, podporovat lokální ekonomiku a stát se novým kulturním i společenským uzlem regionu. Stejně jako chystané londýnské „koloseum“ nabízí variabilní kapacitu, jež se pohybuje od 5 650 míst pro hokejové zápasy až po 7 450 návštěvníků při koncertech.
Její komplex sestává ze čtyř menších objemů nad úrovní terénu, které jsou spojeny v podzemí, což zajišťuje prostupnost a plynulý městský pohyb. Součástí projektu se stal i veřejný prostor doplněný monumentální plastikou Krištofa Kintery SOUHRAPROHRAVÝHRA, díky čemuž mezi budovami vzniklo velkorysé stupňovité prostranství sloužící jako přirozené propojení se sousedním parkem a budovou fakulty. Tedy řečeno jinak, na rozdíl od tradičních stadionů nabízí jihlavská aréna vizuální propojení interiéru s exteriérem prostřednictvím prosklené fasády v přízemí, což umožňuje pohled na tréninky, zápasy i kulturní akce.
Vedle sportovního využití a zázemí hokejové Dukly Jihlava zde zároveň vznikly i nové funkční celky – fanshop, síň slávy, ubytování, pivnice, fitness centrum a víceúčelová tělocvična v nejvyšším patře s výhledem na město a vstupem na střešní běžeckou dráhu. Na dovybavení těchto prostor se přitom významnou měrou podílely i renomované české firmy – ať už šlo o mobiliář a sedací systémy, které dodala společnost mmcité a její dcera Kovostal, osvětlení interiérů od značek Bomma a tech-fabrika či interiérové zařízení firmy Profil Nábytek.
Česká stopa ve světových projektech
Přestože London Colosseum patří mezi největší zahraniční sportovní projekty navržené českým studiem pod vlastním jménem, nejde o první tuzemskou stopu ve světě stadionů. Méně viditelnou, ale zajímavou roli sehrál například architekt Jakub Klaška, který působil v londýnském ateliéru Zaha Hadid Architects.
Právě on se podílel na návrzích několika výrazných sportovních projektů této kanceláře včetně futuristického sportovního centra v čínském Chang-čou, fotbalového stadionu v Sienu, atletického stadionu ve městě Nan-ša, fotbalové arény pro dánské město Aarhus nebo návrhu celodřevěného stadionu z lepených nosníků Eco Park pro anglický klub Forest Green Rovers, jenž je zajímavý především svou nevšední filozofií, kdy celý realizační tým a všichni hráči jsou vegani.
V rámci vlastního ateliéru KLASKA navrhl známý architekt ve spolupráci se specialisty ze společností AECOM a SiSA rovněž nový stadion Power Court Stadium pro fotbalový klub Luton Town FC v anglickém Lutonu pro 25 tisíc diváků. Ten je už nyní ve výstavbě a fanouškům se otevře na sezónu 2028/2029.