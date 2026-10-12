Česko má v zelené energetice co dohánět. Investice do OZE přitom může znamenat i velmi solidní výnos

Brusel si před časem stanovil cíl, aby obnovitelné zdroje energie (OZE) pokrývaly do roku 2030 alespoň 42,5 procenta spotřebované energie – jednak ve snaze omezit závislost států EU na fosilních palivech a zahraničních dodávkách, ale také kvůli obecně vyšší spotřebě elektřiny. Podíl OZE se nicméně mezi členskými zeměmi výrazně liší, a Česko v tomto ohledu rozhodně nepatří k premiantům, ba naopak.
V roce 2024 činil v tuzemsku podíl energie z obnovitelných zdrojů podle dat Eurostatu 19,2 procenta. To je jen o 1,9, respektive 0,6 procentního bodu více, než jak tomu bylo v letech 2019 až 2023. Jasně se tak ukazuje, že zdejší posun je mnohem pomalejší, než jak by si evropští politici přáli. A důvod? Podle Roberta Douchy, který vede WOOD & Company Renewables podfond, stojí za vším hlavně dlouhodobá orientace na uhlí a jádro, pomalé povolování nových OZE projektů, ale také skepse po solárním boomu z let 2009 a 2010, potažmo zpoždění legislativy pro flexibilitu.
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O poznání lépe jsou na tom severské země. Žebříček bezkonkurenčně vede Švédsko, které dosáhlo téměř 63procentního podílu OZE na energetické spotřebě. Hned za ním následují s 52,1 procenta Finsko a „46,5 procentní“ Dánsko.
Zajímavé je ale také srovnání Česka s ostatními státy střední a východní Evropy. V první desítce figurují například Lotyšsko, Estonsko, Litva, Chorvatsko nebo Rumunsko. Naopak nižší hodnoty než ČR vykazují Maďarsko, Slovensko a Polsko. Na samém chvostu žebříčku pak lze nalézt země jako Belgie a Lucembursko, kde podíl OZE v roce 2024 nepřesáhl 15 procent. Celounijní průměr se přitom aktuálně drží nad 25procentní hranicí.
Podíl energie z OZE v roce 2024
|
Země
|
Celkem
|
Hrubá spotřeba elektřiny
|
Švédsko
|
62,8 %
|
88,1 %
|
Finsko
|
52,1 %
|
54,3 %
|
Dánsko
|
46,5 %
|
79,7 %
|
Lotyšsko
|
45,5 %
|
55,5 %
|
Rakousko
|
43,0 %
|
90,1 %
|
Estonsko
|
42,2 %
|
38,9 %
|
Portugalsko
|
36,3 %
|
65,8 %
|
Litva
|
35,4 %
|
49,0 %
|
Chorvatsko
|
26,5 %
|
58,0 %
|
Španělsko
|
25,4 %
|
59,7 %
|
Rumunsko
|
25,4 %
|
47,6 %
|
Řecko
|
25,4 %
|
51,2 %
|
EU 27
|
25,2 %
|
47,5 %
|
Slovinsko
|
25,0 %
|
43,1 %
|
Francie
|
23,2 %
|
31,3 %
|
Bulharsko
|
23,2 %
|
33,8 %
|
Německo
|
22,5 %
|
54,1 %
|
Kypr
|
20,8 %
|
24,1 %
|
Nizozemsko
|
20,2 %
|
50,5 %
|
Itálie
|
19,4 %
|
40,7 %
|
ČR
|
19,2 %
|
17,9 %
|
Maďarsko
|
18,3 %
|
24,1 %
|
Slovensko
|
18,1 %
|
24,9 %
|
Polsko
|
17,8 %
|
30,4 %
|
Malta
|
17,2 %
|
10,7 %
|
Irsko
|
16,1 %
|
41,3 %
|
Lucembursko
|
14,7 %
|
20,5 %
|
Belgie
|
14,3 %
|
31,3 %
Zdroj: Eurostat
Více elektřiny, větší nároky na síť
Význam obnovitelných zdrojů poroste také kvůli tomu, že Evropa, jak již bylo nastíněno, bude potřebovat stále více elektřiny. Spotřebu zvyšuje rozvoj elektromobility, datových center a cloudových služeb, využívání tepelných čerpadel i pokračující elektrifikace průmyslu a výroba vodíku. „Do roku 2050 se proto očekává až dvojnásobná poptávka po elektrické energii, než je v současnosti,“ vysvětluje Doucha.
Fotovoltaické a větrné elektrárny se přitom prosazují mimo jiné díky klesajícím investičním a provozním nákladům, relativně rychlé výstavbě, státní podpoře a rozvoji dlouhodobých smluv na dodávky elektřiny, známých jako PPA. Jejich provoz má však jednu zásadní vlastnost: množství vyrobené energie závisí na počasí, což zvyšuje nároky na řízení celé elektrické soustavy.
Baterie pomáhají využít přebytky
Když svítí slunce nebo fouká vítr, mohou OZE vyrábět více elektřiny, než kolik jí síť právě potřebuje. V opačné situaci naopak výroba klesá a je nutné zapojit jiné zdroje, které mohou být nákladnější. Při přebytku se navíc mohou objevovat i záporné ceny.
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Efektivním řešením, jak vyrovnávat rozdíly mezi nabídkou a poptávkou, jsou dnes bateriová úložiště, jež pomáhají stabilizovat síť a vytvářejí prostor pro další rozvoj obnovitelných zdrojů. „Je to klíč k nahrazení uhelných záloh a nutný předpoklad pro další rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku,“ uvádí pro Euro.cz Doucha s tím, že investiční možnosti vidí v samostatných velkokapacitních úložištích, jejich kombinaci s fotovoltaickými a větrnými elektrárnami i v průmyslových systémech, které pomáhají snižovat odběrové špičky.
Podle jeho odhadu je v tuzemsku nyní v provozu zhruba 2,3 GWh bateriové kapacity, přičemž většinu tvoří domácí a menší firemní systémy. Velká úložiště připojená k síti se teprve začínají rozvíjet. Do roku 2030 se připravují projekty s kapacitou přesahující dva gigawatty.
Kde hledat investiční příležitosti
Kromě ukládání energie nabízejí bateriová úložiště svým majitelům i výnosy, jež mohou vycházet z několika zdrojů. Tím prvním jsou služby výkonové rovnováhy, při nichž provozovatelé poskytují kapacitu pro ČEPS. Příjem pak plyne z platby za samotnou rezervaci výkonu i za dodanou či odebranou elektřinu. Dalším zdrojem výnosů je obchodní arbitráž: nákup v hodinách s nízkými či zápornými cenami a její prodej v cenových špičkách.
Třetí možnost pak představuje vyrovnávání odchylek v rámci obchodní skupiny a snižování poplatků za maximální příkon u průmyslových objektů. A jakou výnosnost mohou investoři očekávat? „Pro projekty bateriových úložišť uvedených do provozu v nejbližších měsících se dá ještě očekávat doba návratnosti v rozmezí čtyř až osmi let a vnitřní výnosové procento (IRR) 12 až 18 procent,“ uzavírá Doucha.