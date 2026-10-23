České startupy dokážou hodně s málem. Jen si někdy moc nevěří, říká Petr Šmíd z Rockaway Ventures

Šmíd strávil jedenáct let v Googlu, kde se podílel na rozvoji produktů jako Google Pay a Google Assistant i na reklamním byznysu technologického giganta. Dnes ale jako investiční partner Rockaway Capital a general partner fondu Rockaway Ventures pomáhá technologickým startupům s dalším růstem. A je přesvědčený, že právě technologie jsou po transformaci devadesátých let naší další velkou ekonomickou story.
„Naše výhoda je jasná: technické know-how, chytrá řešení problémů a efektivita. Umíme toho hodně dokázat s málem,“ upozorňuje v rozhovoru Šmíd s tím, že technologie považuje za velkou příležitost pro Česko i střední Evropu. Aby je ale zdejší firmy dokázaly využít, musí podle něj přemýšlet globálně už od začátku.
Od Googlu k investování
Začínal jste v McKinsey a jedenáct let jste pracoval v Googlu. Co vás přivedlo do Rockaway a k investování do startupů – a co vás na tom nejvíc baví?
Chtěl jsem zůstat v technologiích. Jsem přesvědčený, že tech je po transformaci devadesátých let naše další velká ekonomická story – a chtěl jsem být u toho. A taky jsem chtěl po letech v nadnárodní společnosti pracovat s firmami, jež velkou část hodnoty, kterou vytvoří, nechají tady, v Česku a ve střední Evropě, a pomůžou tu vybudovat skutečně inovativní ekonomiku a startupový ekosystém. Obojí se v Rockaway potkalo.
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Na práci mě jednoznačně nejvíc baví rozhovory s foundery o jejich byznysu. Sedět naproti člověku, který dokáže odhalit příležitost, jež ostatním uniká, a přemýšlet s ním, jak z ní udělat velkou firmu, to mě nepřestává bavit.
Rockaway Ventures investuje do technologických firem, které chtějí dál růst. Kolik jich dnes máte v portfoliu a kolika penězi jste je dosud podpořili? A jak velkou investici od vás obvykle startup získá?
Náš fond má velikost 53 milionů eur (asi 1,25 miliardy korun) a zainvestováno máme přes 80 procent kapitálu. V portfoliu je dnes 22 firem, přičemž typická investice do jednoho startupu se pohybuje mezi půl milionem a dvěma miliony eur (přibližně 12 až 48 milionů korun).
Na kolik firem se ročně díváte a jakou část z nich nakonec podpoříte? Co musí startup splňovat?
Celkovou pipeline tvoří tisíce firem ročně a aktivně se díváme zhruba na pět set z nich. Na vrcholu investičního období jsme dělali přibližně jednu investici měsíčně. A co musí startup splňovat? Je to primárně o founderech a o potenciálu trhu, na který míří. Máme rádi zakladatele s globální ambicí.
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A jak rozlišujete mezi firmami, které na AI vlně jen vezou svůj marketing, a těmi, jež díky technologii skutečně mění svůj obor?
Dobrým příkladem firem, které skutečně posouvají hranice toho, co AI dnes dokáže, jsou z našeho portfolia třeba BottleCap AI nebo Valka AI. Ale pozor – i „aplikovaná” AI, která staví na existujících modelech, může být skvělá investice, pokud za ní stojí silný byznys model a distribuce. Takovým příkladem je Wonderful z našeho fondu United Founders.
Globální ambice a americký trh
Evropské startupy často dokážou vyvinout dobrý produkt, ale hůř se jim daří prosadit ve světě. Kolik firem z vašeho portfolia působí i mimo svůj domácí trh? Co českým a evropským zakladatelům nejčastěji brání v expanzi?
Mimo domácí trh dnes působí prakticky všechny firmy z našeho portfolia. Jedinou výjimkou je zatím Apptronik – ale to je americký startup, který operuje na obrovském domácím trhu a globální ambici má samozřejmě také.
