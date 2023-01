Aby vaření byla radost. Českému nádobí od Fabiniho se daří, firma loni dosáhla téměř dvojnásobných tržeb a plánuje nové kolekce

Na italskou kuchyni nedá dopustit kdekdo, tak proč nezačít vyrábět i to, pomocí čehož takové pokrmy vznikají? Zhruba tak nějak uvažoval v roce 2019 tehdy dvacetiletý Jan Fabini, když zakládal firmu na výrobu vícevrstvého nerezového nádobí. Nádobí, které obyčejně stojí i desítky tisíc korun, avšak které se on rozhodl prodávat za cenu mnohem přijatelnější. A jak se zdá, byla to trefa do černého. Podobně kvalitní zboží ve střední cenové kategorii na zdejším trhu chybělo a zájem o něj je značný.

Navzdory nepříznivým makroekonomickým okolnostem vyšel značce Fabini loňský rok na jedničku. Firma opět skončila v zisku a její čistý obrat se vyšplhal na více než 35 milionů korun. To představuje výrazný nárůst oproti předchozímu roku, kdy se tento ukazatel zastavil zhruba na 19 milionech.

Letos chce společnost pokračovat v podobném růstu, čehož hodlá dosáhnout zejména pomocí výrazného rozšíření nabídky. V plánu má tedy představení dvou kolekcí z nových materiálů a také další sady nádobí z vícevrstvé nerezové oceli. Všechny tyto inovace se firmě daří vyvíjet díky vlastním designérům z rostoucího oddělení produktového vývoje.

Nejpopulárnější jsou pánve

Podle zakladatele značky je klíčová hlavně kvalita a unikátnost jejich produktů. „Všechno naše úsilí míří směrem ke zlepšování nádobí, proto jsme loni investovali do vývoje našeho produktového oddělení. Jsme sice stále na začátku, ale tento krok vnímám jako nastavení směru, kterým se chceme v následujících letech ubírat. Tedy neustále zlepšovat produkt, díky němuž poskytujeme našim zákazníkům lepší zážitek z vaření,” vysvětluje Fabini.

Za rok 2022 firma prodala celkem 16 817 kusů nádobí. Největší zájem byl o pánev z vícevrstvé nerezové oceli s průměrem 24 centimetrů, hned za ní následovala další pánev ze stejného materiálu, leč s o čtyři centimetry větším průměrem. Právě tato speciální ocel je totiž vlajkovou lodí společnosti, a to kvůli mnoha svým přednostem. Při správném používání je téměř nezničitelná a vysoká je i její schopnost vést a udržovat teplo. Zájem o vícevrstvou nerezovou ocel dokazuje také více než 20 tisíc prodaných kusů tohoto nádobí od založení firmy před zhruba třemi lety.

Rozdíl mezi nádobím z dílny značky Fabini a běžnými kuchyňskými nástroji podle mladého podnikatele zákazník pozná, už když je poprvé vybalí a vezme do ruky. „Díky třem vrstvám nerezové oceli vám bude stačit i polovina nebo tři čtvrtiny normálně používané energie,“ slibuje Fabini. Nádobí funguje na všech typech vařičů, může do myčky a díky tvaru se z něj relativně snadno odlévají tekutiny.

Firma plánuje další zdvojnásobení obratu

Fabini své zboží nejprve vyrábělo v Číně, velmi brzy se ale společnost kompletně přesunula do Evropy, konkrétně do Itálie a Francie. Tamní partnery si firma zvolila kvůli tomu, že jako jedni z mála mají veškeré potřebné stroje a know-how k výrobě nádobí z vícevrstvé nerezové oceli.

Díky postupnému nárůstu objednávek i tržeb podnik v poslední době podpořilo mnoho investorů. Své peníze do Fabini vložila třeba Jana Florentýna Zatloukalová, Jiří Hlavenka, Martin Rozhoň a Pavel Mezihorák. Pro letošní rok je podle zakladatele a výkonného ředitele v plánu další růst, firma chce opět dosáhnout necelého zdvojnásobení svého obratu.