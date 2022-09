Český 4Trans profinancoval na fakturách miliardu korun. Dopravcům pomáhá z krize

Nárůst cen pohonných hmot, především nafty, během posledních měsíců ohrožuje finanční stabilitu malých a středních dopravců. Sektor logistiky trápí také inflace a zdražující se bankovní financování. Ceny pohonných hmot během posledních 18 měsíců téměř nepřetržitě rostly. V první polovině roku 2021 stál litr benzinu kolem 30 korun, letos se ale jeho cena vyšvihla až ke 46 korunám. Podobným vývojem prošla i cena nafty, a to z 28 korun v prvních týdnech roku 2021 až k devětačtyřiceti o rok a něco později.

Pro řidiče kamionů a jejich zaměstnavatele představuje tankování jeden z hlavních nákladů. Jak se jejich výdaje na čerpacích stanicích zvedají, přichází touha tyto položky promítnout i do cen za vlastní služby. To si ale malí a střední dopravci dovolit nemohou, neboť by jinak na trhu svým větším konkurentům zkrátka nestačili. Alespoň trochu jim však může pomoci včasné vyplácení faktur a řádné prověřování odběratelů, což pro ně zařizuje český fintech 4Trans.

Firma, v jejímž čele stojí Jaroslav Ton mladší, dopravcům nabízí stabilizaci provozního financování, klientské poradenství a zázemí na cestách. Směřování společnosti také reaguje na ne vždy dostatečnou finanční podporu segmentu SME logistiky ze strany bank a zhoršenou vyjednávací pozici menších a středních spedičních firem vůči větším subjektům.

4Trans k provádění zmíněných finančních služeb používá mimo jiné metodu faktoringu. Ten funguje jednoduše: dopravce nahraje fakturu, 4Trans ji ověří a následně profinancuje. Celý proces obvykle netrvá déle než pár minut, umožňuje proplacení 70 procent hodnoty faktury již do hodiny od zadání do klientské zóny, a navíc ověřuje platební morálku a finanční zdraví klientů.

Řidiči na TikToku

Řidičům již 4Trans takto profinancoval přes miliardu korun, přičemž do konce roku by chtěl stihnout druhou. I proto plánuje další růst, expanzi a samozřejmě též dodatečnou pomoc kamioňákům. „Autodopravci jsou z rapidního zvyšování cen zoufalí. Tento stav neulehčuje ani situace v sektoru logistiky. Dopravci musejí čekat měsíce na proplacení svých faktur, což zdržuje jejich další zakázky, protože je jednoduše nemají z čeho financovat. Obracejí se na nás, protože už nechtějí odevzdaně čekat nebo složitě vyjednávat lepší podmínky,“ přibližuje situaci Ton z pozice šéfa společnosti a zmiňuje, že zrychlení administrativy pomohlo mnoha z nich například překlenout pandemickou krizi.

Fintech nyní zažívá prudký růst. Oproti lednu minulého roku má o 680 procent klientů více – jeho služby totiž aktuálně využívá už na 11 tisíc odběratelů. Jen v tuzemsku však operuje kolem 40 tisíc logistických firem, a tak potenciál růstu nebyl rozhodně ani zdaleka vyčerpán.





Rekordní bylo pro 4Trans léto. Nárůst hodnoty průměrné faktury klienta vzrostl letos v srpnu oproti začátku roku 2021 o 54 procent a vyšplhal se tak na téměř 22 tisíc korun. K propagaci používá Ton mimo zavedených metod třeba i WhatsApp nebo TikTok. Právě na něm totiž prý kamioňáci během nakládek a vykládek tráví spoustu času, a proto zde má firma výrazný dosah.

V následujícím kvartále chce společnost v růstu pokračovat, získat další klienty, posílit finanční a pojišťovací služby a také se více zaměřit na zahraniční trhy, zejména pak na Polsko. Pomůže tomu investice 450 milionů korun, kterou 4Trans získal v první polovině letošního roku od čtyř kapitálových fondů a dalších andělských investorů.