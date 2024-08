České firmy meziročně ušetřily 11 procent nákladů. Valná většina o tom ale neví, tvrdí fintech Fidoo

Své výdaje má pod precizním drobnohledem jen minimum českých malých a středních firem. To je pravděpodobně důvod, proč většina z nich netuší, že jejich náklady v květnu a v červnu meziročně klesly o 10,6, respektive 11,1 procenta. Ve stejných měsících zároveň rostl počet transakcí, a to o 0,1 a následně o 2,5 procenta, jak vyplývá z pravidelného Indexu firemních nákladů, který český fintech Fidoo sleduje na vzorku více než tisícovky podniků.

O nárůst úspor se firmy reálně snažit nemusely, z většinové části se o něj totiž postarala inflace, která z loňských 10,7 procenta klesla na aktuální dvě procenta. Peníze navíc ale využije jen 15 procent podniků. Přesně to je totiž přibližný počet firem, který výdaje pečlivě monitoruje a o meziročním rozdílu ví. Zbylým 85 procentům k důkladnému měření dlouhodobě chybí nástroje, které by náklady hlídaly v reálném čase, nikoli vyhodnocovaly zpětně – třeba na konci měsíce.

Jak z výše popsaného koneckonců vyplývá, konstantní přehled o financích se firmám může značně vyplatit. Pokud se o penězích totiž dozvědí včas, mohou je využít pro dorovnání zisku z méně silných měsíců, k investování do budoucího růstu či vytvoření dostatečných rezerv. Ty se hodí nejen během krize, ale i v období růstu, jež s sebou může přinést nečekané komplikace.





„V porovnání s posledním rokem prožívají nyní firmy ekonomicky silné měsíce – to ale nebude trvat věčně. V nejbližší době by do Česka mohl dorazit hospodářský pokles, se kterým už zápolí firmy v sousedním Německu. Češi mají díky nynějším úsporám šanci se na něj lépe připravit,“ komentuje Petr Herzmann, generální ředitel startupu Fidoo, jenž se zjednodušováním finanční správy firem zabývá.

S rostoucími cenami potřeba kontroly stoupá

Větší kontrolu nad svými úsporami podniky obecně aplikují v momentě, kdy jejich náklady míří směrem vzhůru. Typicky třeba při vyšších cenách pohonných hmot nebo inflaci, která zvyšuje nutné výdaje. V době klidu ostražitost naopak klesá, čímž roste riziko, že menší náklady firma nedokáže přetavit do většího zisku.

„Firmy se snaží náklady hlídat alespoň postaru prostřednictvím papírových účtenek. Jenže vědět na konci měsíce, že jsem ušetřil na nákladech, ale rozházel to jinde, není k ničemu,“ vysvětluje Herzmann s tím, že stále více podniků proto náklady eviduje digitálně: „Rozdíl mezi metodou ‚tužky a papíru‘ a hlídáním v reálném čase může být v horizontu několika měsíců propastný.“

Šéf Fidoo na problematiku upozorňoval již začátkem prázdnin, kdy uvedl, že nedostatečný monitoring výdajů se paradoxně projeví třeba v okamžiku, kdy se firma překlene do období růstu. Ten bude totiž probíhat výrazně pomaleji. V krajním případě se kvůli nehlídaným nákladům u části služeb může podnik dostat dokonce do červených čísel.

„A protože se obávám, že jsme nepoučitelní, přinese řadě firem zlepšující se ekonomika nové příležitosti jen proto, aby prohloubily ztrátu,“ řekl a dodal, že v opačném případě, tedy v momentě, kdy se hospodářství propadá směrem dolů, mají podniky tendenci náklady naopak impulsivně a překotně redukovat. Často ke škodě vlastní konkurenceschopnosti.

Právě léto Herzmann označil jako ideální čas pro boj proti takzvaně projedenému zisku, tedy proti zbytečnému promrhávání potenciálních úspor. A pro letošek to prý platí dvojnásob. Důvodů, proč náklady příliš neřešit, mají totiž firmy hned několik. „Zaprvé, i nadále můžeme čekat, že firmy nebudou tížit náklady spojené s pohonnými hmotami. Energie se budou pravděpodobně až do září držet také na uzdě. A inflace se s největší pravděpodobností udrží v mezích,“ vysvětlil.