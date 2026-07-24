Česko-slovenský Finvestor za necelý rok zprostředkoval úvěry za miliardu. Na platformě dnes investuje přes 1 200 lidí

Finvestor zahájil provoz v polovině loňského roku, přičemž už letos v červnu objem úvěrů, které jeho prostřednictvím získaly firmy a další subjekty, překročil jednu miliardu korun. K této hranici platformě stačilo 71 financovaných projektů.
Za rychlým růstem není podle zástupců společnosti snaha schvalovat co největší počet žádostí. Naopak, zájem žadatelů o úvěry má několikanásobně převyšovat počet projektů, které se nakonec objeví v nabídce.
„Miliarda korun v investicích není jen číslo. Je to výsledek stovek rozhovorů, stovek rozhodnutí a bezpočtu hodin práce lidí, kteří se tomuto oboru věnují celý profesní život. Jsme hrdí a zároveň si uvědomujeme, že každá koruna v sobě nese závazek vůči člověku, který nám ji svěřil,“ říká redakci Euro.cz jako první jednatel Finvestoru Andrej Baráth.
V portfoliu převažují reality
Největší část dosavadního portfolia tvoří stavební development a obchod s realitami. Platforma ale zprostředkovává financování také pro projekty ze zemědělství, průmyslu, medicíny nebo cestovního ruchu. Výše jednotlivých úvěrů se pohybuje přibližně od pěti do sta milionů korun.
Na Finvestoru aktuálně investuje více než 1 200 lidí. Průměrná výše jedné investice dosahuje 123 tisíc korun, zatímco celková úložka na osobu činí zhruba 700 tisíc. Peníze tak zpravidla rozdělují mezi několik projektů.
Podle dat společnosti činí dosavadní průměrné zhodnocení investic téměř 11,5 procenta ročně. Vyšší nabízený výnos je ale spojený také s úvěrovým rizikem, které se u jednotlivých projektů může lišit. V počátečním stádiu vymáhání pohledávky by ale měl být jen jeden z dosud financovaných projektů.
Díky licenci i na Slovensku
Finvestor funguje jako regulovaný poskytovatel skupinového financování s evropskou licencí ECSP. Ta sjednocuje pravidla pro crowdfundingové platformy v Evropské unii a ukládá jim povinnosti týkající se například informování investorů, zveřejňování údajů o projektech nebo nakládání s klientskými prostředky.
Současně licence usnadňuje přeshraniční působnost, a tak je možné přes ni podpořit jak projekty z Česka, tak Slovenska. Samotná regulace ovšem neznamená, že jsou jednotlivé investice bez rizika, v tomto směru se posuzuje každý projekt zvlášť.
„Regulace pro nás není zátěží, ale přirozenou součástí toho, jak chceme podnikat. Investoři mají právo vědět, kde jejich peníze jsou, proč tam jsou a co se s nimi děje. A my jim to říkáme. Vždy, bez výjimky. V tom se chceme lišit,“ doplňuje Baráth s tím, že za platformou stojí tým lidí se zkušenostmi z finančních institucí, veřejné správy i soukromého byznysu. Ty využívá při prověřování úvěrového rizika i při průběžné komunikaci s investory.
Další růst má podpořit aplikace
Společně s rostoucím počtem projektů spustil Finvestor také mobilní aplikaci pro systémy iOS a Android. Uživatelé v ní mohou spravovat své dosavadní investice a sledovat nové nabídky. Ty chce platforma dále rozšiřovat i napříč různými obory. Zároveň ale deklaruje, že nehodlá ustoupit od dosavadního výběru dlužníků – cílem vedení společnosti je zachovat kvalitu portfolia navzdory rostoucímu objemu úvěrů.
„Důvěra investorů se nedá koupit marketingem. Získáte ji jedině tím, že děláte svoji práci poctivě, komunikujete otevřeně a necháte investory, aby vám hleděli pod ruce. Naše počáteční výsledky dosvědčují, že jsme na správné cestě, ale jsou také závazkem do budoucna,“ uzavírá Baráth.