A co evropským founderům brání? Technologické know-how to rozhodně není. Jinak ale chybí tak trochu všechno: mindset a ambice, kapitál i některé dovednosti, hlavně go-to-market a sales. Nechci to ale zobecňovat.
Na druhou stranu zde vidíme jasný posun. Startupy se dnes hlásí do Y Combinatoru nebo Speedrunu, na globální trh jdou mnohem dřív a founderů s touhle ambicí i kvalitou rychle přibývá. My sami se tomu snažíme pomoct projektem European Startup Embassy – základnou pro evropské foundery přímo v San Franciscu, která jim usnadňuje první kroky na americkém trhu. Projekt právě oslavil první rok a opravdu se rozjel. Podle našeho odhadu ho zná už zhruba třetina tamních founderů a na narozeninový event během San Francisco Tech Weeku se přihlásilo 1 500 lidí z celé Evropy i ze Spojených států.
V čem mají zdejší startupy největší výhodu a v čem naopak za americkou konkurencí zaostávají? Může i z Česka vyrůst globální technologický lídr, aniž by se přesunul do USA?
Naše výhoda je jasná: technické know-how, chytrá řešení problémů a efektivita. Umíme toho hodně dokázat s málem. Slabina je přesný opak amerického přístupu: málo „think big, think 10×”. A to není kosmetická vada, omezuje to upside startupu, upside pro investory, a tím i celkovou šanci, že tím globálním lídrem skutečně bude. Přitom firmy, které bude stát za to sledovat, tu máme. Z našich investic bych jmenoval třeba BottleCap AI z Rockaway Ventures nebo Equilibre Technologies z Rockaway X.
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A jestli to jde bez přesunu do USA? Bez amerického trhu podle mě ne. Je největší a hlavně v AI je to místo, kde se dnes odehrává skutečný pokrok. Ale to neznamená, že tam musíte přesouvat sídlo i celý leadership. Doufám, že to jde i bez toho, a čím dál víc founderů se o to pokouší.
Když technologie pomáhají dětem
Kromě byznysu se věnujete i filantropii a sám jste předsedou správní rady nadačního fondu Spolu s odvahou. Co vás k tomu přivedlo a proč právě tento fond?
Za všechno tak trochu může Google. Nastoupil jsem do firmy, kde byla podpora neziskovek samozřejmou součástí kultury. A mě to, stejně jako spoustu kolegů, k filantropii přivedlo natrvalo. A pak zafungoval osud.
Moje kolegyně z Googlu Erna se stala ředitelkou nadace Bátor Tábor a jednoho dne mi zavolala. Já předtím asi deset let jezdil jako dobrovolník na tábory pro nemocné děti s Asociací osob postižených civilizačními chorobami, takže mi bylo hned jasné, že tohle nebude náhoda. Když jsem pak Bátor Tábor (Spolu s odvahou je součástí středoevropské sítě zážitkové terapie Bátor Tábor, pozn. red.) a globální síť Serious Fun poznal zblízka, došlo mi, že zážitková terapie zaplňuje obrovské bílé místo: léčíme tělo dítěte, ale psychika, jeho i celé rodiny, zůstává ve stínu.
Spolu s odvahou pomáhá dětem nemoc přijmout, jít mimo komfortní zónu, a hlavně zase zažít radost; dnes už nejen na táborech, ale i přímo v nemocnicích a ve školách. A když na táboře vidíte kluka, který strávil měsíce na lůžku v izolaci od kamarádů, jak se poprvé postaví před ostatní jako kouzelník a celý sál mu tleská… V tu chvíli víte přesně, proč to děláte.
Letošní charitativní aukce vynesla vaší nadaci rekordních 4,7 milionu korun. Může taková akce pomoci i umělcům, kteří vám věnují své dílo?
