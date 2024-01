České hotely se dostaly na předcovidovou úroveň. Počty zahraničních a tuzemských hostů jsou vyrovnané

Hotelový sektor je po náročných pandemických letech znovu na vzestupu. Podle průzkumu poradenské firmy JAN Hospitality-Hotels Experts stoupla loni obsazenost některých českých ubytovacích zařízení až o desetinu a alespoň minimální růst pozorovalo 63 procent dotázaných. Tento trend navíc potvrzují i sami provozovatelé, kteří hlásí velký návrat zahraničních turistů, ale také zájem tuzemských návštěvníků, což se pozitivně promítá do jejich tržeb a zisků.

„Výsledek průzkumu nás velice překvapil a zároveň potěšil. Sedmi procentům z těchto hotelů vzrostly tržby dokonce o více než 10 procent,“ říká Jan Adámek, majitel společnosti JAN Hospitality-Hotel Experts, a dodává, že vyšší příjmy zaznamenaly čtyři pětiny respondentů.

Obsazenosti pomáhají Češi i cizinci

Porovnání počtu zahraničních a tuzemských turistů nabízí analýza České centrály cestovního ruchu CzechTourism, která se soustředila na měsíc listopad v letech 2023 a 2019. Zatímco celková čísla za loňský rok se s předpandemickým obdobím víceméně shodují, počet cizinců je v českých hotelích o 15 procent nižší. Nejčastěji do Česka zavítali Němci (116 723 lidí, meziročně +9 %), Slováci (58 274, meziročně +12 %) a Britové (39 523, meziročně +50 %). Naproti tomu ,našinců‘ přibylo procent osmnáct.





„Do první desítky cizinců, kteří k nám nejčastěji jezdí, se dostali také Italové (31 275, +55 %), Ukrajinci (19 547, −8 %), Francouzi (18 502, +17 %) či Španělé (18 347, +62 %),“ míní ředitel zmíněné agentury František Reismüller. Celkově ale začali Česko více navštěvovat i turisté z Asie, což souvisí s přímými leteckými linkami, které se podařilo zprovoznit.

Hoteliéři sází na moderní technologie

Právě přímé spojení s kvalitními trhy považují účastníci průzkumu Jan Hospitality za jeden z nejpřínosnějších faktorů pro své podnikání. A podobně důležitá jsou pro ně i jasná vládní stanoviska, která souvisí s jednodušší vízovou politikou pro zahraniční zájemce o práci. Dlouhodobě se totiž potýkají s nedostatkem zaměstnanců, které do jisté míry nahrazují moderní digitální systémy. „Polovina oslovených hotelů už nové technologie zavedla a dalších 35 procent o podobném kroku uvažuje. Naopak, téměř 15 procent respondentů uvedlo, že pro ně tyto nástroje vhodné nejsou,“ komentuje Adámek.

Digitalizace má ale i další rovinu. A tou je snadnější komunikace hotelů se zájemci o ubytování. Velmi si tuto změnu pochvalují například v pražském hotelu Aquapalace. „Zásadní novinkou, kterou za uplynulé období sledujeme, je ,překlopení‘ většiny rezervací přes cestovní kanceláře na přímé rezervace prostřednictvím internetu. V tomto směru jsme maximálně využili covidovou uzávěru a vytvořili jsme nové obchodní struktury spojené s elektronizací prodeje hotelových pokojů,“ popisuje Miroslav Bukva, generální ředitel uvedeného hotelu, kam nyní až 60 procent klientů přijíždí právě na základě přímé rezervace přes vlastní webové stránky.

Turistů přibývá i na českých horách

Zatímco pražské hotely těží hlavně z obnovení leteckých linek, do horských středisek se vrací návštěvníci ze sousedních zemí, především z Německa a Polska. Hotelům v Krkonoších se tak v roce 2023 podařilo vyrovnat ztráty z posledních tří let. Jedním z ubytovacích zařízení, která se znovu dostala do zisku, je i Interhotel Montana ve Špindlerově Mlýně.

„Po letech, kdy nás všechny nějakým způsobem ovlivnila covidová pandemie, se v roce 2023 obsazenost posunula do ,zelených čísel‘. Zaznamenali jsme i nárůst poptávky ze strany zahraničních hostů, která byla v minulých letech v útlumu,“ dodává ředitelka hotelu Ludmila Spanilá.