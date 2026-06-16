Česko-slovenský Sloneek si dokráčel pro 125milionovou investici. Jeho nový HR systém založený na agentní AI půjde ovládat i hlasem

Hodnota evropského trhu s HR softwarem dosáhla v loňském roce podle serveru Market Data Forecast částky 4,8 miliardy dolarů (bezmála 100 miliard korun). Odhady analytiků jsou přitom takové, že má dále růst. Konkrétně by se během následujících sedmi let měla zvýšit na téměř dvojnásobek. Což přirozeně znamená široké pole příležitostí. Současný boom s nástroji umělé inteligence zároveň dává tušit, že tyto technologie budou do jednotlivých oborů pronikat čím dál více. A ani personalistika nezůstane výjimkou.
Lukáč s Ratajem si jsou toho velmi dobře vědomi, a proto i oni AI do své HR platformy postupně integrují. Nová funkce přitom bude v daném ohledu jakousi pomyslnou revolucí, neboť nabídne možnosti, díky nimž půjde provádění oněch rutinních úkolů zkrátit z hodin na pouhé minuty. Nese název Sloonek Intelligence a jejím hlavním charakteristickým rysem je, že půjde ovládat nejen textovými příkazy, ale také hlasem.
„Trend je jasný: za pár let nikdo nebude vnímat Sloneeka jako aplikaci, ale jako partnera, který je všude, kde je potřeba. Při psaní e-mailu, v nástrojích, které denně používá, přirozeně integrovaný do AI řešení a komplexních firemních dat. Od analýzy CV, přípravy e-mailu pro konkrétního kolegu, úpravy pracovní smlouvy po tvorbu klíčové prezentace pro board nebo podkladu pro mzdovou účetní. To, co zabralo v minulosti hodiny práce, půjde zajistit jediným hlasovým povelem,“ představuje firemní vizi Lukáč.
Komplexní rádce
Sloneek má v současnosti přes 500 klientů v celkem 25 evropských zemích. Na jeho služby sázejí firmy jako Twisto, Klik.cz, Grant Thorton či MAN. Vedle nich mu nicméně věří i investoři, kteří Lukáčovi s Ratajem nyní posílají na dokončení nové vlajkové funkce celkem šest milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 126 milionů korun. Aktuálního investičního kola, jež dalece překonalo původní očekávání obou zakladatelů, se účastnily fondy Orbit Capital a Venture to Future Fund.
„Sloneek má digitální produkt, který je hluboce zakořeněný v prostředí malých a středních podniků. Pro své zákazníky se často stává prvním celofiremním systémem. Co nás zaujalo, je rychlost a efektivita, s jakou je schopen uvádět nové nástroje, výrazně využívající možnosti umělé inteligence. A také nákladová disciplína a obchodní trakce v posledním vývoji,“ říká za Orbit Capital Vít Javůrek.
Svým komentářem naráží na fakt, že platforma umožňuje ukládat rozsáhlá data o každém zaměstnanci, včetně jeho týmového, profesního a kompetenčního profilu (pochopitelně při dodržení veškerých zásad pro zacházení s osobními údaji). Díky tomu se z ní po integraci nových funkcí stane jakýsi komplexní rádce napříč celou byznysovou ekonomikou firem – počínaje analytikou týmů, přes péči o talenty, strategické plánování náboru až po hlídání výkonu a konkurenceschopnosti či vyhodnocování toho, jak moc jsou jednotlivá oddělení efektivní.
„Potvrzujeme tím jasně svou roli all-in-one platformy, která dokáže zásadním způsobem redukovat počet využívaných HR systémů a firmu zcela zbavit nutnosti evidovat údaje o zaměstnancích na různých místech,“ dodává Lukáč a pokračuje: „To vše s podporou AI, kde máme díky dlouholetému know-how a vlastnímu vývoji zásadní náskok. Naším cílem není nahradit personalisty, ale dát jim ten nejmocnější nástroj, jaký si dovedou představit. Tak, aby se mohli soustředit na to, co AI nenahradí – strategické řízení lidí a péči o ně.“
Novinka z dílny Sloneeka momentálně prochází beta testovací fází a jeho klienti ji v současnosti mohou, navzdory nedávnému rozsáhlému updatu, využívat zdarma. „Umožňuje nám to zlepšovat celkové nastavení, naučit AI být co nejefektivnější a pochopitelně i vychytávat případné chyby nebo nedostatky. V druhé polovině roku přejde do placeného režimu, protože uživatelům přináší měřitelnou úsporu času i nákladů. Ale to je v našem odvětví standardem a klienti dobře ví, proč si službu rádi zaplatí,“ doplňuje Lukáč pro Euro.cz s tím, že roční opakující se příjmy (ARR) společnosti dosahují aktuálně 2,5 milionu eur a za poslední rok se více než zdvojnásobily.
Do konce roku další dva trhy
Vedle dokončení nové vlajkové funkce, která by podle obou spoluzakladatelů Sloneeka měla personalistům ušetřit ve výsledku až 90 procent rutinní agendy, hodlají Lukáč s Ratajem získané peníze využít i k expanzi na další evropské trhy. Konkrétně se chce česko-slovenská platforma vydat do Polska a Velké Británie, přičemž na Ostrovech by chtěla vybudovat i lokální obchodní týmy.
„Hlavní vlna oslovování polských klientů nás teprve čeká, ale už tam vyvíjíme aktivity, inzerujeme a postupně připravujeme vlastní eventy. Na Velkou Británii se také chystáme, měla by přijít brzy. V obou zemích chceme mít vše rozjeté už v druhém pololetí,“ uzavírá Lukáč.