České dráhy přijdou od prosince o další linky. Konkurence přebírá vlaky do Mnichova i na Vysočinu

Leo Express začne od prosince provozovat linku Ex36, která spojuje Prahu, Plzeň a Domažlice s německým Řeznem (Regensburg) a Mnichovem. Na lince budou jezdit modernizované expresní vozy určené pro mezinárodní provoz. Cestující v první i druhé třídě se mohou těšit na klimatizaci a Wi-Fi a stejně tak i na audiovizuální systém a palubní občerstvení, které bude obsluha přinášet přímo k sedadlům.
„Pro zahájení provozu má již Leo Express zajištěný potřebný personál a pokračuje v dalších organizačních a provozních přípravách,“ uvedl pro Euro.cz mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Vozy pro tuto linku podle dopravce v uplynulých měsících procházely různými technickými úpravami, mimo jiné na nich byly nasazeny systémy pro bezpečnější otevírání dveří.
S kterým železničním dopravcem jezdíte nejraději?
Kromě komfortních vagónů chce společnost pasažéry nalákat také na cenově dostupné jízdné. Vnitrostátní jízdenky budou podle Sedlaříka začínat na 49 korunách, spojení z Prahy do Mnichova pak na 11,9 eura, což je zhruba 290 korun. Výhodnější ceny Leo Express nabídne zejména při nákupu s předstihem, pravidelní cestující ale budou moci využívat sedmidenní a třicetidenní traťové jízdenky a ve vlacích zároveň zůstane v platnosti Integrovaný tarif Plzeňského kraje i OneTicket.
RegioJet míří do Jihlavy i do Ústeckého kraje
RegioJet podnikatele Radima Jančury převezme od prosince provoz rychlíkové linky R9 mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem a Brnem, přičemž cestujícím nabídne také nové přímé spojení hlavního města s Jihlavou. Vlaky mezi Prahou a Havlíčkovým Brodem budou jezdit každou hodinu, přímé spoje do Jihlavy a Brna pak každé dvě.
Provoz na lince R9 nejprve zajistí klasické soupravy, postupně je ale nahradí 18 nových elektrických jednotek od polské společnosti PESA, které dosáhnou rychlosti až 200 kilometrů za hodinu. „Moderní třívozové a čtyřvozové soupravy nabídnou tři cestovní třídy – Business, Standard a Economy, klimatizaci, Wi-Fi, elektrické zásuvky včetně USB, moderní informační systém a bezbariérový přístup. Samozřejmostí bude také prostor pro jízdní kola a kočárky nebo palubní servis RegioJetu včetně nabídky občerstvení,“ sdělil naší redakci tiskový mluvčí firmy Lukáš Kubát.
Co se týče ceny jízdného na lince R9, flexibilní jízdenky by měly stát podobně jako ty současné, zatímco jízdné vázané na konkrétní spoj bude dynamické a bude se odvíjet například od času odjezdu či obsazenosti vlaku. „Celkově předpokládáme, že naše ceny budou v průměru přibližně o 10 procent nižší než současné jízdné Českých drah,“ doplnil Kubát.
Kromě spojů z Prahy na Vysočinu převezme RegioJet rovněž provoz na šesti železničních linkách v Ústeckém kraji, kde má jezdit třiadvacet nových elektrických jednotek od Škoda Group. Ty cestujícím nabídnou klimatizaci, Wi-Fi, elektrické zásuvky, bezbariérový přístup a dostatek místa pro jízdní kola a kočárky. Dopravce má podle Kubáta zajištěné základní personální obsazení pro zahájení provozu na všech zmíněných linkách, i nadále ale pokračuje v náboru pro posílení provozních rezerv.
Soutěže vyhrávají také České dráhy
Část výkonů Českých drah od 13. prosince převezme i Arriva, která začne provozovat regionální linku P3 mezi Plzní a Domažlicemi. Podle tiskového mluvčího firmy Jana Holuba na ni budou nasazeny modernizované motorové jednotky Stadler GTW s klimatizací, Wi-Fi, USB nabíječkami a evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Vlaky zároveň nabídnou více než stovku míst k sezení a prostor pro až 12 jízdních kol.
Na zajištění provozu má Arriva připravených 12 jednotek i potřebný personál. V pracovní dny bude na celé trase jezdit 16 párů spojů, další vlaky posílí spojení do Nýřan a Stodu. Ve srovnání s velkými dálkovými zakázkami jde spíše o menší regionální projekt, změna dopravce ale cestujícím přinese modernější vozidla.
Rozšiřování Arrivy po západních Čechách znamená, že státní dopravce přijde v této části republiky od prosince o další výkony. Na druhou stranu, i on hlásí několik novinek: podařilo se mu získat dvě menší turistické linky v Ústeckém kraji. Konkrétně jde o trasy T5 z Roudnice nad Labem do Libochovic a T11 z Děčína přes Krupku, které mají pasažérům nabídnout především výletní spojení. České dráhy si navíc letos udržely velmi významnou a rozsáhlou zakázku na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji a od prosince příštího roku převezmou po RegioJetu také moravské rychlíky na lince Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín.
Mezi nejočekávanější vlaky letošního roku se řadí i ten spojující Prahu se Skandinávií. Na trasu vyjede poprvé již v květnu
Soukromí dopravci se však rozhodně nehodlají ze železničních soutěží stáhnout a chtějí i nadále usilovat o další linky. RegioJet už uspěl například v tendrech na rychlíky R10 z Prahy do Hradce Králové a na pět linek na severovýchodě Čech, Arriva zase získala zakázku na rychlíky Ex6 z Prahy přes Plzeň do Chebu. Výsledky soutěží tak naznačují, že rozložení sil na české železnici se bude měnit i v následujících letech.