Funguje to oboustranně, a právě to mě na našich aukcích baví. Pro mladého autora je charitativní aukce výkladní skříň. Jeho dílo visí vedle Williama Kentridge nebo Josefa Bolfa a vidí ho sběratelé, kteří by na absolventskou výstavu nejspíš nikdy nedorazili. Dosažená cena je navíc veřejná reference, s níž pak autor i galeristé dál pracují.
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A jedna důležitá věc, která se moc neví: umělec nám dílo nedaruje celé. Dostává domluvené procento z vydražené částky, typicky kolem 30 procent, takže je to i pro začínající autory velmi schůdný model. Podpoří dobrou věc a zároveň si vydělají. Zažili jsme opakovaně, že se o dílo mladého autora strhl přihazovací souboj, cena skončila násobně nad odhadem a sběratelé si ho pak sami dohledali a kupovali napřímo.
A krásné je i to, co slýchám od vydražitelů: že jim dílo doma nebo v zasedačce dělá radost a připomíná večer, kdy pomohli. Lepší marketing nemůže mít umělec ani nadační fond.
Filantropie se mění, nestačí už jen poslat peníze
Mohou technologie, a konkrétně AI, pozitivně ovlivnit charitativní činnost?
Ano, a hned dvakrát. Zaprvé jsou technologické firmy průkopníky v tom, jak lidi k dobročinnosti vůbec přivést. Google.org dává na neziskové projekty významné částky, ale hlavně vybudoval model, jak se zapojí sami zaměstnanci – dobrovolnictvím a dary, které firma zdvojnásobuje, a jde tím příkladem ostatním.
A zadruhé, AI je pro neziskovky skoro dar z nebes, protože ty bývají typicky na štíru se zdroji. Psaní grantů, správa kontaktů, kampaně, analýzy – práci, na kterou by malý tým dřív potřeboval agenturu nebo dalšího člověka, dnes zvládne sám a rychleji. Přiznám se, že AI pro nadaci denně používám i já. Každá koruna ušetřená na režii může jít na zážitkovou terapii pro další rodinu. Jen jedno AI nikdy nenahradí: terapeutický čas, který stráví vyškolení dospělí s nemocnými dětmi. Tam je a vždycky bude jádro naší práce.
Jaký teď panuje „trend" mezi VC fondy a investory obecně ohledně dobročinnosti?
Neřekl bych, že je to jen věc VC fondů a investorů, vidím to v byznysu obecně: lidé si hledají téma, kterému se chtějí věnovat dlouhodobě, rozumět mu a přinést něco víc než peněžní příspěvek. Hodně z nás se inspirovalo programy firem, jako je zmíněný Google: zapojení zaměstnanců, matchování darů, procento zisku i času věnované neziskovkám.
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Hodně lidí právě tohle prostředí k filantropii přivedlo, mě rozhodně. A u těch úplně nejštědřejších, jako je Ondřej Vlček, vidíme, že jsou schopni věnovat dobročinnosti i zásadní část svého majetku. To je u nás zatím spíš výjimka, ale nastavuje to úplně novou laťku. Na našich aukcích je ten posun ostatně vidět: tech a investorská komunita je rok od roku silnější skupina dražitelů.
Mění se v posledních letech filantropie? Jaký je váš pohled?
Vidím dvě velké změny a obě nabraly rychlost od covidu. První je na straně dárců: lidé i firmy dnes mnohem víc řeší, kam peníze dát, aby měly skutečný dopad. U firem je to posun od ad hoc darů ke strategickému, dlouhodobému přístupu. Vyberou si téma, kterému chtějí rozumět a někam ho posunout, a u něj zůstanou.
Druhá změna je na straně neziskovek: profesionalizují se, i díky lidem, kteří do nich přicházejí z businessu. My jsme ve Spolu s odvahou vyrostli z půl úvazku na tým sedmi lidí a fungujeme vlastně jako startup. Máme strategii, měříme dopad a škálujeme to, co funguje. Charita už není „sbírka", je to projekt. A dárci u něj chtějí být – vědět, komu konkrétně pomohli, a přidat i svůj čas a know-how, ne jen peněženku.